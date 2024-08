Liebe Leserin, lieber Leser,

leider ist der Hauptferienmonat August jetzt fast beendet, die meisten Einheimischen sind aus dem Urlaub oder den Ferien zurückgekehrt, müssen sich wieder in den Alltag einreihen.

Der diesjährige Sommer ähnelte dem aus dem Jahr 2023: Es war ein ziemliches Auf und Ab, halt typisch norddeutsch, konstant war eigentlich nur der regelmäßige Wechsel zwischen schönem und nicht so schönem Wetter.

Ab dem 2. September wird für die Schüler und Schülerinnen der Schulbetrieb wieder anlaufen, manch einem fällt es sicherlich in den ersten Tagen noch schwer, früh und regelmäßig morgens aufzustehen. Spannend wird es ab dem Urlaubs- und Ferienende auch im Flensburger Straßenverkehr werden: Heute schon wirkt sich die Baustelle „Osttangente“ verheerend auf den Verkehrsfluss auf dem gesamten Ostufer Flensburgs aus – wie soll das bloß erst in den kommenden Monaten werden? Schließlich werden dann ja auch die Busse in den „Genuss“ kommen, regelmäßig in einem der zahlreichen Staus zu stehen …

Der September ist in Sicht – der meteorologische Beginn des Herbstes, ein Herbst, der hoffentlich seinen Namen verdient. Nun wünschen wir uns vorher aber noch einen angenehmen Spätsommer für die ersten Septemberwochen – bis am Nachmittag des 22. September offiziell der Herbst anfängt. Der Alltag ist angekommen, und entsprechend häufen sich nun auch die hiesigen Freizeitangebote, siehe Veranstaltungskalender und Terminspalte.

Auf das eine oder andere Event weisen wir in unserer Ihnen vorliegenden September-Ausgabe noch gesondert hin, doch sollte es für jeden, der Abwechslung und Ablenkung vom Alltag sucht, eine genügend große Angebotspalette in unserem Flensburg und der näheren Umgebung geben, so ist der 6. „Flensburg liebt Dich“-Marathon am Start, wir haben auch viele Freizeit-Tipps für das Kreisgebiet zusammengefasst.

Im vorliegenden „Journal“ haben wir erneut spannende Geschichten für Sie parat, wobei in dieser Ausgabe der Flensburger „Kopf“ ebenso wie die „Straßen und Stadtteile“ ihren Platz gefunden haben, neben einigen Jubiläen, Vorstellungen wie die des „Neuen“ in der VHS. Und: Wir berichten darüber, dass Flensburg längst ein wichtiger Digital- und KI-Standort hierzulande geworden ist, doch lesen Sie einfach selbst …!

Der große Fußball hat seinen Spielbetrieb kürzlich wieder aufgenommen, nachdem die Amateure ja schon längst im üblichen Spielrhythmus angelangt sind; jetzt blicken wir besonders gespannt auf die Handballer der SG Flensburg-Handewitt, die in einigen Tagen in die neue Spielzeit starten werden. Die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 sind bereits gut in die Punktspiel-Saison gestartet …

Nutzen Sie die hoffentlich überwiegend sonnigen und schönen Tage des Spätsommers und den Herbstanfang am 22. September für Frischluftaktivitäten, bevor dann ab Monat Oktober die wohl kältere und sicherlich dunklere Jahreszeit bei uns Einzug hält. Das Flensburg Journal wünscht Ihnen einen erbaulichen Spätsommer 2024, genießen Sie den September, bleiben Sie gesund und immer gut drauf!

Ihr Redaktionsteam

Zur Online-Ausgabe

Zum Magazin-Archiv