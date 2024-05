Thorsten Mai – ein selbständiger „Flensburger Jung“ feiert 15. Firmenjubiläum!

T horsten Mai ist ein Kind des Nor-dens – irgendwie ein typischer Flensburger: groß, blond, spontan, zupackend, und … durch und durch „Fußballer“. Der gelernte Maler ist in diesen Tagen seit immerhin genau 15 Jahren selbständig und der Kopf und Namensgeber einer einheimischen Malerfirma. Der Nachname ist gewissermaßen „Programm“, denn im Wonnemonat Mai hat der gleichnamige Herr Mai auch damals seine Gewerbeanmeldung eingereicht, genau am 15. Mai im Jahre 2009.

Das Lager ist Chefsache!

Thorstens Werdegang

Sein Elternhaus stand in Mürwik, im Mistelhof, 1968 erblickte er in Flensburg das Licht der Welt. Er erlebte eine typische Flensburger Kindheit, ging in die Osbekschule im Klosterholzweg. In praktisch jeder freien Minute spielte der Junge mit zahlreichen Freunden Fußball. Seine Schulkarriere beendete er erfolgreich mit dem Hauptschulabschluss, sein Berufswunsch war auch schon geklärt. Er schloss eine Ausbildung – damals sagte man noch „Lehre“, zum Malergesellen ab. „Bei Malerfirma Wolfgang Hansen habe ich das Malerhandwerk von der Pike auf gelernt“, denkt Thorsten Mai gern an jene Zeit zurück. Nun füllten der Beruf des Malers und das Fußballspielen einen großen Teil seines Lebens aus.

„Ich war als Fußballer von Beginn an ein eingefleischter 08er“, gesteht Thorsten seine Vereinstreue zum Flensburger Traditionsklub Flensburg 08 ein. „Als Spieler habe ich es von 1989 bis 1991 sogar in die Ligamannschaft geschafft. Unter dem damaligen Trainer Hanni Schlott habe ich schöne Zeiten mit 08 auf dem grünen Rasen erlebt. Ab August 1991 habe ich dann 10 Jahre erfolgreich beim TSV Großsolt-Freienwill gespielt, danach ging es zum VfL Husby.“

Beruflich war Thorsten Mai von 1991 bis 2005 selbstständig als Hausmeister tätig, arbeitete anschließend in seinem erlernten Beruf von 2005 bis 2008 als angestellter Maler in hiesigen Fachbetrieben. Der Gedanke, sich eines Tages als Maler selbstständig zu machen, trieb ihn schon geraume Zeit um. Irgendwann in 2009 fasste er dann den entsprechenden Beschluss.

Fassadenarbeiten in der Dorotheenstraße

Firmengründung und Schritt in die Selbstständigkeit

Am 15. Mai 2009 war es schließlich soweit: Thorsten Mai vollzog die Gewerbeanmeldung. In den Folgewochen regelte er den erforderlichen Schriftverkehr, übernahm mit einem weiteren Mitarbeiter erste Aufträge. Am 1. August 2009 eröffnete er sein Geschäft, nahe der Ziegeleistraße in Kielseng, im ehemaligen U-Boot-Bunker aus dem 2. Weltkrieg. „Gerade einmal 30 qm standen mir dort zur Verfügung, mit inzwischen 2 Mitarbeitern und einem Firmenfahrzeug, einem Golf B, starteten wir ins Abenteuer der Selbstständigkeit.“

Doch schon ein knappes Jahr später, am 1. Juli 2010, zog der Betrieb um in größere Räumlichkeiten. „Unser neues Firmendomizil lag in der Neustadt: In der Gartenstraße 8 in einem Hinterhof hatten wir Räumlichkeiten gefunden, insgesamt 90 qm standen jetzt zur Verfügung. Wir waren mittlerweile zu fünft, ich als der Chef und vier weitere Mitarbeiter. Zudem standen uns jetzt schon zwei Firmenwagen zur Verfügung, ein Fiat war noch dazugekommen“, beschreibt Thorsten die erfreuliche Firmenentwicklung. Dank seiner guten und vielfältigen Kontakte in der Region florierte das Geschäft, es kamen genügend Aufträge ins Haus, die Arbeitsplätze waren gesichert.

Friesische Straße 62

Firmendomizile in Harrislee

Das 5jährige Bestehen der Malerfirma Thorsten Mai konnte vom Chef mit seiner Belegschaft und zahlreichen Kunden bereits im benachbarten Harrislee gefeiert werden. Zum 1. Januar 2013 zog die Firma erneut um, die neue Firmenanschrift lautete Niehuuser Straße 19c, in 24955 Harrislee. Mittlerweile waren Thorsten Mai und sein Betrieb in der Region gut etabliert. „Die Zahl der Mitarbeiter belief sich inzwischen auf 6 Malergesellen, wir hatten eine Betriebsgröße im neuen Zuhause von immerhin 150 qm, auf dem Betriebshof fanden jetzt unsere 5 Firmenfahrzeuge – unser gesamter damaliger Fuhrpark – der Marke Fiat sowie zwei Anhänger genügend Stellplätze vor.“

Restauration denkmalgeschützter Tür

Ein etablierter Handwerksbetrieb

Es ging kontinuierlich mit dem Betrieb bergauf, die Arbeitsabläufe hatten sich längst eingespielt. So war und ist auch heute der gesamte Arbeitsbereich im Büro und im angrenzenden Lager sogenannte „Chefsache“. „Für den Lagerbereich brauchst Du jemanden, der über Detailwissen verfügt, zudem beste Kontakte zu Lieferanten und zum Großhandel hat. Wer, wenn nicht der Kopf der Firma, wäre dafür besser geeignet?“, weiß Thorsten Mai. „Und die Büroarbeit …. Die wurde mit den Jahren immer umfangreicher, intensiver, zeitaufwändiger. So bin ich mittlerweile längst zum „Innendienstler“ und „Schreibtischtäter“ geworden“, bilanziert der Chef seine Aufgaben im Betrieb.

Die Angebotspalette des Betriebs umfasst seit Jahren eine große Spannbreite. „Wir bearbeiten fachgerecht denkmalgeschützte Fassaden, sind für diverse Hausverwaltungen in Flensburg und Umgebung regelmäßig im Einsatz, haben schon in gemeinsamen Unternehmungen komplette Hochhausfassaden gestrichen, arbeiten eng mit anderen Gewerken zusammen. So haben wir in Zusammenarbeit mit der Firma Knutzen aus Hürup großflächig Bodenbeläge verlegt. Sogar auf der Nordseeinsel Föhr sind Stammkunden von uns zuhause. Vor geraumer Zeit haben wir dem Clubheim des SC Weiche Flensburg 08 in der Bredstedter Straße einen kompletten neuen Innenanstrich verpasst“, beschreibt Thorsten Mai die Vielfalt der Möglichkeiten seines Betriebes. „Doch wir arbeiten natürlich auch gern für Privatkunden! Die wissen unsere Tätigkeit auch zu schätzen. Häufig bekommen wir zu hören, dass man nach getaner Arbeit doch die Handschrift der Fachleute erkennen kann.“ Vor gut anderthalb Jahren ist die Firma innerhalb von Harrislee umgezogen, ist jetzt im Industriegebiet in der Werkstraße 2 beheimatet. „Wir haben dort eine Betriebsfläche von 200 qm zur Verfügung, 8 Mitarbeiter sind im Fachbereich tätig, 8 Firmenfahrzeuge von Fiat bilden den Fuhrpark, sowie zwei Anhänger. Man kann mit Fug und Recht sagen: Die Firma Thorsten Mai Malerarbeiten ist bestens aufgestellt!“

Renovierung in der Friesischen Straße 62 in Zusammenarbeit mit der Firma Knutzen

Der private Thorsten Mai

„Der Fußball spielt immer noch eine wichtige Rolle in meinem Leben“, weiß der 56jährige. „Meine Leidenschaft ist immer noch der HSV, leider komme ich zu selten dazu, mir die Mannschaft im Hamburger Stadion ansehen zu können. Als HSV-Fan muss man leidensfähig sein können“, lacht der Fußball­experte. „Apropos „leiden“: „Jeden Mittwochabend kicke ich mit langjährigen Weggefährten und mit „alten Mitstreitern“ beim Fußballtraining in Husby, bei der SG Nordangeln. Solange die alten Knochen das noch mitmachen“, so unser leidenschaftlicher Kicker. In Husby ziert sein Firmenlogo eine Bandenwerbung, zudem tritt Thorsten Mai noch als Sponsor beim SC Weiche Flensburg 08 in Erscheinung.

Der Fuhrpark umfasst mittlerweile 8 Fahrzeuge.

Blick in die Zukunft

Um die Zukunft ist ihm nicht bange. „Die Firma läuft bestens, für meine acht Mitarbeiter gibt es stets genug zu tun, die 8 Firmenfahrzeuge sind ständig im Einsatz.“ Um eine spätere und mögliche Nachfolge kreisen auch schon seine Gedanken. „Meine Tochter Janine Mai arbeitet gern und erfolgreich als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Sie hat aktuell noch keine Ambitionen in Sachen „Firmenübernahme“, so der stolze Vater. „Der Betrieb wird aber mit Sicherheit eine Zukunft haben“, ist sich Thorsten Mai sicher. „Einige Jahre werde ich natürlich noch weiterarbeiten, doch beim Erreichen der üblichen Altersgrenze möchte ich mich dann doch in den Ruhestand begeben. Die Arbeit zusammen mit den kompetenten und zuverlässigen Kollegen und Mitarbeitern macht mir nach wie vor viel Freude: Michael, Uwe und Meik sind bereits über 10 Jahre im Betrieb. Rüdiger, Gerrit, Malte, Stefan und Justin sind auch allesamt schon seit einigen Jahren dabei. Wir sind eine richtig gute Mannschaft! Auf diesem Wege möchte ich den acht Arbeitskollegen und Freunden aufrichtig „Danke“ sagen“, weiß Thorsten Mai gute Mitarbeiter und Kollegen zu schätzen. Gespräche mit potentiellen Nachfolgern werden gelegentlich schon geführt, so der Chef und Firmengründer zum Schluss unseres Gesprächs: „Doch das ist aktuell noch Zukunftsmusik!“

Wir vom Flensburg Journal wünschen Thorsten Mai und seiner etablierten Firma weiterhin alle Gute auf ihrem Erfolgsweg – und vielleicht erfüllt sich ja auch mal irgendwann der fußballerische Herzenswunsch des Firmengründers: Der HSV spielt wieder in der 1. Liga!

Mit Thorsten Mai sprach Peter Feuerschütz

Fotos: Thomas Becker, privat