Das nervige Sirren und Summen von Stechmücken hat schon so manchen um den Schlaf gebracht. Männchen produzieren mit ihrem schnelleren Flügelschlag eine höhere Frequenz als Weibchen. Daran können sich die Geschlechter auch in absoluter Dunkelheit erkennen; es stechen jedoch nur die Mückenweibchen.

Sie benötigen ein Eiweiß aus unserem Blut, um nach der Befruchtung Eier zu produzieren. Wer sich im kommenden Sommer weder beim Einschlafen stören noch stechen lassen möchte, sollte jetzt aktiv werden.Stechmücken, Käfer, Motten, Mücken & Co. lassen sich nur mit professionellem Insektenschutz zuverlässig aus der eigenen Wohnung fernhalten. „Wenn der Insektenschutz über viele Jahre halten und die damit versehenen Fenster und Türen weiterhin uneingeschränkt funktionieren sollen, kann das nur ein Fachbetrieb leisten“, sagt Dipl.-Ing. Björn Kuhnke, Technikexperte des Bundesverbands Rollladen + Sonnenschutz e. V. (BVRS). Nach seiner Auffassung ist selbstmontierter Insektenschutz keine Alternative. „Fenster und Türen haben in der Regel keine Einheitsmaße, weshalb ein Insektenschutz exakt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden muss“, so Kuhnke. Vom Mieter angebrachter Insektenschutz muss außerdem beim Auszug meistens spurlos entfernt werden.

Praktische Zusatzfunktionen

Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker sorgen durch einen fachgerecht montierten Insektenschutz dafür, dass für Insekten keine noch so kleine Öffnung verbleibt, durch die sie ins Haus gelangen können. Als Fachhandwerker erfüllen sie auch Sonderwünsche:

Sollen Haustiere wie Hunde oder Katzen weiterhin freien Zugang haben, soll der Insektenschutz auch vor allergieauslösenden Pflanzenpollen schützen oder soll er zusätzlich die Privatsphäre der Hausbewohner schützen und fremde Blicke abschirmen? Mit einem professionellen Insektenschutz lässt sich vieles realisieren. Besonders komfortabel wird der Insektenschutz, wenn er mit moderner Antriebstechnik versehen wird. Dann öffnet und schließt er sich per Knopfdruck oder per App.

Umwelt- und tierfreundlich

Zu einem gut funktionierenden Insektenschutz vom Fachmann gibt es eigentlich kaum Alternativen: Die meisten Insektenfallen töten weit mehr nützliche Insekten als die lästigen Plagegeister. Insektensprays sind giftig und haben schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt. Viele der darin enthaltenen Giftstoffe werden nur sehr langsam abgebaut und reichern sich in der Nahrungskette an. Und wer würde schließlich selbst etwas essen wollen, was Insektengifte enthält? Weitere Informationen gibt es auf dem Rollladen- und Sonnenschutzportal unter www.rollladen-sonnenschutz.de oder beim Informationsbüro Rollladen + Sonnenschutz unter 0228 95210-500.

Der Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS) ist die berufsständische Interessenvertretung des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks und der herstellenden Industrie. Als ausgewiesenes Kompetenz- und Servicezentrum richtet sich der Fachverband mit seinen Themen wie Sonnen- und Wetterschutz, Energieeinsparung, Gebäudesicherung und Hausautomation sowohl an Fachleute und Architekten als auch an Bauherren und Bewohner. Weitere Informationen unter: www.rs-fachverband.de

txn-Foto: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS)