Der echte Norden begeistert Einheimische und Gäste gleichermaßen mit einem reichen Kultur- und Veranstaltungsangebot. Ob Musik, Theater, Kunst oder Literatur – hier ist für alle etwas dabei. Neben Evergreens wie dem Wacken Open Air, Schleswig-Holstein Musik Festival oder dem Kultursommer am Kanal gibt es auch Newcomer und echte Geheimtipps. Wer Lust hat in die facettenreiche Kulturlandschaft einzutauchen, wird dank der folgenden Tipps der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH sicher fündig.

NORDSEE

Gardinger Musikantenbörse

Jedes Jahr aufs Neue heißt es „Bühne frei“ für die Gardinger Musikantenbörse auf der Halbinsel Eiderstedt. Das sommerliche Musikfestival bringt Swing, Jazz Rock und Folk in Gardings charmante Innenstadt. An acht Dienstagabenden im Juli und August präsentieren sich auf fünf Bühnen Musiker jeder Stilrichtung dem erwartungsfrohen Publikum. Besonders für aufstrebende Musikschaffende bietet die Musikantenbörse eine einzigartige Plattform, um sich zu vernetzen, Auftrittsmöglichkeiten zu finden und gemeinsam Musik zu machen.

Kulturprogramm mit Nordseeblick in St. Peter-Ording

Das Kunsthaus St. Peter-Ording gewährt einen ganz eigenen Blick auf die Künstlerinnen und Künstler der Region. Ein Highlight ist die Veranstaltungsreihe „Künstler zum Kennenlernen“, bei der Gäste die Gelegenheit haben, diese hautnah zu erleben.

Die Historische Insel im Ortsteil Dorf lässt die Ortsgeschichte mit dem Backhus, historischem Eiskeller und dem romantisch schaurigen Schipperhus wieder aufleben.

Bissiges Kabarett, spritzige Musicals, Konzerte, Poetry Slam oder Pop op Platt: Auf der Erlebnis-Promenade im Ortsteil Bad in St. Peter-Ording lockt das Dünen-Hus mit einem abwechslungsreichen Kulturprogramm. Jeden Mittwoch im Juli und August gibt es ab 19:30 Uhr Live-Musik unter freiem Himmel – Meerblick und frische Nordseebrise inklusive.

Stimmung am Meer beim Büsumer Sommer Open Air

Mit einem kühlen Getränk in der einen und einem Leckerbissen in der anderen Hand gemeinsam mit Freunden guter Musik lauschen – damit lockt seit 2001 das Büsumer Sommer Open Air. Im Juli und August können Gäste und Einheimische immer dienstags ab 19:00 Uhr die unterschiedlichen Stilrichtungen und Künstler genießen und feiern. In diesem Jahr wird das Sommer Open Air nicht nur am Hauptstrand auf der Watt-Tribüne, sondern erstmalig auch auf dem Ankerplatz stattfinden.

Viel Programm auf Föhr

Ein Wochenende zum Tanzen, Singen und Feiern am Wyker Binnenhafen bietet „FÖHR TANZT!“ am 21. und 22. Juli. Das erfolgreiche DJ-Duo Hbz aka Nils & Niklas heizt dem Publikum am ersten Abend mit Remixen und Originalen ein. Am Samstag nehmen die Rocker von JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE ihr Publikum mit auf eine Zeitreise zurück in die 80er Jahre.

Am 11. und 12. August begeistert das Hafenfestival die Nordseeinsel – Schlemmen, Schlendern und Wassersport sowie jede Menge Musik u.a. von der Band REDNEX inklusive.

Wer das Leben an der Küste und in der besonderen Landschaft aus Sicht namhafter Kunstschaffender, wie Edvard Munch entdecken möchte, für den ist das Museum Kunst der Westküste die richtige Adresse. Jedes Jahr wird die Ausstellung, die sich mit den Themen „Meer und Küste“ auseinandersetzt, erneuert und durch Sonderausstellungen ergänzt.

Hör-Tipp: Folge 31 – Kunstschätze auf Föhr

Buntes Treiben auf Pellworm

Am 29. und 30. Juli finden zum 41. Mal die traditionellen Pellwormer Hafentage statt. Mit dabei sind der Pellwormer Shantychor, Trachtentänzerinnen, Kunsthandwerker, Livemusik und Marktstände.

Ein Geheimtipp für die Sommermonate sind die regelmäßigen Auftritte des Pellwormer Singer-Song-Writer Frizz Feick, der sein Publikum vor seinem Studio, dem DeichStall in typisch nordischem Ambiente mit seinen Songs wie „Zehn Meter bis zum Meer“ oder „Frühling auf Pellworm“ verzaubert. Dabei dürfen auch die Gäste in seine Performance mit einsteigen.

Musikalische Raritäten in Husum

Am 15. Juli lädt die Hafenstadt Husum wieder zu einer bunten Nacht rund um die Husumer Kulturszene ein. Zum achtzehnten Mal öffnen an diesem Abend insgesamt 22 Kultureinrichtungen von 19:00 bis 00:00 Uhr ihre Türen zur Kulturnacht Husum und warten mit einem bunten Programm quer durch alle Kultursparten auf: Dabei ist Musik von Klassik über Folk bis Jazz sowie Führungen, Vorträge, Lesungen, Malerei, Theater, Film, Tanz und vieles mehr. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei.

Bereits seit 1987 findet jährlich im August das einwöchige Piano Festival Husum – Raritäten der Klaviermusik im Schloss vor Husum statt. Auch in diesem Jahr können Gäste vom 19. bis 26. August den seltenen teils unbekannten Werken lauschen.

Ursprünglich rein als Meisterkurs konzipiert, entstand im Laufe der Jahre ein Festival mit dem Namen „Liedkunst im Schloss vor Husum„, welches vom 23. bis 29. Juli stattfindet. Die Kursarbeit ist öffentlich und findet große Resonanz bei einem ständig wachsenden Publikum. Sowohl das Eröffnungs- als auch das Abschlusskonzert erfreuen sich reger Besuchszahlen und sind ein Muss für Musikliebhaber.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Wildes Treiben auf den Königswiesen in Schleswig

Vom 11. bis 13. August laden Hunderte Wikinger aus ganz Europa zu ihrem alljährlichen Fest – die Wikingertage – am Ufer des Ostseefjords Schlei ein. In Sichtweite von Haithabu, vor 1.000 Jahren die wichtigste Wikingersiedlung Nordeuropas, verwandeln die Nordmänner von heute das Veranstaltungsgelände Königswiesen in die größte Schleswiger Wikingersiedlung aller Zeiten. Eine faszinierende Welt für Groß und Klein, drei Tage voller Spannung, Unterhaltung und Spaß.

Vom 24. August bis 10. September verwandeln sich die Königswiesen dann zum fünften Mal zur Schaustätte des NØRDEN Festival mit jeder Menge buntem Trubel aus Musik, Literatur, Theater und Workshops. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag bietet das Festival Erlebnisse für Groß und Klein. Dabei werden auch Themen wie Inklusion und Nachhaltigkeit durch namhafte Vertreterinnen und Vertreter wie Raúl Krauthausen oder durch innovative Ideen und Projekte, wie etwa das Geschirrsystem des Festivals, transportiert.

Kultursommer am Kanal im Herzogtum Lauenburg

Bereits zum 18. Mal lädt der Kultursommer am Kanal vom 01. bis 31. Juli die Besuchenden ein, gemeinsam die vielfältigen Ufer der Kunst zu entdecken. Offene Ateliers, musikalische Angebote, Workshops und Theateraufführungen bilden die künstlerische und kulturelle Vielfalt der Region ab. Das sommerliche Festival unter dem Dach der Stiftung Herzogtum Lauenburg wird hierbei zu einer Begegnungsstätte für Kunstschaffende, Besuchende oder sich selbst. Ein besonderes Highlight ist das Kanuwandertheater „Macbeth“ am 07. Juli – eine Eigenproduktion des Festivals – bei dem die Gäste mit dem Kanu den Schaalsee-Kanal hinauffahren und ihnen das Theater vom Ufer entgegenkommt.

Die NordArt in Büdelsdorf

Auf dem Gelände der Carlshütte in Büdelsdorf fügen sich vom 03. Juni bis 08. Oktober zum 24. Mal die Kunstwerke von 200 ausgewählten Kunstschaffenden zu einer gemeinsamen Geschichte zusammen. Die NordArt, eine der größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa, steht in diesem Jahr unter dem Länderfokus der Türkei und präsentiert Werke von 17 Künstlerinnen und Künstlern im Türkischen Pavillon. Gleichzeitig ist die zeitgenössische Kunst aus China das Markenzeichen der NordArt. Hör-Tipp: ShoreTime 17 – Die NordArt in Büdelsdorf

Karl May und Kunst in Bad Segeberg

Am 24. Juni fiel am Kalkberg der Startschuss für die 70. Spielsaison der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg. Alexander Klaws in der Rolle des Winnetou kämpft Seite an Seite mit Bastian Semm als Old Shatterhand gegen den Schurken Santer, der in der Inszenierung „Winnetou I – Blutsbrüder“ von Wolfgang Bahro verkörpert wird. Es geht um Freundschaft, Bruderschaft und Liebe. Hör-Tipp: ShoreTime 21 – Wilder Westen im hohen Norden

Doch Bad Segeberg zieht nicht nur Karl May-Fans in seinen Bann. Auch Kunstbegeisterte kommen auf ihre Kosten. In dem ehemaligen Wohnhaus von Otto Flath befindet sich noch bis zum 31. Oktober die Ausstellung „Wenn Frösche Tango tanzen“ mit den Werken des Künstlers, der im 20. Jahrhundert in Bad Segeberg gelebt und gewirkt hat.

Wer den Zeitgeist des Handwerks des späten 19. bis 20. Jahrhunderts erleben möchte, unternimmt eine Führung durch die funktionstüchtigen Produktionsanlagen der Wollspinnerei Blunck.

Neue Impulse in Norderstedt

Das Impuls Festival am 15. Juli ist in Norderstedt ein Tag, der sich der Kreativität und Freiheit, der Individualität und Lebensfreude widmet. Eine Plattform von jungen Menschen für junge Menschen. Auf zwei Bühnen gibt es Live-Musik. Das Kulturwerk am See verwandelt sich in eine urbane Kulturarea mit Workshops, einem Vintage Flohmarkt, Tattoo- und Friseur-Angeboten, vegetarischen und veganen Food Trucks und vielem mehr.

Kultureller Hochgenuss in Eutin

Eutin bietet die perfekte Kulisse für kulturellen Hochgenuss im historischen Ambiente. Das vierflügelige Schloss Eutin direkt am Eutiner See ist mit seinen rund 850 Jahren bewegter Geschichte eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler Schleswig-Holsteins. Regelmäßige Rundgänge sowie zahlreiche Themenführungen durch die aktuelle Ausstellung SYMPTOM:BAROCK vermitteln den Besuchenden einen Eindruck über das Leben „bei Hofe“. Fans der Eutiner Festspiele, die in diesem Jahr aufgrund der Bauarbeiten für die neue Tribüne leider ausfallen müssen, können sich auf Konzerte in kleinerem Rahmen freuen. Da lockt beispielsweise der Eutiner Konzertsommer mit klassischen, intimen Konzerten im sagenumwobenen Jagdschlösschen am Ukleisee oder die Outdoor-Ausstellung „Kunst am Hofe – Hommage an die Festspiele“ in der Eutiner Innenstadt.

Album Cover Ausstellung in Ahrensburg

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Pink Floyd startet am 07. Juli in der Galerie im Marstall Ahrensburg die Ausstellung Hipgnosis – Album Cover Art & Photo Design. Aubrey Powell und Storm Thorgerson (HIPGNOSIS) revolutionierten Anfang der 70er Jahre die Kunst des Album Cover Designs und gestalteten über 350 Plattenhüllen, etwa für Pink Floyd, Led Zeppelin oder Paul McCartney. Noch bis zum 24. September sind etwa 40 Cover in Form von großformatigen Siebdrucken und Fine Art Prints, sowie Schwarz-Weiß-Fotografien von Bands wie The Rolling Stones, Robert Plant oder The Who in der Ausstellung zu sehen.

Musikalischer Sommer in Nortorf

Zum zweiten Mal findet in diesem Jahr der Nortorfer Musiksommer vom 15. Juni bis zum 24. August statt. Jeden zweiten Donnerstag können Gäste zu der Live-Performance feiern und tanzen. Eingeladen sind sechs Bands, die Künstlerinnen und Künstlern wie Toto, ABBA oder P!nk ihr Tribut zollen und die Menge begeistern.

Summerjazz Pinneberg: Jazz-Veranstaltung der Extraklasse

50 Konzerte an vier Tagen auf fünf Bühnen und das umsonst und draußen – das verspricht das SummerJazz-Festival in Pinneberg, welches vom 10. bis 13. August bereits zum 25. Mal stattfindet. Um das kostenfreie Festival zu unterstützen, gibt es jedes Jahr einen neuen Festival-Pin, den die Zuschauenden kaufen und sammeln können. In diesem Jahr läuft das Festival unter dem Motto „Jazz meets Beethoven“, daher ist das Motiv des Pins ein Cello.

Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF)

Bereits seit 1986 begeistert das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) als eines der größten Flächenfestivals der Welt seine Zuhörenden. In diesem Jahr steht die Musikmetropole London und der Geiger Daniel Hope im Zentrum des Festivalprogramms. Vom 01. Juli – 27. August bietet das SHMF eine breite Palette an klassischer Musik, von Barock bis zeitgenössische Musik und Jazz. Neben international renommierten Künstlern und Orchestern treten auch junge, aufstrebende Künstler und Ensembles auf. Das passende Ambiente liefern die außergewöhnlichen Spielorte, denn die Konzerte finden in Herrenhäusern, Scheunen, Werften und alten Industriehallen sowie in den schönsten Kirchen Schleswig-Holsteins statt.

Hör-Tipp: ShoreTime 20 – Festivals op’n platten Land

Neues aus den Landesmuseen

Im Kreuzstall und in der Reithalle auf der Schleswiger Museumsinsel begeistert seit März dieses Jahres die Ausstellung Christo und Jeanne-Claude. Paris. New York. Grenzenlos die Besuchenden. Rund 80 Werke stellen die künstlerische Entwicklung von Christo und Jeanne-Claude seit Mitte der 1950er Jahre bis zu Christos Tod im Mai 2020 dar.

Noch bis zum 03. September können die wichtigsten Projekte – vom Eisernen Vorhang in Paris 1962 bis zur noch nicht verwirklichten Mastaba in Abu Dhabi, sowie die absoluten Höhepunkte – die Verhüllung des Berliner Reichstags und die des Triumphbogens in Paris – auf Schloss Gottorf bestaunt werden.

Der echte Norden rockt!

Neben dem weltweit bekannten Metal-Festival Wacken Open Air, welches in diesem Jahr vom 02. bis 05. August stattfindet, hat der echte Norden noch einige andere rockige Alternativen zu bieten.

In der Remise Gut und Schloss Blumendorf in Bad Oldesloe organisiert der Lions Club Stormarn am 07. und 08. Juli das Festival „Rock am Schloss„. Die kompletten Erlöse von Rock am Schloss kommen hilfs- und förderungsbedürftigen Kindern und Jugendlichen im Kreis Stormarn zugute.

Entlang der Spuren ehemaliger Missionare

Am Fernradweg Mönchsweg von Bremen bis Fehmarn wartet eine Vielzahl besonderer Feste und Veranstaltungen. Jedes Jahr gibt es ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, das Radreisende begeistert.

Zum Veranstaltungsangebot zählen etwa die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg mit beeindruckenden Inszenierungen, spannenden Geschichten und spektakulären Stunts sowie das literarische Stadtbuchtfest in Plön vom 07. bis 09. Juli, das Literaturbegeisterte und Bücherwürmer gleichermaßen anspricht. Alles dreht sich um das geschriebene Wort. Stilvoll genießen lässt es sich beim Weinfest mit Livemusik im Küchengarten Schloss Eutin.

Zu den Slawentagen in Oldenburg i. H. am 22. und 23. Juli treffen sich Krieger, Händler und Handwerker aus ganz Europa. So verwandelt sich der ehemalige Fürstensitz in die Welt der mittelalterlichen Slawen. Zehn bunte Tage voller kostenloser Kultur bieten die Hafenfesttage in Heiligenhafen vom 14. bis 23. Juli. Sportfans kommen vom 14. bis 16. Juli beim Rock the Beach auf Fehmarn auf ihre Kosten. Deutsche Top-Teams des Beachvolleyballs begeistern am Südstrand.

OSTSEE

Kunst und Kulturquelle bei Grömitz

Das Benediktinerkloster Cismar, die zweitgrößte Klosteranlage in Schleswig-Holstein, gilt seit Mitte des 20. Jahrhunderts als Inspirationsquelle für Kunst- und Kulturschaffende. Viele von ihnen haben sich in der näheren Umgebung des Klosters angesiedelt und freuen sich über einen neugierigen Blick über die Schulter, kreative Teilnahme oder ein gespanntes Ohr bei zahlreichen Lesungen. Regelmäßig finden hier Ausstellungen statt. Auch Führungen durch die Klosteranlage und die zugehörige Kirche inklusive Altar sind möglich.

Kultur in Kiel

Vom 21. Juli bis 27. August findet im Herzen der Kieler Innenstadt der 15. Bootshafensommer statt. An sechs Wochenenden können sich Besuchende immer freitags und samstags zwischen 15:00 und 22:00 Uhr auf Live-Musik verschiedener Genres freuen – sowohl Kieler Newcomer als auch überregional bekannte Acts bekommen hier eine Bühne in einzigartiger Lage. Die Gäste werden durch regionale Gastronomieangebote mit kulinarischen Köstlichkeiten und sommerlichen Kaltgetränken verwöhnt.

Im Kulturforum Kiel bietet sich den Besuchenden ein breit gefächertes Programm. In mehreren Veranstaltungslocations, darunter das Schauspielhaus, die Pumpe und der Konzertsaal, finden Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen, Filmvorführungen und andere Veranstaltungen statt, bei denen sowohl lokale als auch internationale Kunst- und Kulturschaffende ihr Können präsentieren. Außerdem gibt es verschiedene Workshops und Seminare für alle Altersgruppen.

Lebensfreude pur auf Fehmarn

Zahlreiche Veranstaltungen für jede Altersklasse begeistern diesen Sommer Einheimische und Gäste auf Fehmarn. Für die Kleinen gibt es am 19. und 21. Juli Kinderkonzerte oder am 02. August eine „Die Drei ???“- Lesung. Das erwachsene Publikum darf sich auf Open-Air-Konzerte oder Comedy-Shows freuen.

Der „Handgemacht“-Markt vom 07. bis zum 09. Juli in Petersdorf am Dorfteich bietet den Besuchenden die spannende Möglichkeit, 35 Kunsthandwerkenden über die Schulter zu schauen und die handgemachten Unikate zu kaufen.

Laue Sommernächte in Flensburg

In den Sommermonaten zeigt die Flensburger Altstadt ihr mediterranes Gesicht. Vom 05. Juli bis zum 05. August verwandelt die Flensburger Hofkultur die historischen Kaufmanns- und Handwerkerhöfe der Innenstadt zur Bühne. Das besondere Sommerfestival besticht mit Konzerten, Theater- und Kabarettaufführungen sowie Filmvorführungen unter freiem Himmel.

Zudem hält Gut Oestergaard in der Kulturscheune ein abwechslungsreiches Programm in rustikaler Atmosphäre bereit. Von Flens-Jazzfrühschoppen über ein Oldtimertreffen bis hin zum klassischen Kammerkonzert – Kulturliebhabende kommen hier auf ihre Kosten.

Viel los in der Hansestadt

Vom 05. bis 07. Juli findet Lübecks erstes Street-Art-Festival statt. Internationale Künstler und Künstlerinnen sollen Lübecks Quartiere beleben und bunter machen. Eine Woche wird in der Innenstadt und in den Stadtteilen gefeiert, Kunst geschaffen und präsentiert. Interessierte können während geführter Stadtteil-Touren zu Fuß oder per Fahrrad die Kunstwerke sowie Live-Performances aus den Musikrichtungen Hip-Hip, Beat Boxing und Breakdance bestaunen.

Das neue Roncalli-Erlebnis für die ganze Familie: „All for ART for all“ vom 03. Juli bis 27. August ist eine Hommage an die Kunst, die Kunstschaffenden und ein Bekenntnis dazu, dass Kunst für alle Menschen zugänglich sein sollte. Mit einem kreativen „Geniestreich“ verbindet das Programm Malerei, Film, Musik und natürlich die Zirkuskunst zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk – ein circensisches Spektakel zwischen Nostalgie und Moderne.

Nachtschwärmer dürfen sich auf die 21. Lübecker Museumsnacht freuen, zu der die die Lübecker Museen am 26. August einladen. Museen, Galerien und Kultureinrichtungen wie das Brahms-Institut, die Overbeck-Gesellschaft und St. Petri öffnen ihre Türen bis Mitternacht. An rund 30 Orten wartet ein buntes Programm – von Livemusik bis zur Theatervorstellung.

Kultur am Strand von Travemünde

Das Weite Welt Festival vom 17. bis 27. August ist ein kleines, charmantes Kulturfestival am Strand an der Nordermole/Strandterrassen. Das Line-Up ist offen, tolerant und passt in keine Schublade. Ganz unterschiedliche Kunstschaffende teilen sich hier die Bühne. Neben klassisch-kulturellen Auftritten, schallen ebenso elektronische Klänge über den Strand oder knackige Bläserlines, tolle Vocals und DJ-Loops. Erfrischungen gibt es an der BeachBar. Verschiedene Food Trucks versorgen die Besuchenden ebenfalls mit kühlen Getränken und Street Food. Der Eintritt ist frei.

