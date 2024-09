Mit Lena Jessen hat am 2. September 2024 eine hochqualifizierte Fachärztin mit einem umfangreichen Erfahrungsschatz die Leitung der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Klinik Husum übernommen. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Michael Glaubitz an, der im Frühjahr dieses Jahres überraschend verstorben war.

„Wir freuen uns sehr, so schnell eine so qualifizierte neue Chefärztin für unsere Frauenklinik gefunden zu haben“, gibt Stephan W. Unger, Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland zu Protokoll. „Die gesamte Klinik – aber natürlich besonders die Abteilung – freut sich auf Lena Jessen. Sie bringt neben umfassenden Fachkenntnissen viel Erfahrung und vor allem auch sehr viel Empathie mit.“

Lena Jessen ist eine waschechte Schleswig-Holsteinerin. Sie ist vor 43 Jahren in Flensburg auf die Welt gekommen, hat in Kiel Medizin studiert und kommt jetzt aus einem Nachbarkrankenhaus nach Husum. Zwischenzeitlich war sie 13 Jahre lang an Kliniken im Rhein-Main-Raum tätig – unter anderem an einer großen städtischen Klinik mit einem Perinatalzentrum der höchsten Stufe. In verschiedenen Einsätzen für „German Doctors“ hat sie in Kenia und Sierra Leone in kleinen ländlichen Krankenhäusern unter zum Teil sehr schwierigen Bedingungen die „Ärmsten der Armen“ medizinisch versorgt – eine, wie sie selbst sagt, fachlich herausfordernde Zeit.

So ist über die Jahre ein gewaltiger Erfahrungsschatz entstanden, mit dem sie in Zukunft den Schwangeren und den erkrankten Frauen in Nordfriesland zur Seite stehen will. „Ich war mit Husum immer eng verbunden – schon als Kind und besonders in meiner Zeit in Hessen sind wir viel nach Husum gefahren und haben die Stadt und die Fischbrötchen genossen“, freut sich Chefärztin Lena Jessen darüber, nun in ihrer Lieblingsregion auch beruflich „anzukommen“.

Chefärztin Lena Jessen (rechts) mit einem Teil ihres Husumer Teams

Sie wird gemeinsam mit dem bestehenden Team um den übergangweise in der Leitungsfunktion tätigen Oberarzt Dr. Thorsten Oesterle alle bisherigen Schwerpunkte der Abteilung fortführen und weiterentwickeln: Von der familienorientierten Geburtshilfe über die vollumfängliche Versorgung aller Erkrankungen der weiblichen Organe bis hin zur Begleitung von an Krebs erkrankten Frauen. Dabei werden alle Facetten der Diagnostik, der (operativen) Therapie und der nachklinischen onkologischen Versorgung in der vorhandenen Tagesklinik angeboten.

Mit Lena Jessen kommt nun zudem eine zweite versierte Fachärztin an die Klinik, die sich mit Dr. Oesterle schwerpunktmäßig der Uro-Gynäkologie widmen wird.

„Mir ist eine gute und nahbare Medizin wichtig, die auf unsere Patientinnen auf Augenhöhe und mit viel Empathie eingeht“, formuliert die neue Chefärztin ihr Credo für die Versorgung der Schwangeren und erkrankten Frauen an der Klinik Husum.

Mit Lena Jessen wird die Klinik Husum zukünftig über eine dritte Chefärztin verfügen – neben Andrea Magaard, Anästhesie und Intensivmedizin, und PD Dr. Caroline Jung, Radiologie.

Fotos: Reinhard Witt

Kontakt:

Klinikum Nordfriesland

Gynäkologie & Geburtshilfe

Erichsenweg 16 – 25813 Husum

Tel. 04841 660 - 1285 (Geburtshilfe)

Tel. 04841 660 - 1278 (Gynäkologie)

www.klinikum-nf.de