Liebe Leserin, lieber Leser,

es lässt sich mittlerweile nicht mehr leugnen: Der Sommer ist vorbei. Der lang ersehnte Regen hat zumindest unsere Region in gewohnter Manier beglückt und die Temperaturen befinden sich jetzt in einem für diese Jahreszeit üblichen Bereich.

Eine „heiße Phase” steht allerdings in diesen Tagen in Sachen Oberbürgermeisterwahl an. Nachdem am 18. September in Flensburg die Wahl des Oberbürgermeisters für die kommende Legislaturperiode stattfand und – wie von vielen erwartet – keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, geht es am 2. Oktober in die zweite Runde („Stichwahl“).

Das einschneidende weltweite Ereignis im September war der Tod der „Queen“ am 8. September, der auf dem gesamten Planeten für Trauer und Bestürzung sorgte. Die Trauerfeierlichkeiten 11 Tage später haben unzählige Briten persönlich an Londons Straßen sowie Milliarden Menschen an den Bildschirmen verfolgt. Bemerkenswert, dass selbst in der heutigen Zeit das Leben und Sterben der verbliebenen europäischen Königshäuser die Menschen auch hierzulande dermaßen in den Bann zieht. Die EU und auch unsere Regierungen – sowohl die Bundes- als auch die Landesregierungen, ringen um Hilfspakete sowie deren Auslegung für jene Menschen, die besonders von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges betroffen sind. So soll mit dem September-Gehalt an viele Erwerbstätige die sogenannte Energiepauschale ausgezahlt werden. Wir sind gespannt und versuchen, uns nicht zu sehr von all den negativen Nachrichten runterziehen zu lassen.

Genießen wir doch einfach all das, was uns der bevorstehende Oktober so zu bieten hat: Bereits am 2. Oktober findet der Verkaufsoffene Sonntag zum Thema „Erntedankfest“ statt. Neben zwei langen Wochenenden (jeweils in Verbindung mit dem 3. und 31.10.) können sich die Schüler und ihre Eltern auf die Herbstferien in der Monatsmitte freuen. Die Nacht vom 29. auf den 30.10. wird die längste des Jahres werden, denn es ist wieder an der Zeit, die Uhren auf Winterzeit umzustellen. Außerdem freuen wir uns – so der Wettergott will – auf einen herbstlich goldenen Oktober, der uns noch viele schöne „Draußen-Momente” beschert. Aber auch bei weniger gutem Wetter wird es in Flensburg und Umgebung nicht langweilig. Lassen Sie sich hier gern von unserer Auswahl an Freizeittipps und Veranstaltungen inspirieren. Zudem erwarten Sie in unserer neuen Ausgabe des Flensburg Journals unter anderem gute Tipps rund ums Sparen – auch in Sachen „Energie“ -, die Geschichte des Flensburger Kopfes Alfred Mäder, ein Gespräch mit dem Stadtmanager Bela Bergemann und das SG-Spieler-Portrait mit Neuzugang August Pedersen sowie ein Blick auf die aktuelle Wohnsituation in Flensburg.

Das Flensburg Journal wünscht Ihnen einen schönen, erholsamen Oktober 2022, genießen Sie die Herbsttage, bleiben Sie gesund und möglichst immer gut gelaunt!

Ihr Team vom Flensburg Journal

Zur Online-Ausgabe

Zum Magazin-Archiv