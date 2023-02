Kiel. Blumen, Pralinen und Kerzenschein: Am 14. Februar feiern viele Menschen wieder das Fest der Liebenden – den Valentinstag. Viele Geschichten ranken sich um den Ursprung dieses Tages. Einer der bekanntesten Erzählungen nach geht er auf den Heiligen Valentin von Terni, den Schutzpatron der Liebenden aus dem 3. Jahrhundert, zurück. Ihm zu Ehren soll der Valentinstag als Gedenktag eingeführt worden sein. Für viele Liebespaare ist es ein Tag, an dem sie sich ihre Liebe schwören, sich beschenken und gemeinsam Zeit verbringen. So haben viele Gastgebende besondere Pakete zum Valentinstag geschnürt – auch in Schleswig-Holstein. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH hat einen Auszug dieser Valentinstags-Specials sowie Tipps zu besonders romantischen Orten zusammengestellt.

NORDSEE

Sich die Treue schwören auf Pellworm

Wer plant, sich am Valentinstag zu trauen oder gar sein Eheversprechen zu erneuern, hat auf der Insel Pellworm mitten im UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer viele Möglichkeiten. So können sich Liebende zum Beispiel im Rungholtturm mit seinem zu drei Seiten verglastem Trauzimmer mit Rundumblick über das Wattenmeer das Ja-Wort geben. Auch eine Deichhochzeit oder Hallighochzeit sind kein Problem. Wer noch den richtigen Ort sucht, um seinem Herzblatt einen Antrag zu machen, kann eine exklusive Führung für zwei auf dem Pellwormer Leuchtturm buchen. Weitere Informationen und Beratung gibt es hier:

www.inselhochzeit.de

Ein Segen für die Liebe in Husum

Bei diesem Gottesdienst steht die Liebe im Mittelpunkt: Die Husumer Versöhnungskirche widmet allen Liebenden am Valentinstag ab 19:00 Uhr einen Gottesdienst. Alle Paare – ob mit oder ohne Trauschein – sind herzlich eingeladen. Wer mag, kann sich im Gottesdienst einen Segen als Paar zusprechen lassen. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von der Band Black’n’Blond aus Nordstrand, die moderne Liebeslieder zum Besten gibt. Im Anschluss stoßen die Paare mit einem Glas Sekt auf ihre Liebe an. www.husum-tourismus.de/Media/Veranstaltungen#/eventDate/320d8ad7-a061-47f8-8813-da63f97b8f5b. Da Liebe bekanntlich immer noch durch den Magen geht, bieten verschiedene Restaurants in der Husumer Bucht spezielle Angebote zum Valentinstag. So können sich Liebespaare etwa im Restaurant 1877 im Boutiquehotel Myn Utspann in Husum sowie im Kirchspielskrug in Mildstedt bei Kerzenschein kulinarisch verwöhnen lassen. Mehr unter www.husum.de.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Bad Segeberg: Auszeit mit Seeromantik

Der Luftkurort Bad Segeberg bietet mit seinen drei Seen viele Möglichkeiten, romantische Spaziergänge oder Wanderungen zu unternehmen. Während sich der Große Segeberger See mit seinem fast zehn Kilometer langen Rundweg gut zum Wandern eignet, laden die Wege um den Kleinen Segeberger See und den Ihlsee zum gemütlichen Spaziergang ein. Ein besonderes Angebot für eine kuschelige Auszeit zum Valentinstag gibt es beim Areal Apart Hotel Wasserturm. Mit zwei Übernachtungen, Frühstück auf dem Zimmer sowie Candle-Light-Dinner fühlen sich die Gäste wie im siebten Himmel. Mehr zum Angebot unter www.wasserturm-segeberg.de/events/yoga/#component-177

Valentinstag auf balinesische Art in Glinde

Eine Pause vom Alltag und viel entspannte Zeit zu zweit gibt es im Vabali Spa in Glinde. Mit extra für den Valentinstag zusammengestellten Spa Packages erleben Pärchen wohltuende Stunden in der balinesischen Wellnessoase. Auch eine Verlängerung der Wellnessauszeit ist möglich: Das angeschlossene Hotel vabali spa & hotel Hamburg bietet erstmalig die Möglichkeit, die vabali Wellness-Reise abzurunden. www.vabali.de; https://tourismus-stormarn.de/de/freizeiterlebnisse/vabali-spa-hamburg-386

OSTSEE

Love is in the air an der Flensburger Förde

Zeit und Raum für jede Menge Zweisamkeit gibt es auch an der Flensburger Förde. Mehrere Hotels haben besondere Arrangements für den Valentinstag konzipiert. So lässt sich beispielsweise im Boutique Hotel Wassersleben ein romantisches „Dinner for two“ buchen. Das James Hotel bietet ein Valentinstags-Special mit verschiedenen Angeboten über den ganzen Tag – von Frühstück über Wellness bis zum Dinner for two. Auch im Strandhotel Glücksburg können Pärchen sich mit einem Valentinstags-Menü kulinarisch verwöhnen lassen.

https://hotel-wassersleben.de/veranstaltungen/; www.dasjames.com/arrangements/valentine-s-specials;

www.flensburger-foerde.de/events/veranstaltungen/FLE/4ab82d1f-e484-4c31-9c7f-52cebc37836d/valentinstags-menue

Bettenwechsel in Kiel

Eine passende Aktion zum Valentinstag ist der „Bettenwechsel“ in Kiel, der Bürgerinnen und Bürgern aus Kiel und Umland die Möglichkeit bietet, sich zu vergünstigten Konditionen in insgesamt zwölf ausgewählten Hotels an der Kieler Förde einmal verwöhnen lassen. Der Bettenwechsel ist zudem eine gute Geschenkidee für die Liebste oder den Liebsten. Einzige Voraussetzung: Um den Gutschein einzulösen, muss der oder die Beschenkte aus Kiel oder der näheren Umgebung kommen. Die Aktion läuft noch bis zum 01. Mai 2023. Mehr Infos unter: www.kiel-sailing-city.de/angebote/uebernachten-reisen/spezial-angebote/bettenwechsel.html

Übrigens: Beim Hotel Birke, das ebenfalls an der Aktion „Bettenwechsel“ beteiligt ist, zaubert der Küchenchef am Valentinstag ein exklusives 5-Gänge Valentinstags-Menü! Das Hotel Birke ist Mitglied des Vereins „FEINHEIMISCH -Genuss aus Schleswig-Holstein e.V.“. Er steht für den bewussten Umgang mit Lebensmitteln, für Regionalität, Nachhaltigkeit bei Erzeugung und Verarbeitung sowie das Bewahren und Weiterentwickeln der schleswig-holsteinischen Küche. www.hotel-birke.de/de/genuss-kulinarik/kueche-kochkunst/kulinarische-events.html

Fehmarn: Ein herzlicher Platz zum Verewigen

So hält die Liebe (hoffentlich) ewig: Für Liebespaare ist es auf der Ostseeinsel Fehmarn eine schöne Tradition geworden, die Yachthafenpromenade am Aussichtsturm Utkieker aufzusuchen und ein graviertes Liebesschloss an das große Herz zu hängen. Die Schlüssel werden anschließend weggeworfen. So soll symbolisch die ewige Liebe besiegelt werden. Den Valentinstag entspannt ausklingen lassen können Liebende dann abends im Restaurant Margaretenhof in Neujellingsdorf auf Fehmarn: Der Küchenchef zaubert nach vorheriger Reservierung ein Valentins-Menü, bestehend aus einem viergängigen Candlelight Dinner. Mehr unter https://restaurant-margaretenhof.com/aktuelle/valentinstag-2023.

Händchen halten in Grömitz

Träumer, Schwärmer und Romantiker aufgepasst – in Grömitz rauscht das Meer leise, die Sterne leuchten hell am Himmel und die Brise im Ostseebad sorgt stets für eine angenehme Gänsehaut. Als wären diese Gegebenheiten nicht schon genug für einen romantischen Urlaub an der Ostsee, hat der Tourismus-Service Grömitz insgesamt zehn Tipps für Orte mit der Extraportion Romantik parat. Diese reichen vom altehrwürdigen Kloster Cismar mit seinem ganz besonderen Charakter über einen Ausritt oder eine Fackelwanderung am Strand bis hin zum Flanieren auf der Seebrücke. Hier können sich Liebende sogar das Ja-Wort geben, ebenso wie in der Tauchgondel unter Wasser. Noch mehr Romantik gibt es unter www.groemitz.de/orte-fuer-romantiker.

Komplimente aus der Hansestadt Lübeck zum Valentinstag

Noch schöner, als ein Kompliment zu bekommen, ist es, das Kompliment zu verschenken – vor allem am Valentinstag! Ein Kompliment sagt mehr als tausend Worte, ist mehr als ein unverbindliches Danke und zeigt: Du bist mir wichtig! Lübeck hat sich deshalb auf den Weg gemacht, um das gute alte Kompliment wiederzuentdecken und zur größten Komplimentewerkstatt der Welt zu werden. Das Kompliment kann als Postkarte verschickt oder über die komplimentewerkstatt.de digital erstellt und über soziale Medien geteilt werden. Wie es genau funktioniert und noch mehr Informationen finden sich unter: www.komplimentewerkstatt.de

