Liebe Leserin, lieber Leser,

bald nun ist Weihnachtszeit, fröhliche Zeit … In diesen Tagen beginnt die Adventszeit, die Vorweihnachtszeit, auf die sich die meisten von uns ganz besonders freuen: Weihnachtsfeiern, Adventssingen, Bummeln über Weihnachtsmärkte, das gemeinsame Punschen mit Freunden und Kollegen, Geschenke besorgen, Vorbereitungen treffen für den geliebten Jahresabschluss mit Weihnachten und Silvester. Bei uns jedenfalls steigt jetzt schon die Vorfreude auf hoffentlich schöne und entspannte letzte Wochen des Jahres 2024.

Der gerade auslaufende Monat November hatte es in diesem Jahr politisch in sich: Die Wahl in den USA, mit einem triumphalen Donald Trump als Wahlsieger, das Aus der nationalen Ampelkoalition – in beiden Fällen ist noch längst nicht absehbar, was uns im kommenden Jahr 2025 erwarten wird. Der Wahltermin für die Bundestagswahl 2025 steht fest. Am 23. Februar findet der Gang an die Wahlurnen statt, die Parteien haben ihre Spitzenkandidaten bereits aufgestellt, nach und nach wird in den einzelnen Wahlkreisen Gleiches passieren.

Unser Tipp: Freuen Sie sich in diesen jahreszeitlich bedingt dunklen Wochen auf die schönen Dinge des Lebens. Nutzen Sie Ihre freie Zeit und genießen Sie diese mit Ihren Liebsten. Ein Spaziergang an der frischen Luft macht nicht nur den Kopf frei, er bringt auch den Kreislauf in Schwung und tut dem körperlichen Wohlbefinden gut. Das Heißgetränk nach erfolgter Rückkehr schmeckt dann umso besser. Natürlich lassen sich heiße Schokolade und Punsch derzeit auch hervorragend mit Freunden und Familie auf einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte genießen, die in Flensburg und Umgebung stattfinden. Besagte Märkte sind jetzt wieder einfacher und leichter zu erreichen: Die umfangreichen Baumaßnahmen auf der Osttangente sind dank der dort agierenden höchst professionellen Fachfirmen bereits vorzeitig Mitte November abgeschlossen worden – endlich herrscht wieder freie Fahrt auf dieser so wichtigen hiesigen Verkehrsverbindung. Daneben freut es uns ungemein, dass die zuständigen hiesigen Verantwortlichen es nach erneutem „In sich gehen“ nun doch ermöglicht haben, dass wir auf der Exe wie im Vorjahr das Eisvergnügen genießen dürfen!

Wir haben in unserer diesjährigen Dezember-Ausgabe erneut einige lesenswerte Artikel für Sie aufbereitet. Neben Tipps für Weihnachtsgeschenke erwarten Sie wie gewohnt viele interessante Geschichten. Wir haben wieder einen bemerkenswerten „Flensburger Kopf“ für Sie interviewt und widmen uns im SG-Spieler-Portrait dem Sportlichen Leiter des Teams. In unserer Reihe „Straßen und Stadtteile“ berichten wir über Harry Dittmer, einen Mitbürger mit vielen Facetten und einem lesenswerten Lebenslauf. Auf weitere informative Geschichten dürfen Sie sich auch in diesem Heft freuen!

Wir wünschen Ihnen, unseren Lesern und Geschäftspartnern, eine gesunde und erbauliche Vorweihnachtszeit, genießen Sie diese vorweihnachtlichen Tage und Wochen, verleben Sie ein harmonisches Fest und einen gelungenen Jahreswechsel, und haben Sie es auch im nächsten Jahr gut in unserem wunderschönen und lebenswerten Flensburg!

Ihr Team des Flensburg Journals

