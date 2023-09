Am 16. September findet bei Möbel Schulenburg erneut die beliebte Hochzeitsmesse statt und das inzwischen bereits zum 7. Mal. In der Zeit von 11.00 – 17.00 Uhr präsentieren sich über 30 verschiedene Aussteller um den künftigen Hochzeitspaaren bei der Planung und Organisation ihrer Hochzeitsfeier zur Seite zu stehen und einen der wichtigsten und schönsten Tage in ihrem Leben einmalig und unvergessen zu machen.

Die Hochzeitsmesse, die in den großzügigen Räumlichkeiten des Möbelhauses stattfindet, verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Das Möbelhaus wird an diesem Tag speziell zum Thema Hochzeit dekoriert und mit frischen Blumen geschmückt und bietet eine Fülle von Inspirationen für jedes Brautpaar, das auf der Suche nach der perfekten Kulisse für seinen großen Tag ist.

Eine Hochzeit will gut geplant sein und nur allzu schnell unterschätzt man, was alles bedacht sein will, um die eigene Traumhochzeit zu organisieren. Bei der Hochzeitsmesse von Möbel Schulenburg sind daher viele Anregungen und Ideen verschiedenster Branchen und Dienstleister rund um dieses einmalige Erlebnis zu finden. Das Angebot reicht von Brautmode und Brautschmuck über passende Hochzeits-Location und Catering bis hin zu Traumautos und vielem mehr.

Die Hochzeit ist ein wunderbares Ereignis im Leben zweier Menschen, das nicht nur ihre Liebe und Bindung zueinander feiert, sondern auch den Beginn eines neuen gemeinsamen Lebensabschnitts bedeutet. Während die Hochzeitsvorbereitungen viele Faktoren umfasst, ist die Auswahl der Möbel ein entscheidender Teil, der oft unterschätzt wird. Denn das eigene Zuhause bedeutet nicht nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Vielmehr bietet es einen Rückzugsort, an dem wir uns vom Alltagsstress erholen und entspannen.

Seit jeher bietet Möbel Schulenburg seinen Kunden hohe Fachkompetenz, gute Qualität, erstklassigen Service und günstige Preise, die die Erfüllung fast jeden Wohntraumes ermöglichen. Auf über 10.000 m² Ausstellungsfläche findet der Kunde günstige Qualitätsmöbel, traumhafte Markenmöbel und Markenküchen sowie einzigartige Trend- und Einrichtungsideen. Vom funktionalen Kleiderschrank über die moderne Couchgarnitur bis zum gemütlichen Boxspringbett und der individuell gestalteten Küche – bei Möbel Schulenburg werden Wohnträume wahr. Ergänzt wird das umfangreiche Möbel- und Küchen-Sortiment von einer großen Auswahl an Haushaltswaren, Heimtextilien, Wohnaccessoires, Teppichen und Leuchten für jeden Geschmack.

Und wer sich für eine Traumeinrichtung oder -küche entschieden hat, wird selbstverständlich auch nach dem Kauf nicht allein gelassen. Eine professionelle Lieferung, fachgerechte Montage und zuverlässiger Kundenservice sind bei Schulenburg Teil der Firmenphilosophie und genießen höchste Priorität.

Der Eintritt zur Hochzeitsmesse ist kostenfrei, und Möbel Schulenburg lädt alle Brautpaare herzlich ein, um sich mit ihren Familien und Freunden in der wohl modernsten, schönsten und größten Einrichtungswelt in und um Flensburg, inspirieren zu lassen. Tolle Aktionen wie beispielsweise ein Sektempfang, ein Glücksrad mit tollen Gewinnen zum Thema Hochzeit, eine Kochvorführung sowie spezielle Rabatte runden den Tag ab. Das große Schulenburg Gewinnspiel, bei dem es ein Traumwochenende für 2 Personen in einem Wellness-Hotel zu gewinnen gibt, sollte sich ebenfalls keiner entgehen lassen.

Herzlich willkommen!