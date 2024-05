100 Jahre Optik Gloyer

Seit 100 Jahren mit fachlichem Know How, bestem Service und einer begeisternden Auswahl an Brillenfassungen in Flensburg

Am 1. Mai 1924 gründete Gerhard Gloyer in der Toosbüystraße 1 in Flensburg sein erstes Augenoptikfachgeschäft. 1930 – bei Einführung der Handwerksrolle – wurde Gerhard Gloyer als Handwerksmeister eingetragen. 1964 trat Sohn Ernst Gloyer in die Fußstapfen seines Vaters und übernahm das Fachgeschäft am Holm 76 in Flensburg. 1982 wurde schließlich das heute noch bestehende Geschäft in der Angelburger Str. 6 eröffnet, das Jens-Henning Gloyer in dritter Generation 1991 von seinem Vater übernahm und es zum 1. Januar 2020 an seine Tochter Sarah Marie Gloyer übergab.

Sowohl Ernst Gloyer als auch Jens-Henning Gloyer waren staatlich geprüfte Augenoptiker und Augenoptikermeister, Sarah Marie Gloyer hat den Master of Science in Optometrie mit Auszeichnung absolviert und hat damit die aktuell höchste Ausbildung in der Augenoptik. Ihre Qualifikation ist nicht nur ein Aushängeschild, sondern eine qualifizierte Verpflichtung ihren Kunden gegenüber.

Persönlichkeit und eine modische Handschrift strahlt die Kollektion im Hause Gloyer aus, von edel und dezent bis farbenfroh fröhlich. Definitiv für jeden Geldbeutel bietet das Angebot alles für einen anspruchsvollen Geschmack. Ob Brillenfassungen von Blackfin aus reinstem japanischen Titan, charakterstark und ultraleicht, dänisches Design mit Fassungen von Lindberg oder italienische Haute Couture von Armani.

Sonnenbrillen bieten optimalen Schutz für Ihre Augen! Flippig bunt oder klassisch dezent: bei Optik Gloyer gibt es Sonnenbrillen für jeden Bedarf. Egal ob trendiger Begleiter im Sonnenschein, verspiegelt, polarisierend, als Sportbrille oder Gleitsichtbrille. Und das bei Bedarf in eigener Sehstärke.

Jens-Henning und Sarah Marie Gloyer, ca. 1990

„Um unseren Kunden ein bestmögliches Seherlebnis zu bieten, gehören aufwändige Messverfahren und Präzision zu unserer Selbstverständlichkeit“, berichtet Sarah Marie Gloyer. „Wir sind als einziger Optiker in Flensburg als Relaxed Vision Center von Zeiss ausgezeichnet.“ Mit dem I-Profiler von Zeiss wird quasi ein Fingerabdruck des Auges erstellt. Er misst auf die 100stel Dioptrie genau die Tages- und Nacht­sehschärfe. Abbildungsfehler des Auges werden mit Hilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz bestimmt, die mit anderen Messmethoden nicht erkennbar sind. Die anschließende Zentrierung Ihrer Brillengläser mit dem I.Terminal von Zeiss erfolgt Zehntel Millimeter genau abgestimmt auf den I-Profiler. So können Abbildungsfehler höherer Ordnung in der Fertigung der Brillengläser berücksichtigt werden – unbedingt notwendig, um die Sehbereiche von Brillengläsern voll ausnutzen zu können.

Bei Optik Gloyer wird Handwerk groß geschrieben

In eigener Meisterwerkstatt werden die Brillen vor Ort gefertigt. Mit modernen Präzisionsgeräten von Nidek greifen die Arbeitsschritte nahtlos ineinander und bieten Werkstattarbeiten auf höchstem Niveau. Egal ob Einschliff von Brillengläsern in eine neue Fassung, Verglasung eigener Brillengestelle oder Reparaturen. „Bei uns können Sie sicher sein, dass wir mit bestem handwerklichen Geschick und Können arbeiten“, so Sarah Marie Gloyer.

„Wir bieten einen Rundum-Sorglos-Service an“, betont Augenoptiker und Mitarbeiter Robin Jansen. Von einer professionellen Augenglasbestimmung und Kontaktlinsenanpassung für jede Situation über Brillenreinigung, -reparatur und -einstellung. „Sie können davon ausgehen, dass Sie immer eine individuelle Beratung, eine Verträglichkeitsgarantie und besten Service erhalten. Wir sind stets mit Leidenschaft dabei!“ Freundlichkeit gegenüber dem Kunden stehe an oberster Stelle.

Augenoptiker und Mitarbeiter Robin Jansen bei der Fertigung einer Brille

Um das Rundum-Sorglos-Paket perfekt zu machen, bietet Sarah Marie Gloyer darüber hinaus ein optometrisches Screening an: „Die Augengesundheit unserer Kunden liegt mir sehr am Herzen.“ So ist es möglich, eine Augeninnendruck- und Hornhautdickenmessung, Netzhautbilder und eine Gesichtsfeldmessung bei Frau Gloyer durchführen zu lassen. Selbstverständlich liegt die Diagnosestellung bei Auffälligkeiten beim Augenarzt. „Denken Sie an Ihre Augengesundheit!“

Selbstverständlich gehören auch Kontaktlinsen zum Repertoire von Optik Gloyer. Seit 1983 besteht das Kontaktlinsenstudio in der Angelburger Str. 6, in dem Sarah Marie Gloyer und ihr kompetentes Team als Kontaktlinsenspezialisten ihren Kunden die neusten Produkte garantieren. Ob als Tageslinse für den Sport, als Monatslinse oder Gleitsichtlinse für den Fern- und Nahbereich, formstabile Kontaktlinsen zur Korrektur hoher Hornhautverkrümmungen und bei krankhaft veränderter Hornhaut oder im Myopiemanagement als Ortho-K Nachtlinse. Modernste Messgeräte untermauern den Anpasserfolg. „Nach einer professionellen Anamnese und Anpassung finden wir gemeinsam eine Lösung! Scheuen Sie sich nicht, Kontaktlinsen bei Optik Gloyer auszuprobieren.“

Eine kompetente Low Vision Beratung ergänzt die Professionalität bei Optik Gloyer. „Sollte sich Ihr Sehen zunehmend verschlechtern und Sie Unterstützung brauchen: Wir können helfen!“ sagt die Spezialistin Kim-Ayko Kornblum, Augenoptikermeisterin bei Optik Gloyer. Sie prüft und berät ihre Kunden gewissenhaft und geht mit Ihnen gemeinsam Schritt für Schritt Ihren Bedarf und die Möglichkeiten durch. Ob beleuchtete Lupen und Kantenfilter, elektronisch vergrößernde Sehhilfen neuster Generation oder spezielle Brillengläser. Bei Optik Gloyer sind Sie an der richtigen Adresse!

Sarah Marie Gloyer bei der Aufnahme von Netzhautbildern

„Ich bin froh und dankbar über mein super tolles kompetentes Team. Wichtig sind mir flache Hierarchien und ein ständiger Austausch zwischen den Mitarbeitern,“ betont Sarah Marie Gloyer. Selbstverständlich sind alle Mitarbeiter augenoptische Fachkräfte. „Unsere Kunden sollen fachlich exzellent beraten werden, dazu ist eine augenoptische Ausbildung unverzichtbar!“ Außerdem ist Optik Gloyer an 6 Tagen die Woche telefonisch für seine Kunden erreichbar, selbstverständlich auch per Mail, Facebook oder Instagram. „Meistens bin ich am Telefon zu hören und melde mich persönlich bei Ihnen, wenn Ihre Brille fertig ist oder es etwas zu besprechen gibt“, berichtet Bürokauffrau Gabriele Bernhardt.

Ein Besuch bei Optik Gloyer lohnt sich! Wenn Sie nicht schon zufriedener Kunde sind, werden Sie ein Unternehmen mit Persönlichkeit kennenlernen.