Am 7. August 2022 findet der in der Triathlonwelt äußerst beliebte und gefeierte OstseeMan in Glücksburg endlich wieder statt. Das sportliche Event-Highlight an der Flensburger Förde musste in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt ausfallen, wird dieses Jahr aber dafür zu einem ganz besonderen Erlebnis: Glücksburg wird am 7. August zum Austragungsort der Deutschen Meisterschaft in der Langdistanz Einzel und lockt damit die Elite unter den Triathleten in den hohen Norden.

Die Langdistanz ist die sogenannte Königsdisziplin im Triathlonsport, bei der 3,8 km in der glasklaren Ostsee geschwommen, 180 km Fahrrad durch Angeln gefahren und 42 km Lauf-strecke an der Promenade von Glücksburg erbracht werden. All das macht die Disziplin für jeden Teilnehmerin zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Erlebniswert wird dabei noch von den vielen Zuschauerinnen und Fans gesteigert, die die Teilnehmerinnen stetig anfeuern, um sie so über die anspruchsvolle Distanz zu pushen. Die Strecke in Glücksburg zählt zu den schönsten in Deutschland. Gestartet wird früh morgens mit emotionaler Musik und eindringlicher Moderation an der Strandpromenade. Von dort schwimmen die Sportler zwei Runden à 1,9 km durch die offene Ostsee, bevor sie sich in der direkt hinter der Promenade liegenden Wechselzone fürs Radfahren umziehen und den leicht hügeligen Rundkurs in und um Glücksburg herum bestreiten. Dabei können Zuschauerinnen das Geschehen hautnah miterleben und einen Einblick in diesen anspruchsvollen Sport erlangen. Gelaufen wird dann fast die komplette Strecke am Wasser entlang mit traumhaftem Blick auf die Förde. Zurück an der Strandpromenade erwartet die Teilnehmer ein tosender Applaus und die ersehnte Ziellinie, auf der jeder Athletin bis zum letzten Zieleinlauf angefeuert und gefeiert wird.

Aber auch die bereits etablierte Mitteldistanz und die Staffeln auf der Lang- und Mitteldistanz gehören zu den Highlights des OstseeMan. Abgerundet wird das ganze Spektakel durch die am Samstag den 06.08. stattfindenden OstseeKids und den Frauenlauf – powered by LBS.

Für Zuschauer ist der OstseeMan jedes Jahr ein besonderes Erlebnis. Da die zentrale Strecke direkt durch die Stadt verläuft, kann praktisch vor der Haustür echtes Triathlonflair erlebt werden und die Sportlerinnen hautnah begleitet und angefeuert werden. Damit diese sich auf ihren Wettbewerb konzentrieren können, sorgen eine Vielzahl von Helferinnen für deren Sicherheit auf der gesamten Strecke. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf und beste Bedingungen für die Teilnehmerinnen. Der Veranstaltungsbereich an der Promenade und rund um den Kurgarten wird zur „Event-Expo“ mit Verkaufs- und Aktionsständen und gastronomischen Angeboten für Sportlerinnen und Besucherinnen. Die ganze Stadt wird zum Triathlon-Zentrum und steht im Zeichen des Sports. Besucherinnen und Anwohnerinnen müssen sich an diesem Wochenende auf Sperrungen von Straßen und Wegen in und um Glücksburg einstellen, betroffen sind das gesamte Stadtgebiet, der Ortsteil Sandwig, sowie die Region rund um den Kurpark und das Umland einschließlich der B199. Für berechtigte Sozialdienste und Hilfsorganisationen können in Ausnahmen Durchfahrtsgenehmigungen für abgesperrte Bereiche erstellt werden. Dazu wenden sich Betroffene bitte an info@ostseeman.de.

BUSSHUTTLE

Am 07.08.2022 ist in der Zeit von 04:30 – 22:30 Uhr ein Shuttle Service eingerichtet:

Park & Ride Stationen:

Wees (Aldi), FLENS-ARENA

Halte-Stationen:

Schottweg (Famila) – Twedter Plack –

Alter Meierhof – Kaserne Meierwik – Uferstr.

Start/Ziel – Schlossallee, ZOB Glücksburg (Wendepunkt)

Straßensperrungen / Verkehrbeeinträchtigungen

Am Sonntag, den 07.08.2022, kommt es im gesamten Stadtgebiet und im Umland von Glücksburg in der Zeit von 05:00 – 22:00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ab 06:00 Uhr erfolgt eine Vollsperrung der Innenstadt für folgende Straßen: Ecke Schloss-park/Collenburgerstr., Petersenallee, Paulinen-allee, Schwennaustr., Sandwigstr.

Für den Durchgangsverkehr erfolgt die Vollsperrung von 10:00 – 17:00 Uhr. PKWs fahren auf der linken Fahrspur.

Sondergenehmigungen können nur in begründeten Ausnahmen per Mail an info@ostseeman.de beantragt werden.

Stadtauswärts Richtung B199 ist der Anliegerverkehr nur über die Sandwigstr., in Fahrtrichtung der Radfahrer, in Einbahnstraßenregelung, von 06:00 – 10:00 Uhr möglich.

Stadteinwärts über die Uferstr. und weiter über Rüde nach Holnis.

Rüde/Ringsberg:

Die Zu- und Abfahrten über Balm/Rüde und Ulstrup/Markerup sind in der Zeit von

05:30 – 17:30 Uhr voll gesperrt.

Umland Wees/Norderstraße:

Die Zufahrt nach Glücksburg, von der B 199 über die Glücksburger Chaussee, ist ab Wees (Gewerbegebiet) in der Zeit von 05:30 – 17:30 Uhr voll gesperrt.

Die Norderstraße ist, in Fahrtrichtung Glücksburger Chaussee, für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Dorfstraße und Schmiedestraße ist in Richtung Oxbüll, ab Feuerwehr, in der Zeit von 06:00 – 17:30 Uhr, für den Durchgangsverkehr gesperrt, – Anlieger frei.

Achtung Radrennen:

Die Zu- und Abfahrten der Anlieger aus Kolk und Marrensmoor werden von der Feuerwehr geregelt. Die Zu- und Abfahrten der Anlieger von und zur B199 erfolgen über die Moorstr. und Peerekopp.

Vollsperrung der B199 ab der Kreuzung Wees bis Langballig von 05.30 – 17.30 Uhr.

Lassen Sie Ihr Auto zu Hause, feuern Sie unsere Triathleten an und genießen Sie den Wettkampf.

Die Triathleten bedanken sich für Ihr Verständnis und freuen sich auf Ihre Unterstützung an den Wettkampfstrecken!

Zeitplan

Freitag, 05. August 2022:

12:00 – 19:00 Uhr Startunterlagen-Ausgabe

12:00 – 19:00 Uhr Sport Expo auf dem Eventgelände im Kurpark

17:15 Uhr Begrüßung/Empfang der Sportler und Gäste in der Rudehalle in Glücksburg

17:00 – 20:00 Uhr Pasta-Party in der Rudehalle in Glücksburg

Samstag, 06. August 2022:

10:00 – 18:00 Uhr Startunterlagen-Ausgabe

10:00 – 18:00 Uhr Sport Expo auf dem Eventgelände im Kurpark

12:00 – 14:00 Uhr Wettkampfbesprechung in der Rudehalle in Glücksburg

14:30 – 18:00 Uhr Rad- und Kleiderbeutelabgabe in der Wechselzone im Kurpark

Sonntag, 07. August 2022:

06:45 Uhr Start OM Langdistanz

09:30 Uhr Start OM113 Mitteldistanz (Startwelle 1)

09:35 Uhr Start OM113 Mitteldistanz (Startwelle 2)

09:40 Uhr Start OM113 Mitteldistanz (Startwelle 3)

10:00 – 18:00 Uhr Sport Expo im Start-Ziel-Bereich

21:45 Uhr Zielschluss

22:20 Uhr Siegerehrung Rudehalle Glücksburg