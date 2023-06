Sieben Flensburger Musiker formierten sich bereits 1999 zu einer Band, um die Musik von Carlos Santana zu spielen und ihren Geist in die Welt zu tragen. Die SoS-Trommelwand, bestehend aus Drummer Mollo Lorenzen im Zentrum, flankiert von Percussionist „El Timbal“ Ralph Schmedeke an den Timbales & Co. und Janne Thomassen als „Enciclopedia de percusión“ an den Congas, treibt die Band wie eine Maschine unaufhörlich an. Zusammen mit Groovemaschine Gerhard „Ali“ Albrecht – einer wahren Bank am Bass, „Gentleman“ Michael Schmidt mit seinen authentisch-elegant gesetzten Keyboard-Passagen, Sänger Frank Rühmann mit seiner sympathisch-stimmgewaltigen Portion Frontmann-Energie sowie schließlich Gitarrist Bent Wolff mit seinem unverwechselbaren Gitarrenspiel entzündet die Band von der ersten Minute an ein wahres musikalisches Feuerwerk, das seinesgleichen sucht! Klassiker wie „Black Magic Woman“, „Oye Como Va“, „Samba Pa Ti“ oder „Europa“, „Maria Maria“ und „Corazon Espinado“, genauso wie der 3-fach mit dem Grammy ausgezeichnete Welthit „Smooth“ werden von dieser Formation international erfahrener Musiker mit viel Energie präsentiert, so dass kein Bein lange ruhig bleibt! Freuen Sie sich auf einen energiegeladenen Latin-Rock-Pop-Abend der Extraklasse!

Gern sorgen das Team von Gut Oestergaard sowie der Eventkoch Manfred Weinmann auf dem Konzert für Ihr leibliches Wohl!

Karten gibt es an der Abendkasse, Online und an allen Reservix Vorverkaufsstellen, wie z.B. sh:z Ticketcenter, Buchhandlung Liesegang, Neubauer Touristik, Touristinfos in Flensburg, Glücksburg, Gelting und Schönhagen!

Freitag, 07.07.2023, 20.00 Uhr

Gut Oestergaard, Steinberg