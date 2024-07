Liebe Leserin, lieber Leser,

der vermeintliche Sommermonat Juli hat in den meisten von uns auf vielen Ebenen Wechselbäder der Gefühle ausgelöst! Angefangen beim Wetter, das uns beinahe jeden Tag aufs Neue überrascht hat – mit Temperaturen, die zwischen 10 und fast 30 Grad schwankten, und uns abwechselnd mal sonnige und mal regnerische (Urlaubs-)Tage bescherte. Empfanden wir Nordlichter dies schon als recht extrem, war das aber noch relativ moderat im Vergleich zu vielen anderen europäischen Regionen, die unter echter Hitze bei beinahe 40 Grad und Starkregen mit teils großen Hagelkörnern litten. Diese Wetterphänomene zeigen uns deutlich: Der Klimawandel lässt grüßen!

Was tut sich in unserem Flensburg dieser Tage? Die Juli-Highlights wie das Dampf Rundum 2024 litten auch unter dem Wetter, daneben machten uns die mittlerweile allgegenwärtigen Baustellen zu schaffen – nicht nur die vor 9 Monaten abgerutschte Kaikante am westlichen Binnenhafenufer. Die zahlreichen Baustellen werden uns wohl noch länger begleiten, demnächst wird die umfangreiche Reparatur der Osttangente in Angriff genommen werden.

Im August erwarten uns weitere attraktive Events in und rund um Flensburg, stellvertretend seien das spektakuläre Sportereignis „OstseeMan“ erwähnt, das in Glücksburg und dem Umland das erste Wochenende prägen wird, in der letzten Dekade des Monats präsentiert sich in Glücksburg die 1. Biermeile, „last but not least“ das beliebte FlensFestival auf dem Brauereihof eine Woche später am letzten August-Wochenende. Weitere Termine und Veranstaltungstipps halten wir für Sie auch in dieser Ausgabe des Flensburg Journals bereit, neben hoffentlich für Sie interessanten Artikeln über mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten unserer liebenswerten Stadt Flensburg sowie über besondere und bemerkenswerte Ereignisse in stadtbekannten Firmen.

Im großen (Ball-)Sport ist die Fußball-EM inzwischen Geschichte, Wimbledon und die „Tour“ sind auch bereits beendet, nun blicken die Sportinteressierten nach Paris, wo vom 26. Juli bis 11. August die Olympischen Sommerspiele stattfinden.

In beinahe allen Fußball-Ligen sowohl in der Region als auch darüber hinaus startet in Kürze der Pflichtspielbetrieb der Saison 2024/2025 – zumindest im Erwachsenenbereich, die Fußballbundesliga jedoch erst in der letzten August-Dekade. Die Junioren werden erst am Ende der Sommerferien den Spielbetrieb aufnehmen, auch die SG-Bundesliga-Handballer steigen erst Anfang September in die neue Saison ein.

Noch beinahe vier Wochen lang gewährt und gönnt uns Schleswig-Holsteinern der August 2024 die ersehnten Sommerferien und die dazu passende Urlaubsstimmung, erst danach fängt für viele Mitbürger der Alltag wieder an, die Normalität holt uns aber spätestens dann ein. Hoffentlich kehren alle gesund, gut erholt und hochmotiviert an ihren (Arbeits-)Platz zurück. Das Flensburg Journal wünscht Ihnen einen sommerlichen und positiven August 2024, bleiben Sie gesund und fröhlich!

Ihr Team vom Flensburg Journal!

