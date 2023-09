Am 10. September feiert Flensburg auf dem Museumsberg mit einem bunten Unterhaltungsprogramm die Fertigstellung der historischen Parkanlagen

Nach rund drei Jahren Bauzeit ist es endlich soweit: Die im Zuge zweier Förderprogramme (Europäischer Fond für regionale Entwicklung und Nationale Projekte des Städtebaus) aufgewerteten Flensburger Landschaftsgärten werden am Sonntag, 10.09., am Tag des Offenen Denkmals, offiziell für die Öffentlichkeit freigegeben. Ab 11.00 Uhr startet ein buntes Unterhaltungsprogramm, bei dem für alle etwas dabei ist. Nach musikalischen Beiträgen der benachbarten Gymnasien folgen am Nachmittag hochkarätige Auftritte von verschiedenen Ensembles des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters. Für Kinder und Familien wird am Nachmittag viel geboten: Das Flensburger Spielmobil garantiert einen Riesenspaß für die Kleinen. Ob bauen, toben, ausprobieren, forschen oder sich verkleiden – hier wird alles geboten, was das Kinderherz begehrt! Auch die Museen bieten viel für die ganze Familie an. Hierzu zählen unter anderem Bastelangebote, Kinderschminken, Aktionen zum Thema Schmetterlinge oder die Anfertigung von lustigen Buttons. In der Ausstellung „Faszination Schmetterling“ im Hans-Christiansen-Haus haben Besucher die Möglichkeit die Künstlerin Anne Dingkuhn persönlich zu treffen.

Gemälde aus der Ausstellung „Faszination Schmetterling“

Die historischen Landschaftsgärten werden im Rahmen von vier fachkundigen Rundgängen präsentiert. Zwei dieser rund 1,5-stündigen Ausflüge sind als „literarische Spaziergänge“ konzipiert und eine Führung gibt es in dänischer Sprache. Hierfür werden die kulturhistorisch bedeutsame „Bundsen-Kapelle“ auf dem Alten Friedhof sowie die „Spiegelgrotte“ für die Öffentlichkeit frei zugängig sein. Treffpunkt für die Rundgänge ist der neue Wasserspielplatz auf dem Museumsberg. Die Parkanlage kann auch selbstständig über eine Gelände-Rallye, bei der einige knifflige Fragen zu beantworten sind, erforscht werden. Unter allen Teilnehmenden wird ein origineller Preis verlost: ein originaler Butterfly-Chair aus der Ausstellung „Faszination Schmetterling“.

Der Christiansenpark Die Riesenschaukeln

Für diejenigen, die es eher gemütlich angehen wollen, besteht die Möglichkeit für ein öffentliches Picknick im Christiansenpark. Am Eiszeit-Haus gibt es einen Pflanzenmarkt und Menschen mit künstlerischer Sammelleidenschaft kommen auf dem Museums-Flohmarkt auf ihre Kosten. Für das leibliche Wohl wird mit leckeren Speisen, besonderem Barista-Kaffee und Kuchen gesorgt. Ab 18.00 Uhr startet dann das Abendprogramm: Die Band „Super­spreader“ sorgt mit ihrem frischen Funk-Pop für gute Laune. Anschließend werden die Musiker Kristofer Vio und Ralf Mansfeld mit stimmungsvollem Swing eine besondere Atmosphäre auf den Museumsberg zaubern. Zum Abschluss gibt es eine spektakuläre Feuer-Show mit Knut Keller.

Neue Pflasterungen und Sitzgelegenheiten Neue Wegeführungen

Hintergrund der großen Feier ist die Fertigstellung von vielfältigen Maßnahmen. So wurden unter anderem der Wasserkreislauf der drei Spiegelteiche reaktiviert, die „Mumiengrotte“ in die Parklandschaft eingebettet, „Riesenschaukeln“ installiert, ein sogenannter „Sonnentempel“ errichtet, die „Zyklopen-Mauer“ erneuert sowie eine kunstvolle Spiellandschaft direkt auf dem Museumsberg als attraktiver Aufenthaltsbereich mit Sitzgelegenheiten und einem Wasserspielplatz geschaffen. Die historischen Orte Museumsberg, Alter Friedhof und Christiansenpark sind nun besser vernetzt und an die Innenstadt angebunden und laden ein zu Erholung im Grünen, Spiel und Bewegung sowie Kunst- und Kulturerleben.