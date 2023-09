Fair. Und kein Grad mehr! 15.- 29. September 2023

Workshops, Mitmach-Aktionen und Informationsstände rund um die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Fairer Handel

Fair. Und kein Grad mehr!

Das Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“ macht deutlich, worum es bei der 22. Auflage der Fairen Woche geht: Die größte Aktionswoche des Fairen Handels nimmt die Klimakrise in den Fokus. In Flensburg beteiligen sich neben der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Flensburg auch das TBZ, Villekula e.V., Bündnis eine Welt S-H e.V., Waldwuchs, die Europa-Universität Flensburg, der Klimapakt Flensburg e.V., Verbraucherzentrale S-H und die Stadt Flensburg an der Aktionswoche. Wochenlange Hitze, Trockenheit und heftige Unwetter – auch in unseren Breiten sind die Folgen der Klimakrise immer deutlicher zu spüren. Zahlreiche Menschen in südlichen Ländern sind bereits in ihrer Existenz bedroht und müssen ihre Heimatregionen verlassen – und das, obwohl sie kaum etwas zur Klimakrise beigetragen haben. Im Rahmen der Fairen Woche fordern Weltläden, Schulen und viele weitere Akteure mehr Klimagerechtigkeit und zeigen, wie der Faire Handel schon heute dazu beiträgt.

Eröffnung durch die Stadtpräsidentin

So lädt die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Flensburg am 15. September um 15 Uhr in der Flensburg Galerie erstmalig nach der Zertifizierung zur Fairtrade-Stadt zur Eröffnung der Fairen Woche durch Stadtpräsidentin Susanne Schäfer-Quäck ein. Im Rahmen der Eröffnung wird unter anderem gemeinsam mit dem Weltladen Flensburg e.V. fair gehandelte Schokolade und Kaffee (GEPA) mit Flensburg Motiv zur Verköstigung angeboten. Zudem wird es einen Einblick in die zukünftig buchbare Fairtrade-Rallye „Flensfair“ und ein Gewinnspiel mit Spielern der SG Flensburg-Handewitt geben.

Workshops & Vorträge

Ab dem 18. September wird ein buntes Programm für alle Flensburgerinnen und Besucherinnen angeboten. Unter anderem wird es Workshops vom Bündnis eine Welt Schleswig-Holstein e.V (BEI SH) und Fastforward Sessions zu Themen wie u.a. „fairSprechen: Rohstoffe, Ressourcen – was steckt in meinem Smartphone?“ oder „Glitter and Glamour – Ich will ein bisschen Glitzer, Glitzer – doch wo kommt es her?“ geben. Der Großteil der angebotenen Workshops wird mit freundlicher Unterstützung in der Flensburg Galerie auf der Ebene Angelburger Straße stattfinden.

Am 18. September wird das BEI SH in der Aula des Kunstmuseums auf dem Museumsberg einen Vortrag zur „Klimagerechtigkeit und der deutsche Wald“ – offen für alle Interessierten – anbieten. Beate Falkenberg von Muse Maritim wird zudem in der Flensburg Galerie einen Vortrag zu „Rum-Segeln und Schoko-Radeln – Fairtransport nach Flensburg“ halten, bei welchem im Anschluss fair transportierter Rum probiert werden darf. Auch Dr. Claudia Plinz von der Europa-Universität Flensburg wird in ihrem interaktiven Vortrag „Nachhaltige Ernährung – regionale & saisonale Rezepte“ Kostproben anbieten.

Programm für Kinder

Die Stadtbibliothek bietet in ihren Räumlichkeiten im 2. OG der Flensburg Galerie für Kinder eine Bastelaktion/Upcycling zum Thema Nachhaltigkeit mit anschließender Vorlesestunde an. Villekula e.V. bietet am 20. September eine Mitmach-Aktion zur Herstellung von Kräutersalz auf dem Wochenmarkt an und veranstaltet am 24. September von 12 bis 17 Uhr ein Herbstfest auf dem eigenen Gelände an der Taruper Hauptstraße, zu welchem Groß und Klein herzlich eingeladen sind.

Programm für Jedermann

Das TBZ veranstaltet Müllsammelaktionen mit den Schwerpunkten „Zigarettenkippen“ und „Mikroplastik“ und wird dabei von den City Cleaners Flensburg unterstützt. Am „Tag des offenen Hauses der Flensburger Klimabotschaft“ informiert Waldwuchs über seine Arbeit, bietet Kurzvorträge und Mitmach-Aktionen an. In der Verbraucherzentrale können sie sich während des Zeitraums der Fairen Woche zu faire Produkten beraten lassen. Die Fairtrade-Stadt Flensburg informiert ebenfalls im Zeitraum vom 15. – 29. September auf der Ebene Holm in der Flensburg Galerie und wird dabei vom Klimapakt Flensburg e.V., Strategie 2030 und BEI SH unterstützt. Filmvorführungen, Ausstellung und Informationsstände runden das Programm ab. Parallel zur Fairen Woche findet vom 16. – 22. September die alljährliche Europäische Mobilitätswoche statt. An der seit 2002 stattfindenden Aktionswoche können sich Kommunen aus ganz Europa beteiligen und das Thema der nachhaltigen Mobilität den Bürger*innen vor Ort näherbringen. Die Stadt Flensburg veranstaltet daher am 22. September ein kleines Mobilitätsfest an der Hafenspitze bei dem es u.a. eine Fahrrad-Reparatur-Werkstatt und Beratungen rund um das Deutschlandticket geben wird. Außerdem werden die Lastenräder des Fjordbeweger-Verleihsystems vor Ort sein.

Genussvoller Abschluss

Zum Ende der Fairen Woche findet das von der Tourismus Agentur Flensburger Förde veranstaltete Kulinarikfest Lækkerschmecker – grenzenloser Genuss“ vom 29. – 30. September an der Hafenspitze statt. Im direkten Austausch mit lokalen Erzeugern, Start-Ups und Initiativen rund um die Themen Kulinarik und Ernährungswende, soll mehr über den Weg der Lebensmittel nähergebracht und gezeigt werden, worauf es bei der Nahrungsmittelwahl und -verarbeitung ankommt. Das ausführliche Programm der Fairen Woche in Flensburg und Informationen zu Anmeldungen zu Workshops, Vorträgen und weiteren Aktionen sind unter www.flensburg.de/fairewoche zu finden und liegen u.a. in der Stadtbibliothek aus.

Alle Programmpunkte sind kostenfrei.

Das komplette Programm finden Sie unter www.flensburg.de/fairewoche

„Mit der Fairen Woche wird sichtbar, dass Fairtrade in Flensburg auch wirklich gelebt wird. Danke an alle, die sich hier engagieren!“

Dr. Fabian Geyer, Oberbürgermeister der Stadt Flensburg

Im Rahmen der Fairen Woche lädt der Oberbürgermeister zum BÜRGERDIALOG am Montag, 18. September von 16 – 18 Uhr im Schifffahrtsmuseum

Bitte melden Sie sich bei Frau Spenner für Informationen rund um die Faire Woche sowie Anmeldungen zum Bürgerdialog: 0461/85 25 85 oder fairtrade@flensburg.de