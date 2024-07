Reifendienst Boysen GmbH Flensburg: Der kompetente Fachbetrieb jetzt auch in Handewitt am Start

Die hiesige Reifendienst Boysen GmbH bietet vielfältige Leistungen und zuverlässigen Service rund ums Auto an. Termine in der hauseigenen Werkstatt und im dazugehörigen Reifendienst können sowohl telefonisch als auch online terminiert werden. Für ausgewiesene Reifen-Freunde gibt es übrigens auch einen gut sortierten Online-Shop für Reifen und Felgen!

Die Firmengeschichte

Die Reifendienst Boysen GmbH kann auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Ihren Hauptsitz hat sie ziemlich mittig an der Straße Kielseng auf der Ostseite der Flensburger Förde, in einem kleinen Industriegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flensburger Wirtschaftshafen. Seit dem 1. Mai 2008 ist Marcus Obloch in leitender Position im Unternehmen tätig. Ab 01.02.2012 hat er dann die Gesamtbetriebsleitung übernommen. Fortan führt Marcus Obloch die Geschicke der Firma, ist in dieser Position seitdem sehr erfolgreich, sorgt Jahr für Jahr für stetiges Wachstum und gute Umsatzzahlen. So haben sich Marcus Obloch und Reifendienst Boysen längst eine angesehene Reputation erarbeitet, verfügen über die erforderliche Kompetenz im Kfz-Handwerk und im Reifenhandel. Sie zeichnen sich durch eine gute fachliche sowie zielorientierte Arbeitsweise aus.

Ein etablierter Fachbetrieb

Marcus Obloch und seine Frau Melanie führen gemeinsam ein eingespieltes Team an, haben sich in Stadt und Land längst einen guten Namen und Ruf erworben. Sie gehen verantwortungsbewusst mit diesem Gut um, sind verantwortlich für die Mitarbeiter, zufriedene Kunden und umfangreiches Material. Marcus Obloch ist der „Kopf“ des Unternehmens, zuständig für die gesamte Organisation, die Arbeitsabläufe, Reklamationen, Personalangelegenheiten – eben alles wofür ein „Chef“ steht. Doch schwebt er nicht über der täglichen Arbeit, sondern geht gern mit gutem Beispiel voran, macht sich auch schon mal selbst „die Finger schmutzig“, zeigt den Mitarbeitern, natürlich auch den Azubis, den einen oder anderen Handgriff im Job.

Reifendienst Boysen expandiert – in Handewitt

Das stetige Wachstum des Betriebes wird unterstrichen durch die auch räumliche Erweiterung des Unternehmens. Im Jahr 2023 begann der Neubau in einem nagelneuen Industriegebiet im benachbarten Handewitt, in der Flurstraße 7. „Im Januar 2024 konnte dann – endlich – der Neubau von uns bezogen wurden, für alle Beteiligten ein Glücksgefühl!“, erinnert sich Melanie Obloch an den großen Augenblick.

Die Eheleute Obloch führen nun bald ein Unternehmen mit mehreren „Bausteinen“, haben mit Empathie, fundiertem Fachwissen, Fleiß – und guten sowie engagierten Mitarbeitern, ein Erfolgsmodell geschaffen.

„Uns stehen jetzt 2 Bühnen für Kfz-Reparaturen zur Verfügung, drei weitere Bühnen für Reifenwechsel und Vermessung, wir haben außerdem ein sogenanntes „Räderhotel“ geschaffen. So sind wir heute stets in der Lage, Reifenerneuerungen sowohl fürs Motorrad als auch für PKWs und Transporter anbieten zu können. Selbstverständlich halten wir auch eine „TÜV-Station“ einschließlich AU vor“, ergänzt Marcus Obloch. „Unsere Idee, am Standort Handewitt alles aus einer Hand anbieten zu können – von KFZ Reparatur / TÜV + AU / Reifenwechsel / Scheibentausch bis zur Komplettlösung – haben wir verwirklicht“, fasst Frau Obloch zusammen. „Unsere Serviceleistungen werden abgerundet durch das Modell, morgens das Auto zu bringen und es abends wieder abholen zu können. Genügend barrierefreie Parkplätze sind auf dem Gelände vorhanden.“ Der ursprüngliche Standort in Flensburg wird erhalten bleiben, allerdings mit etwas eingeschränkten Öffnungszeiten. „Unser Hauptfirmensitz wird künftig in Handewitt in der Flurstraße zuhause sein.“

„Unser Unternehmen umfasst, mit der Nordic Autoglas GmbH, aktuell insgesamt 16 Mitarbeiter sowie einen Auszubildenden“, erzählen uns Melanie und Marcus Obloch. Sie ergänzt: „Mein Mann Marcus ist Geschäftsführer der Unternehmen, hat somit „den Hut auf“. Er hat sich längst sowohl bei den Mitarbeitern als auch den zahlreichen Kunden Ansehen und Respekt verschafft, nicht zuletzt durch sein zupackendes Wesen bei den anstehenden Arbeiten, sein Fachwissen, aber auch seiner empathischen Menschenführung und Kollegialität.“

Sommerfest und „Eröffnungsparty“

Der Reifendienst Boysen GmbH wird am 19. Juli 2024 in der Zeit von 12 bis 17 Uhr auf dem Firmengelände in Handewitt ein Sommerfest und einen „Tag der Offenen Tür“ veranstalten. Freuen Sie sich auf vielerlei Informationen, interessante Einblicke in den Firmenneubau.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt, der Nachwuchs der Besucher kann sich auf einer Hüpfburg und beim Kinderschminken amüsieren. Familie Obloch und alle Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch!