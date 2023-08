Bereits über zwei Jahre ist es nun her, dass der neue Glücksspielstaatsvertrag für Deutschland in Kraft trat, um die Branche zu ordnen und Online Spielotheken erstmals eine legale Option für den Betrieb ihrer Seiten zu ermöglichen. Seitdem hat sich viel getan, auch wenn der Markt zunächst sehr verhalten auf die Neuerungen reagierte und auch ordentlich Gegenwind spürbar wurde.

Der Markt wächst heutzutage unaufhörlich weiter, was auf die nicht abreißende Nachfrage in der Gesellschaft zurückgeht, die sich quer durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Um die anspruchsvolle Community dauerhaft bei Laune zu halten, braucht es ständig weitere Spielvarianten und ansprechende neue Slots, weshalb die Software-Industrie unter Hochdruck an all diesen Produkten arbeitet und somit kräftig am Boom mitverdient.

Große Herstellernamen wie der Anbieter der Pragmatic Play Casinos ziehen dabei besonders viel Publikum an, denn Zocker halten nach den besten Optionen Ausschau. Auch für die Software-Industrie ist damit offensichtlich eine goldene Ära angebrochen, denn sie profitieren in mehrfacher Weise von der neuen Situation in Deutschland. Wir wollen uns hier ansehen, warum das so ist.



Ein langer Weg zur Legalisierung



Gehen wir gedanklich nochmals einige Zeit zurück. Bis auf Schleswig-Holstein, das in den letzten Jahrzehnten als einziges Bundesland erfolgreich einen Sonderweg ging, war es im Bundesgebiet verboten, als privater Betreiber von Glücksspiel offiziell Geld zu verdienen. Es galt das Glücksspielmonopol des Staates, der einige Spielbanken und Sportwetten betrieb.

Seit dem Glücksspielstaatsvertrag vom Juli 2021 können sich erstmalig private Betreiber lizenzieren lassen, was vor allem für den rasant angewachsenen und bis dato komplett unübersichtlichen Online-Sektor von großer Bedeutung ist und dem Staat währenddessen hohe Steuereinnahmen beschert, die seither am Fiskus vorbeiflossen.

Eine der deutlichsten Veränderungen zeigt sich allein darin, dass mit zunehmender Legalisierung des Geschäfts auch ein spürbarer Wandel zugunsten des Glücksspiels stattgefunden hat. Schließlich gibt es nun die Möglichkeit, jene Anbieter zu nutzen, die im Besitz einer offiziellen deutschen Lizenz sind und somit alle strengen Auflagen erfüllen.

Obgleich es auf beiden Seiten Beteiligte gibt, die auch weiterhin Wege suchen, um die geltende Gesetzgebung zu umgehen, findet man also immer mehr legal agierende Anbieter im Netz.



Spiele-Nachschub für die Branche



Verständlicherweise ist die Konkurrenz unter diesen anerkannten Online Spielotheken groß, weshalb sie sich mächtig ins Zeug legen müssen, um Kunden dauerhaft an sich zu binden. Dafür hilft es natürlich, eine leicht zu navigierende Website zu kreieren, sowie sich durch einen guten Kundenservice und viele Extraleistungen wie Treueprogramme, Neukunden-Boni und vieles mehr auszuzeichnen.

Auch mit einer erfreulich hohen Auszahlungsquote kommt man bei den Zockern natürlich gut an, schließlich möchte jeder die besten Gewinnchancen haben, um seinen Einsatz zu vervielfältigen. Doch am Ende des Tages ist der Unterhaltungswert für viele von noch deutlich größerem Belang, weshalb sie vor allem Wert auf eine riesige Spielauswahl und tolle Neuheiten legen.

Genau hier kommen die Software-Hersteller ins Boot, die diesen Markt bedienen, indem sie produzierte Games per Vertrag an Online Spielotheken verleihen und entsprechende Nutzungsgebühren dafür kassieren. Die meisten Spielotheken kaufen diese Leistung bei mehreren Herstellern gleichzeitig ein und setzen somit auf einen bunten Mix, um unterschiedliche Spiele anzubieten und damit eine breite Zielgruppe anzusprechen.

So muss für Einsteiger ebenso etwas Ansprechendes dabei sein wie für erprobte Zocker und es braucht nicht nur risikoarme Games, sondern gleichzeitig auch Highroller und spezielle Anwendungen für Live-Dealer-Games. Zudem haben einige Spiele und damit auch deren Herausgeber längst Kult-Status erreicht. Sind sie in einer Online Spielothek verfügbar, gilt das quasi schon fast als Qualitätskriterium. Hierzu zählen unter anderem Klassiker wie „Deal or No Deal“, „Starbust“ oder „Cleopatra“.



Die Zukunft der Spiele auf dem Glücksspielmarkt



Doch auf Erfolgen aus der Vergangenheit kann man sich als Softwarefirma selbstverständlich nicht ausruhen, sondern muss stattdessen fleißig Nachschub liefern, um seinen guten Ruf auch zu halten. Zudem gilt es, sich an die fortschreitende technische Entwicklung und Digitalisierung anzupassen und somit gleich mehrere Spielvarianten für das jeweilige Endgerät zu liefern.

Schließlich müssen Casinospiele für mobile Gaming-Apps andere Voraussetzungen erfüllen als jene für den Browser. Auch White-Label-Lösungen werden immer gefragter, die das abnehmende Casino dann noch nach Wunsch anpassen und auf die eigene Zielgruppe zuschneiden kann. Insofern gehen die Aufträge nicht aus und der Wachstumsmarkt für Software-Hersteller ist unumstritten.

Das wiederum schlägt sich auch im Aktienmarkt nieder, denn immer mehr Investoren beteiligen sich finanziell an großen wie kleinen Software-Herstellern, da sie sich hohe Gewinne versprechen. Die so generierte Finanzkraft trägt ihrerseits zu verstärkter Forschung und Entwicklung bei und unterstützt den Ausbau des Gaming-Marktes.

Selbst für Start-Ups in diesem Bereich stehen die Zeichen gut, es weit nach oben zu schaffen. Die Branche generiert Arbeitsplätze und sorgt für weitere internationale Vernetzung, sodass hier zurecht noch viel Zukunftspotenzial vermutet wird. Eine Karriere in diesem Bereich bietet gute Perspektiven.



Welche Hersteller man kennen sollte



Einige Namen sind besonders dick im Geschäft, weil man deren beliebte Spiele auf einer Vielzahl von Anbieterseiten finden und zocken kann. Hierzu zählen unter anderem die folgenden fünf Hersteller:



NetEnt

Seit über 20 Jahren für seine Premium-Qualität bekannt, ist dieser ursprüngliche Pionier des iGaming mit Hauptsitz in Schweden inzwischen rund um die Welt vertreten. Seine bekanntesten Spiele sind das bereits erwähnte Starbust, sowie Gonzo´s Quest, Blood Suckers, Narcos und Divine Fortune.

Pragmatic Play

Der preisgekrönte Hersteller hat inzwischen mehr als 200 Casino-Games im Programm, die sowohl reguläre Slots als auch Video-Slots, Poker- und Tischspiele umfassen. Bekannt geworden sind vor allem Sweet Bonanza, Mustang Gold, Tropical Tiki, Sugar Rush und Magic Money Maze.

PlayNGo

Auch an diesem Namen kommt man nicht vorbei, wenn es um technisch exzellent umgesetzte Online Slots geht. Das zeigen die Beispiele Book of Dead, Rise of Olympus und Fire Joker alle gleichermaßen.

Evolution

Obgleich als Profi für Live-Dealer-Spieler bekannt, ist Evolution durchaus auch mit regulären Slots sehr erfolgreich und hat ein stolzes Portfolio von rund 200 Games zu bieten. Dazu zählen unter anderem Deal or No Deal, Monopoly, Lightning Roulette und Crazy Time.

BGaming

Zwar umfasst das Angebot des noch sehr jungen Unternehmens lediglich rund 70 Games, doch glänzt es durch Innovationen, vor allem was kryptofreundliche Spiele angeht. Zudem gelten die Gewinnchancen als besonders fair, wie unter anderem bei Fruit Million, Lucky Lady Moon oder Aloha King Elvis. (FLJ)