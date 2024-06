Das Best-Ager Festival – #KLASSENTREFFEN 2.0 am 19. + 20. JULI 2024

Bewährtes sollte man unbedingt beibehalten und wiederholen! Vor gut einem Jahr wurde auf dem ehemaligen Fliegerhorst Eggebek Premiere gefeiert: das „Shelter Festival“ fand erstmalig statt, die teilnehmenden Bands, Künstler und nicht zu vergessen – die Fans und Zuschauer waren allesamt hellauf begeistert!

Es konnte nur eine Entscheidung geben, nämlich die Fortsetzung 2024 und somit sehen wir uns alle wieder am 19. + 20. Juli 2024. Wir bleiben natürlich unserer musikalischen Linie der 80er & 90er Jahre treu, genauso wie unserer Liebe zum Detail!

Line-Up 2024

Die Headliner sind diesmal die amerikanischen Legenden von THE HOOTERS, die in den letzten vier Jahrzehnten eine ganze Reihe von Hits hervorgebracht haben. Darunter Songs wie „Johnny B“, „And We Danced“, „500 Miles“ oder „All You Zombies“ – unsterbliche Rock-Klassiker.

Jede Menge Stimmung ist garantiert, wenn die norddeutsche Bagalutenbande von TORFROCK in Eggebek einfällt, um den Shelter mit bewährten Party-Abrissbirnen wie „Beinhart“, „Volle Granate, Renate“ und natürlich „Presslufthammer B-B-Bernhard“ ganz offiziell auf seine Feier­tauglichkeit zu überprüfen. Aus der direkten Nachbarschaft machen sich ILLEGAL 2001 in diesem Jahr auf den Weg nach Eggebek. Seit 1988 hat die Band alles zwischen Flensburg und Hannover gerockt, sich einen überregionalen Ruf erspielt.

Mit FORCED TO MODE tritt eine der wohl besten und beliebtesten Depeche Mode-Tributbands in ganz Europa an, um das Publikum mit Synthiepop-Megahits wie „Everything Counts“ oder „Enjoy The Silence“ auf eine Zeitreise mitzunehmen.

Irish Folk aus dem hohen Norden präsentieren TEARS FOR BEERS. Nach gefeierten Shows auf dem Wacken Open Air, den Schleswiger Wikingertagen usw. bringt das Quintett den Spirit der Grünen Insel mit nach Eggebek.

Mit „Brand New Toy“ haben die Hamburger im Jahr 1989 den ultimativen Knutsch-Song abgeliefert – 2024 ist die THE JEREMY DAYS ACOUSTIC GROUP erstmalig mit einer speziellen Unplugged-Performance zu erleben, bei der die Formation alte und neue Hits auf eine nie gehörte Weise präsentiert. Mit ihren launigen Coverversionen von AC/DC, Metallica oder Manowar bringen die selbsternannten Gods Of Folk, MANDOWAR den Shelter in Sekundenbruchteilen auf Betriebstemperatur! Feinste New Wave-Cover gibt es von der Tributband RePOLICE. Zu hören sein werden u. a. Remakes von „Roxanne“, „So Lonely“ oder „Every Breath You Take“. Eröffnet wird das Festival zur richtigen Einstimmung mit einem ausgewählten Startup-Movie. Gezeigt wird dieses Jahr die musikalische Dokumentation „Rattle And Hum“ von der irischen Kultband U2 aus 1988, die Aufnahmen der tollen „The Joshua Tree“-Tour zeigt.

Die Moderation übernimmt an beiden Tagen erneut PETER ILLMANN, aus den 80er Jahren aus TV-Sendungen wie „Formel Eins“ oder „Peters Pop Show“ bekannt. Und gut aufgelegt: Fantasy Kult-DJ MANNI legt am Freitag ab 12:00 Uhr das Beste aus den 80ern und 90ern auf, bevor er zwischen den Konzerten und danach mit seiner beliebten MANNIs ROCKNACHT für Stimmung sorgt.

Am Samstag steht mit DJ ELVIS eine weitere Ikone hinter den Plattentellern, der zwischendurch und ab 22:45 Uhr mit seiner THE 80s THE MAGIC Party für den krönenden Höhepunkt zuständig ist.