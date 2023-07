Die zahllosen Pflegekräfte im ganzen Land leisten täglich Großartiges – sowohl in Altenpflegeeinrichtungen als auch in Krankenhäusern. Doch ist es mindestens ebenso wichtig, dass das Umfeld für eine gelungene Pflege passt, und dass auch um die Pflege herum in den Pflegeeinrichtungen kompetentes und motiviertes Personal wirkt.

Deshalb wollen wir zeigen, was die Arbeit im Umfeld der Pflege so wichtig und besonders macht. Alle Beschäftigten in einer Pflegeeinrichtung erleben dabei in ihrem Alltag stets aufs Neue immer wieder berührende Geschichten. Gerade die kleinen menschlichen Momente machen die oftmals anstrengende Arbeit zu etwas ganz Wertvollem, sowohl für die Pflegenden als auch die Gepflegten, aber auch die vielen Menschen im Umfeld! Denn eines steht mittlerweile längst fest: Pflege ist mehr als „nur“ ein Beruf – es kann sich zu einer Berufung entwickeln …

Wir stellen im Folgenden einige dieser motivierten und wichtigen Mitarbeiter im Umfeld der Pflege in der Pflegeeinrichtung Cura Tarp vor:

Michael Schöning – Küchenleitung

Auf die Frage „Warum hast Du diesen Arbeitgeber gewählt?“ hat er schnell ein Antwort parat: „Durch einen Wohnortwechsel bin ich auf Cura Tarp aufmerksam geworden. Nach mehreren Vorstellungsgesprächen hat mich die Cura am meisten interessiert und angesprochen. Das offene und ehrliche Gespräch hat mich sofort überzeugt. Aus heutiger Sicht habe ich die richtige Entscheidung getroffen.“ Und er ergänzt: „Das Team in der Küche steht trotz der gegebenen Alters- und Nationalitätsunterschiede für eine harmonische Zusammenarbeit. Wir sind ein Team im Sinne des Wortes, das für einander einsteht und mich mit offenen Armen aufgenommen hat.“

Jessica Schlegelmilch – Hauswirtschaftsleitung

Warum hast Du Dich für dieses Unternehmen entschieden?

„Beim Stöbern im Internet bin ich auf Cura Tarp aufmerksam geworden. Der Rest ist Geschichte: Ich fühlte mich von Anfang an hier sehr wohl und wurde herzlich aufgenommen.

Das menschliche Miteinander hat mich überzeugt. Aus heutiger Sicht bin ich glücklich diese Entscheidung getroffen zu haben.“

Wie würdest Du Dein Team beschreiben? „Wir sind ein freundliches und fröhliches Team und haben immer ein Lächeln im Gesicht. Ich kann mich auf jeden Einzelnen im Team verlassen, egal ob bei der Cura oder unserem Dienstleister Recatec.“

Katja Weißenfeld – Reinigungskraft

„Seit knapp einem Jahr arbeite ich als Reinigungskraft bei der Cura und helfe zudem auch in der Küche aus“, erzählt uns Katja Weißenfeld. „Nach meiner vorherigen langjährigen Tätigkeit als telefonische Kundenberaterin war ich auf der Suche nach einem Job, der mich physisch mehr fordert und unbedingt in meinem Wohnort ist. Somit kam mir die Zusage der Stelle als Reinigungskraft bei der Cura sehr entgegen.

Zugegeben, der Anfang war nicht ganz so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber durch die kollegiale Hilfe meiner erfahrenen Kolleginnen kam ich nach und nach an. Zu sehen, was man täglich alles geschafft hat, sowie die Zufriedenheit und Dankbarkeit der Bewohner, das motiviert mich stets aufs Neue. Denn hier bist du nicht „nur“ Hauswirtschaftskraft oder Küchenhilfe, sondern auch Unterstützerin, Zuhörerin und Zuarbeiterin; du gehörst im positiven Sinne unvermeidbar zum Ganzen.“ Abschließend ergänzt sie: „Natürlich möchte jeder für seine Leistung honoriert werden, daher wünsche ich mir für die Zukunft, dass sich in Sachen Mindestlohn generell noch etwas tut.“

Sabrina Spingel-Petersen – Hauswirtschaftliche Hilfe

„Ich arbeite seit dem 01.04.2023 in der Cura als Hauswirtschaftliche Hilfe in der Pflege. Mir bringt es Spaß mit den Bewohnern zu arbeiten. Mir reicht als Dank schon ein Lächeln.

Ich habe mich für diese Arbeit entschieden, weil ich enger mit Menschen arbeiten wollte, das habe ich hier vorgefunden. Auch, dass wir uns als Team neu aufbauen ist sehr spannend. Hierbei sind wir alle gefragt und ich hoffe, dass wir das über alle Bereiche bald geschafft haben werden“, zieht sie ein Fazit ihrer bisherigen Tätigkeit.

Frau Marina Spingel-Petersen – Hauswirtschaftliche Hilfe (Die Mutter zu Sabrina)

„Ich arbeite ebenfalls seit dem 01.04.2023 als Hauswirtschaftliche Hilfe in der Pflege in der CURA Tarp, bin übrigens die Mutter von Sabrina. Ich arbeite gerne mit älteren Menschen zusammen. Ich bin stolz auf meinen Job und freue mit für andere Menschen da zu sein.

Die älteren Menschen und Bewohner geben einem mit ihrem Blick und einem regelmäßigen Lächeln viel Freude zurück. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir ein super starkes Team werden und alles Hand in Hand geht.“

Melanie Wehrfritz – Hauswirtschaftliche Hilfe

Melanie ist seit dem 03.04.2023 im Service tätig. Sie hat sich für diesen Beruf entschieden, weil sie gern im Team arbeitet, zudem gern Menschen um sich hat und für diese da sein möchte. „Der Umgang mit den Menschen hier im Hause, sowohl mit den Bewohnern als auch den Kollegen gibt mir viel, man bekommt für seine Tätigkeit jede Menge Dankbarkeit zurückgespiegelt. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass diese gute Stimmung und das entspannte Arbeitsklima uns allen erhalten bleibt“, fasst Melanie Wehrfritz ihre bisherigen Eindrücke bei Cura Tarp zusammen.

Cura Tarp

Die CURA Unternehmensgruppe ist einer der großen privaten Dienstleister im Gesundheitssektor. Zu uns gehören die CURA Kurkliniken Seniorenwohn- und Pflegeheime GmbH als reine Holding, die MATERNUS-Kliniken AG, die IRYO Gesellschaft für Gesundheitsmanagement mbH und der Dienstleister RECATEC.

Unser Angebot für ältere und pflegebedürftige Menschen ist vielfältig und beinhaltet die stationäre und ambulante Pflege und Betreuung von Senioren, Wohnungen im Betreuten Wohnen und eigene Hausnotrufdienste. Dazu kommen Fach- und Rehabilitationskliniken sowie Leistungen zur Behindertenbetreuung.

Texte und Fotos: Cura Tarp

CURA Seniorencentrum Tarp

Jerrishoer Straße 6 · 24963 Tarp

Tel.: 04638-891-0 · Fax: 04638-891-1199

info.tarp@cura-ag.com

www.tarp.cura-ag.com