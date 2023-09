Alles Gute für „oben”

Dass Dachdecken mehr ist als „nur“ obenrum Dachpfannen auflegen, auswechseln und erneuern, kann sich wohl ein jeder denken. Doch was heute eine erfolgreiche Dachdeckerei können sollte, ist schon sehr vielfältig. Eine sehr erfahrene und äußerst kompetente Dachdeckerei aus der Region kann heute im Jahre 2023 auf 25 Jahre erfolgreicher Tätigkeit im Handwerk zurückblicken: Die Dachdeckerei Heiko Oehlert GmbH & Co. KG ist längst ein Begriff in hiesigen Handwerker- und Bauherrenkreisen, nicht zuletzt dank der Kompetenz des Firmengründers Heiko Oehlert und seiner fachkundigen Belegschaft.

Die Anfänge

Der heute 56jährige hat das Handwerk des Dachdeckens von der Pike auf gelernt. Schon vor Ableistung der Wehrpflicht stieg er in den Handwerksberuf ein, merkte bald, dass das „sein Ding“ war, schnupperte nach erfolgreicher Ausbildung zum Gesellen in unterschiedliche Betriebe rein, besuchte bald darauf die Meisterschule, die er mit dem Meisterbrief in der Hand und einem sehr soliden und fundierten Fachwissen verließ.

Schnell kam er zu der Einsicht, dass er sich als Dachdeckermeister selbstständig machen wollte, seine Ideen unabhängig und selbstbestimmt in die Tat umsetzen wollte. Gesagt, getan: Im Jahre 1998 wagte er den Schritt in die Selbständigkeit: In seinem Heimatort, in Harrislee im Wiesenkamp, begann das Abenteuer der Selbständigkeit für ihn. Klein und bescheiden ging er an den Start, doch es dauerte nicht lange, bis er erste und zufriedene Kunden gewinnen konnte. Mit einem kleinen Stamm an Gesellen begann das Wagnis, doch schon bald machte Heiko Oehlert den nächsten Schritt.

Der Gewerbehof

Die noch junge Firma zog im Sommer 2000 vom Wiesenkamp um in den Gewerbehof 3 in Harrislee, dorthin, wo der Betrieb auch heute noch sein Zuhause hat. „Bereits 1999 begannen wir auf unserem neuen Areal mit dem Bau unserer ersten Werkshalle, in 2010 errichteten wir Halle Nr. 2, und unsere dritte und allerneueste Halle steht bereits. Die ist so gut wie fertig, hat ihre Feuertaufe bereits hinter sich, denn in den nagelneuen Räumlichkeiten haben wir Anfang Juni mit rund 200 Gästen unser Firmenjubiläum feiern können“, fasst Heiko Oehlert die rasante Entwicklung von den Anfängen des Betriebes bis zu seiner heutigen Ausdehnung zusammen.

Dachdeckerei Oehlert – eine Erfolgsgeschichte

„Moderne Dächer verlangen großes Fachwissen, gute Organisation und viel handwerkliche Erfahrung“, hat Heiko Oehlert schon in den Zeiten seiner beruflichen Anfänge erkannt. „Stillstand ist zudem Rückschritt“, lautet eine weitere Maxime des Firmengründers.

Die Dachdeckerei Heiko Oehlert GmbH & Co. KG ist ein Aushängeschild für diesen Qualitätsanspruch und sorgt seit 25 Jahren für termin- und fachgerechte Auftragsarbeiten.

Heiko Oehlert hat schon immer nach vorne und über den Tellerrand geblickt, ist stets Neuerungen gegenüber aufgeschlossen gewesen. „Man muss einfach am Ball bleiben, neue Entwicklungen kritisch und objektiv betrachten, und wenn man den Eindruck gewonnen hat, dass diese durchaus Fortschritt bedeuten könnten, sich ihrer intensiv annehmen.“ So hat sich Heiko Oehlert schon im Jahre 2005 mit der Photovoltaik beschäftigt, hat frühzeitig in ein großes Kranfahrzeug investiert, einige E-Fahrzeuge als Firmenwagen angeschafft. „In mancherlei Hinsicht bin ich ein Vorreiter“, charakterisiert sich der Firmenchef selbst. „Allerdings nicht aus Selbstzweck, sondern durchaus aus egoistischen Gründen zum Wohle des Betriebs.“

Längst hat sich die Dachdeckerei Oehlert in unserer Region einen guten Namen gemacht, ist ein Garant für kompetente Leistungen in Verbindung mit auftragsbezogenen Gestaltungsmöglichkeiten und passgenauen Verarbeitungstechniken.

„Heute gehören 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Oehlert-Team, die allesamt ihr Handwerk verstehen und den Kundenwunsch in den Mittelpunkt ihrer täglichen Arbeit stellen“, blickt Heiko Oehlert stolz auf seine „Mannschaft“.

Und er schätzt ein weiteres Erfolgsgeheimnis des Unternehmens: „Wir waren und sind ein ausgesprochenes Familienunternehmen, das sich durch ein vertrauensvolles Miteinander in den zurückliegenden 25 Jahren bewährt hat. Der gepflegte Austausch geht einher mit einem guten Umgang untereinander.“ Ein Erfolgsgarant ist dabei die Mischung aus jungen und langjährigen Berufskollegen: „Mit dieser Entscheidung haben wir immer richtig gelegen und gute Erfahrungen gemacht. Unsere Mitarbeiter tragen maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei“, so Heiko Oehlert.

In das Gesamtbild passt zudem die vorbildliche Ausbildungsbereitschaft des Unternehmens. Im Laufe der letzten 25 Jahre haben mittlerweile 60 Nachwuchskräfte eine fundierte Lehre im Team der Dachdeckerei absolviert – entweder als Dachdecker/in oder als Kauffrau/-mann für Büromanagement – und die jeweilige Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen.

„Durch diverse Mitgliedschaften nehmen wir aktiv am Erfahrungs- und Informationsaustausch in der Dachdeckerbranche und im Handwerk allgemein teil“, ergänzt Heiko Oehlert, der selbst seit 2013 als Obermeister der Dachdecker-Innung Flensburg, Schleswig und Eckernförde vorsteht.

Die Dachdeckerei Oehlert ist Teil der Hand-in-Hand-Werker in Flensburg: „Als Mitgesellschafter dieses wohl einmaligen Zusammenschlusses von insgesamt 18 unterschiedlichen Handwerksbetrieben können wir mit Sicherheit sagen: Alles aus einer Hand! Fragen Sie uns auch, wenn es nicht nur um Ihr Dach geht – wir geben Ihnen den richtigen Partner an die Hand“, hat Heiko Oehlert noch einen guten Tipp für alle Flensburger und Flensburgerinnen parat.

Die Zukunft des Familienunternehmens ist gesichert

Das Familienunternehmen Oehlert wird auch auf längere Zeit eine „Familienangelegenheit“ bleiben. Der ältere Oehlert-Sohn Marvin wird einmal in die Fußstapfen des Vaters Heiko treten. Eine äußere Ähnlichkeit von Vater und Sohn ist unverkennbar, und sie scheinen auch auf anderer Ebene „gleichgestrickt“ zu sein. „Ich bin in einem Handwerksbetrieb aufgewachsen und groß geworden“, schmunzelt der Sohn und Mitzwanziger Marvin. „Für mich war recht früh klar, was ich werden wollte.“ Er hat erfolgreich seine Dachdeckerlehre absolviert, „natürlich in einem anderen Fachbetrieb“, wie er gleich hinterherschiebt. Kurz darauf hat er seinen Meistertitel erworben. „Zusätzlich habe ich diverse Praktika in allen möglichen Gewerken und Betrieben absolviert. Mir war schon immer eine große Bandbreite an Input und persönlicher Erfahrung wichtig“, ist Marvin seinem Vater durchaus ähnlich.

Vater Heiko ergänzt: „Eine Firmenübergabe geht in Hunderten von kleinen Schritten vonstatten, viele davon sind wir schon gegangen, doch genauso viele sind noch zu absolvieren. Ein Datum für die finale Übergabe steht bereits in unseren Köpfen“, sind sich Vater und Sohn einig, ohne dabei konkret zu werden.

Ausblick

„Doch selbst nach einer offiziellen Übergabe des Stabs innerhalb der Familie werde ich nicht aus der Welt sein“, blickt Heiko Oehlert nach vorn. „Mit meiner Berufserfahrung, den zahlreichen Kontakten und dem angesammelten Wissen eines ganzen Berufslebens werde ich der Firma auch weiterhin bei Bedarf zur Verfügung stehen. Doch zu einem erfüllten Leben gehören eben auch die eine oder andere Urlaubsreise, das Pflegen des Familiendaseins im privaten Bereich sowie das Genießen der kommenden Oehlert-Generationen – ein erstes Enkelkind ist bereits vorhanden und wird die Großeltern bestimmt glücklich machen!“

Das Flensburg Journal ist sich sicher: Die Oehlerts werden das schon hinkriegen! Wir wünschen sowohl dem Familienbetrieb als auch der Kernfamilie für die Zukunft alles Gute!

Mit Vater und Sohn Oehlert sprach Peter Feuerschütz

Fotos: Benjamin Nolte, Dachdeckerei Oehlert