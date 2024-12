Die schönsten Geschenke erzählen Geschichten, wecken Erinnerungen und stehen für besondere Momente: Auch in diesem Jahr gibt es zur Weihnachtszeit wieder handgemachte Kunst, regionale Feinkost, nachhaltige Designerstücke und vieles mehr aus Schleswig-Holstein. Liebevoll hergestellte Produkte, die an vergangene Urlaube erinnern oder Vorfreude auf den kommenden Urlaub aufkommen lassen und damit eine besondere Verbindung zum echten Norden herstellen. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat ein paar Tipps zusammengestellt, damit es in diesem Jahr wieder „Schöne Bescherung“ zu Weihnachten heißt.

NORDSEE

Geschenke und Produkte „Made in Nordfriesland“

In zahlreichen kleinen Manufakturen in Nordfriesland entstehen einzigartige Produkte, die mit viel Liebe und Sorgfalt gefertigt werden. Zu den kulinarischen Köstlichkeiten gehören lokal produzierte Delikatessen wie feine Marmeladen aus der Manufaktur Glashoff’s Bestes in Klintum und aromatische Bohnen aus den Kaffeeröstereien. Das flüssige Gold kann sowohl bei Sonja im Pavillon in Leck erworben werden als auch in der Kaffeerösterei Nordfriesland in den Reußenkögen. Aber auch regionale Käsesorten eignen sich als Geschenke, wie die Erzeugnisse aus der Meierei Nordweide in Süderlügum. Für weitere Geschenkideen, zum Beispiel Wollprodukte und Geschenk-Sets, bieten die Hofläden vor Ort Inspirationsmöglichkeiten.

Keramik, Lammfleisch und Wolliges auf Nordstrand

In der Nordstrander Töpferei gibt es traditionelle Gebrauchskeramik seit über 40 Jahren. Die Töpferei ist eine der größten Manufakturen im Norden mit der Liebe für das echte, unverwechselbare Handwerk. Jedes Stück, das die Werkstatt verlässt, erzählt seine eigene Geschichte, geformt aus feuchtem Ton und gebrannt im Feuer.

In der malerischen Süderhafen Töpferei entstehen durch Nordsee-Inspiration handgefertigte Keramikkunstwerke voller Leidenschaft und Können. Jedes Stück ist ein handgefertigtes Unikat, das die Leidenschaft und das Können der Töpfer widerspiegelt. Hier können Interessierte die Künstler und Künstlerinnen bei der Arbeit beobachten und die faszinierende Transformation von rohem Ton in ein Kunstwerk miterleben.

Im Hofladen der Schäferei Baumbach, der sich mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer befindet, werden ganzjährig frisches Lammfleisch und eine große Auswahl an Wurstspezialitäten aus hundert Prozent Lammfleisch angeboten. Mit im Sortiment sind aus der eigenen Rinderzucht Gallowayfleisch und Wurstprodukte aus hundert Prozent Gallowayfleisch. Daneben finden sich Textilien, Bücher, Pflegeartikel und vieles mehr.

Filz & Strick ist ein kleines Ein-Frau-Unternehmen auf Nordstrand. Hier finden Interessierte alles, was das Herz begehrt. Handpuppen oder Filztiere zum Spielen für Kinder, Wärmflaschen, Schmuck, Schals oder Mützen. Jeder Artikel wird per Hand gefertigt.

Kerzen und Kaffee von der Halbinsel Eiderstedt

In der Kerzendiele auf dem Hof Herzleuchten auf der Halbinsel Eiderstedt lassen sich wunderschöne, handgefertigte Kerzen erwerben. Neben der Möglichkeit zum Einkauf bietet die Kerzendiele auch Workshops zum Kerzenziehen an, die online über den Erlebnis-Shop gebucht werden können. Hier können Besuchende selbst kreativ werden und individuelle Kerzen gestalten, perfekt zum Behalten oder Verschenken.

In der Kaffeerösterei Eiderstedt duftet es nicht nur nach frischem Kaffee, sondern auch nach echter Handwerkskunst. In der Rösterei können Interessierte aromatische Kaffeespezialitäten erwerben oder an einer spannenden Kaffeeshow teilnehmen, die online über den Erlebnis-Shop buchbar ist. Dabei erleben die Teilnehmenden den Röstprozess – von der Bohne zum Kaffeegenuss – hautnah, und genießen im Anschluss ein Kaffee-Tasting.

Das Beste aus Dithmarschen

Regionale Geschenkideen im Kohlosseum

Das Kohlosseum in Wesselburen ist nicht nur ein Erlebnis für alle Kohl-Liebhaber und -Liebhaberinnen, sondern auch die perfekte Adresse für alle, die auf der Suche nach originellen und regionalen Geschenkideen sind. Hier finden Interessierte eine Auswahl an besonderen Produkten, die die Tradition und den Geschmack der größten geschlossenen Kohlanbau-Region Europas widerspiegeln – ein Paradies für Kohl-Fans. Produkte rund um den Dithmarscher Kohl stehen im Kohlosseum im Mittelpunkt; wie wäre es zum Beispiel mal mit einem feinen Kohlpesto oder würzigem Kohlsenf? Diese regionalen Spezialitäten sind nicht nur außergewöhnlich, sondern auch ein echtes Stück Dithmarscher Lebensgefühl. Für Experimentierfreudige gibt es zudem Kohl-Chutneys oder Kohl-Aufstriche, die jede Mahlzeit bereichern. Neben Kohlprodukten bietet das Kohlosseum auch eine Vielfalt an weiteren Köstlichkeiten wie Honig und Marmeladen, Spirituosen, Kochbüchern und Souvenirs sowie Präsentkörbe für jeden Anlass.

Wagner Pralinen: Meisterwerke aus Dithmarschen

Wenn es um hochwertige Schokoladenkunst geht, ist die Pralinenmanufaktur Wagner ein echter Geheimtipp. Mitten in Dithmarschen gelegen, kreiert das Familienunternehmen kleine Meisterwerke, die nicht nur durch ihren Geschmack, sondern auch durch ihre liebevolle Herstellung überzeugen. Die Pralinen von Wagner werden in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. Jede einzelne ist ein Unikat. Von klassischen Trüffeln bis hin zu außergewöhnlichen Kreationen. Die Manufaktur setzt dabei auf hochwertige Zutaten, regionale Produkte und traditionelle Rezepte, die sie immer wieder neu interpretiert. Als echter Dithmarscher Betrieb legt Wagner Pralinen großen Wert auf die Verbindung zur Region. Die Manufaktur arbeitet, wann immer möglich, mit lokalen Lieferanten zusammen. So entsteht ein authentisches Produkt, das den Geschmack Dithmarschens widerspiegelt. Wer sehen möchte, wie diese kleinen Kunstwerke entstehen, kann die Manufaktur nach Absprache besuchen und vor Ort mehr über die Herstellung erfahren.

Schöne Bescherung auf Amrum

Was Gabentisch und Festtafel betrifft, kann Amrum sehr geistreich und lecker liefern: Öömrang Gin aus Nebel, Strandhafer aus der urigsten Kneipe der Insel, der „Blauen Maus“, und Amrumer Meersalz, gewonnen von Fischer Thaden direkt auf seinem Kutter. Fleisch und Wurst von Amrumer Rindern kommt frisch vakuumiert von den Landwirten der Familie Martinen. Der Geheimtipp in Sachen Geschenk hat nichts mit kulinarischem Genuss zu tun. Er ist Balsam für die Füße: die Amrumer Wandercreme wirkt Wunder an rauen und müden Gliedmaßen und duftet nach Orangenschale und Rosmarinöl. Die Tube ist ein Produkt der Inselapotheke in Wittdün.

Erstmals gibt es für das Jahr 2025 einen Friesentracht-Kalender: „Öömrang Daansskööl“ hat die Inselfotografin Kinka Tadsen, die selbst tanzt, ihr Projekt genannt und das alte Brauchtum in zwölf wunderschönen Bildern festgehalten.

Mit Büchern von Amrumer Autoren lassen sich ebenfalls ganze Gabentische füllen: Der Lehrer Sven Sturm fotografiert (preisgekrönt) und erzählt von Menschen und Meer – inzwischen schon in seinem zweiten Buch. Der Amrumer Jens Quedens hat in seinem eigenen Verlag zig Kinderbücher auf Deutsch und Amrumer Friesisch herausgegeben – da ist für jede Jahreszeit und Altersstufe was dabei. Es gibt ein Amrumer Kochbuch, ein neues Lexikon mit Inselfriesisch, ein Porträt-Band mit Inselmenschen-Biografien und – druckfrisch – ein Werk über das geheimnisvolle Wrack zwischen Föhr und Amrum. Geschrieben vom Seefahrt-Historiker Clas Broder Hansen, der auf Amrum im Haus unterm Leuchtturm lebt.

Wer sich von Amrum umhüllen lassen will, findet Handtücher, Bademäntel und Kapuzenjacken mit Inselschriftzug oder -silhouette im Amrum Spa. Dort stickt der Chef in seiner knappen Freizeit aus reinem Spaß mit seiner kleinen Stickmaschine. Schenkbare Kunst aus Treibholz gestaltet Jens Gerdes in seinem Atelier Driftwoods Amrum in Nebel: Die Bodyboards und Lampen sind alles Unikate – vom Meer geformt.

Sylter Insel-Liebe

Ob Genussmomente, liebevoll gefertigte Produkte oder kreative Eigenkreationen von der Insel – Sylt bietet viele Möglichkeiten, eine Form von Insel-Liebe an Weihnachten zu verschenken. Für Genussliebhaber und Genussliebhaberinnen sind beispielsweise handgemachte Schokoladenkreationen der Sylter Schokoladenmanufaktur, Zimtsterne der Bäckerei Abeling und Produkte der Sylter GenussMacherei wie Sylter Pasta, Meersalz und WATT Bier schöne kulinarische Mitbringsel. Regionale Köstlichkeiten von weiteren Sylter Manufakturen und Produkte aus eigener Herstellung vom Hansenhof in Morsum finden sich im großen und kleinen Sylter Lädchen in Westerland. Wer auf der Suche nach einem persönlichen Geschenk ist, wird bei Sylt Keramik in Westerland fündig. Unter Anleitung entstehen in der Werkstatt einzigartige Schalen, Tassen oder Deko-Objekte.

Mit dem Inselzeit Gutschein können kulinarische Highlights, Wellness-Momente, Shopping-Erlebnisse, besondere Unterkünfte oder spannende Aktivitäten verschenkt werden.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Liebevolle Geschenkideen aus dem Herzogtum Lauenburg

Alle Kaffeeliebhaber und -liebhaberinnen finden in der Labenzer Stolz Kaffeerösterei das perfekte Weihnachtsgeschenk. Die Hofrösterei verzaubert jeden Gast mit einzigartigen Röstungen und besonderen Kaffeesorten. Außerhalb der Öffnungszeiten versorgt Automat Ferdinand jeden Kaffee-Fan mit ausgewählten Röstkaffees direkt auf dem Hof.

Würzige Weihnachten beschert Varuna Mitra aus Sierksrade. Zwei befreundete Stuntmen haben sich ihre Liebe zu Senfrezepturen zur Lebensaufgabe gemacht. Senfe und Senföle in ganz unterschiedlichen Geschmäckern sind bei Varuna Mitra im Onlineshop ebenso erhältlich wie Salze und Pfeffer.

Eine individuell gestaltete Weihnachtskarte von Blühpapier macht das herzogliche Geschenk perfekt. Dieser besondere Weihnachtsgruß besteht aus handgeschöpftem Saatpapier und kann mit einem eigenen Wunschdesign sowie selbst ausgewählter Saat personalisiert werden. Alternativ können Interessierte ihre Wunschkarte im Schöpfkurs selbst gestalten. Eine große Auswahl an fertigen Karten und Kalendern gibt es im Onlineshop.

Bonbons und Keramik aus dem Grünen Binnenland

Im Bonbonladen & Feines ist Naschen Pflicht! Hier können Kunden und Kundinnen ihre eigenen Tüten voller Lieblingsnaschereien selbst zusammenstellen und dabei Kindheitserinnerungen wecken. Das liebevoll dekorierte Bonbon-Café bietet ein wahres Eldorado für Naschkatzen mit rund 500 Artikeln – von Bonbons und Fruchtgummi über Pralinen bis hin zu handwerklich gefertigten Spezialitäten. Ergänzend gibt es dekorative Geschenkartikel und besondere süße Spezialitäten.

Die Töpferei Bergenhusen bietet liebevoll handgefertigte Gebrauchskeramik, darunter Geschirr, Vasen, Gartenkeramik und dekorative Stücke. Jedes Produkt ist ein Unikat und verbindet traditionelle Handwerkskunst mit stilvollem Design. Die Töpferei legt Wert auf Qualität und Individualität, sodass jedes Stück das Zuhause oder den Garten bereichert. Die Produkte können direkt vor Ort zu den angegebenen Öffnungszeiten oder nach Vereinbarung besichtigt und erworben werden.

Hansen Honigmanufaktur in Ahrensburg

In der eigenen Imkerei – der Hansen Honigmanufaktur in Ahrensburg – werden neben der Honigherstellung auch Bienenwachskerzen, Bienenwachstücher und Lippenbalsam produziert. Alle Naturprodukte stammen aus einer wesensgerechten Bienenhaltung. Die Honigmanufaktur bietet auch Workshops, Bienenpatenschaften und Imkerkurse an.

Personalisierte Pralinen bei SchoKoschyk in Jersbek

Schokogeschenke sind immer etwas Besonderes: Bei SchoKoschyk in Jersbek werden die Pralinen handgefertigt. Es gibt personalisierte Schokogeschenke, denn die Schokoladenprodukte können hier mit eigenen Fotos oder Logos von den Chocolatiers versehen werden.

Marmelädchen in Klein Barnitz

Wilder Wichtel, Saurer Grinch oder Marzipankartoffel – im Marmelädchen in Klein Barnitz finden sich nicht nur zur Weihnachtszeit leckere Marmeladen mit ausgefallenen Namen. Alle hausgemachten Produkte stammen aus eigener Ernte. Weihnachtliche Marmeladen – auch personalisiert – können auch online bestellt werden.

Regionale Köstlichkeiten und heimische Produkte aus Eutin

Kleine Gassen, hyggelige Geschäfte und herzogliches Flair: Eutins historische Innenstadt eignet sich hervorragend, um entspannt zu bummeln und sich treiben zu lassen. Vor allem in der Adventszeit, umringt von den kunstvollen Lichtinstallationen der Lichterstadt Eutin und den weihnachtlichen Überspannungen, wird der Einkaufsbummel zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie. In Eutins Einkaufsstraßen, die alle zentral vom historischen Marktplatz ausgehen, sind viele inhabergeführte Geschäfte mit individueller Note zu finden. Eutin bietet eine erstklassige Auswahl an Mode & Lifestyle Geschäften, exklusiven Boutiquen, Fachgeschäften und Manufakturen. Von Pralinen, Wein, Bier und Kaffee über Kerzen und Kleidung bis hin zu wertvollem Schmuck wird man hier fündig. Regionale Köstlichkeiten sowie heimische Produkte können Geschenke-Suchende immer mittwochs und samstags auf dem Wochenmarkt finden oder neuerdings auch rund um die Uhr im Eutiner Landautomaten. Wer mit den weihnachtlichen Besorgungen spät dran sein sollte, kann sich über den Geschenkesonntag am 22. Dezember freuen. Von 12 bis 17 Uhr öffnet der Einzelhandel und die Gastronomie die Türen. Weihnachtliche Eutin-Souvenirs wie die limitierte goldene Weihnachtskugel mit dem verschneiten Eutiner Schloss (nur 120 Stück), die gekrönte Adventskerze sowie unser Klassiker das „Eutiner Starlight“ sind in der historischen Tourist-Info erhältlich. Unschlüssige verschenken gerne den Eutin-Gutschein, der bei über 55 Partnern in Eutin und Umgebung eingelöst werden kann.

Weihnachtsgeschenke mit Plöner Charme

In der Tourist Info Plön warten wundervolle Souvenirs auf Käufer- und Käuferinnen, die jedes Plön-Fan-Herz höherschlagen lassen. Unter anderem finden sich hier der neue Glasbecher mit der eleganten Silhouette von Plön und dem liebevollen Spruch „Kleiner Ort, große Liebe“, stylische T-Shirts mit frischen Botschaften, praktische Trinkflaschen, festliche Weihnachtskugeln, leckere Keksbackmischungen, originelle Stempel sowie die beliebte Plöntasche und vieles mehr.

Abenteuerfrosch „Olly“ auf Entdeckungstour in der Region

In der malerischen Holsteinischen Schweiz, einem Landstrich geprägt von hügeligen Landschaften, klaren Seen und idyllischen Wäldern, ist ein neues plüschiges Maskottchen (Merchandise) aufgetaucht, das die Herzen von Entdeckerinnen und Naturliebhabern gleichermaßen erobert. Olly der Abenteuerfrosch ist ein liebenswerter, fröhlicher Geselle, der in die Fußstapfen der Entdecker und Entdeckerinnen tritt und die Region auf eine ganz besondere Weise repräsentiert. Das Plüschtier kann in den Tourist-Informationen Plön, Eutin und Malente für je 7,50 Euro erworben werden.

Malenter Weihnachtsgeschenke mit Herz

In Malente lassen kleine Läden und Manufakturen die Herzen eines jeden Schenkenden höherschlagen. Bei einem Bummel im Zentrum von Malente kann allerhand Handgemachtes und Regionales, Dekoratives und Leckeres entdeckt werden. Egal ob Holsteiner Katenrauchschinken, handgemachte Seife, regionaler Wein oder dekoratives Kunsthandwerk – hier ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Und wer lieber Zeit an seine Liebsten verschenken möchte, der bucht schon jetzt ein Ticket für eine der kommenden Veranstaltungen in Malente wie zum Beispiel das Neujahrskonzert der Musikhochschule Lübeck am 12. Januar 2025 oder die nächste Comedyveranstaltung von „Hier lacht der Norden“ am 21. Februar 2025. Für alle Aktiven ist auch ein Gutschein für eine Fahrt mit der Naturpark-Draisine Holsteinische Schweiz immer eine großartige Geschenkidee. Die Gutscheine, die Eventtickets und weitere Tipps für schöne Geschenke gibt es direkt in der Tourist Information in Malente.

OSTSEE

Lübecker Bucht

Von der Küste direkt unter den Tannenbaum

Für alle Strand- und Ostseefans gibt es in der Tourist-Info Scharbeutz eine Auswahl an schönen Weihnachtsgeschenken und Aufmerksamkeiten aus der Küstenregion Lübecker Bucht, bei der ein bisschen Seeluft und Urlaubsfeeling mitschwingt.

Dazu gehören handgezogene Kerzen in Meeresfarben und Schwimmkerzen-Schiffchen, die von der gemeinnützigen Marli Werkstatt in Lübeck hergestellt werden. Wer besondere Kerzenhalter für Teelichter sucht, findet solche, die aus originalem Seebrückenholz gefertigt sind. Nur einen Schritt weiter gibt es die liebevoll und kreativ gestalteten Steinbilder mit Ostsee-Motiven aus einem regionalen Atelier.

Einen kulinarischen Ostseegruß in Form von Espresso oder Filterkaffee verschenken? Beide Kaffeespezialitäten werden in einer kleinen Rösterei im Hafenstädtchen Neustadt in Holstein produziert. Daneben gibt es Tafelsalz, das direkt aus der Ostsee stammt, oder alternativ auch Tee- und Gewürzkreationen mit echt norddeutschen Produktnamen.

Sommer-Sonne-Strandfans können sich über biozertifizierte Baumwoll-Strandtücher in verschiedenen Farben oder Strandtaschen freuen, von denen jede ein Unikat ist. Die Taschen werden von dem gemeinnützigen Unternehmen Die Ostholsteiner aus ehemaligen Lübecker Bucht-Veranstaltungsbannern gefertigt.

Wer sich mit einem Stück aus dem Meer schmücken und gleichzeitig ein Statement für den Umweltschutz setzen möchte, findet unter dem Tannenbaum ein trendiges Bracenet-Armband, das aus Geisternetzen aus den Weltmeeren geknüpft wurde. Und damit auch die vierbeinigen Familienmitglieder zu Weihnachten nicht leer ausgehen, gibt es Hundekekse in Form von Schwimmreifen, Fischen oder Seesternen.

Für gemütliche Spieleabende in der Winterzeit liegen lustige Küsten-Quiz-Editionen und eine Escape-Rallye entlang der Nord- und Ostseeküste als Gesellschaftsspiele in der Geschenkeauslage bereit.

Schönes aus Lübeck und Travemünde

Handgefertigte Produkte von Goldener Hirsch

Im ehemaligen Gebäude der Hirsch-Apotheke präsentiert der Goldene Hirsch handgefertigte Produkte aus der Region. Das Sortiment umfasst Küchengeräte aus heimischem Holz, Upcycling-Rucksäcke aus Zementsäcken, kunstvolle Glaswaren sowie handgewebte Seidenschals. Alle Artikel sind ressourcenschonend und fair produziert – perfekt als umweltfreundliche Geschenke.

Süße Kulinarik aus der Evers & Tochter Manufaktur

Im historischen Kaufmannshaus zaubert die Lübecker Manufaktur Evers & Tochter süße Genüsse wie Calissons, Schokoladenkreationen und kandierte Blüten. Dabei werden viele der Zutaten für die kulinarischen Spezialitäten im hauseigenen Garten geerntet und anschließend mit Sorgfalt verarbeitet – feine Geschenke für alle Sinne.

Kunsthandwerk bei ARTEmani

Kunsthandwerk aus Porzellan, Keramik, Leder oder Glas erwartet Besucher und Besucherinnen in der Galerie ARTEmani in der Fleischhauerstraße in Lübeck. Besonders beeindruckend sind die handgeschliffenen Gläser aus der eigenen Manufaktur. Regelmäßige Ausstellungen bieten zusätzliche Inspiration für Geschenke mit künstlerischem Anspruch.

Gürtelmanufaktur Mohrmann

Ein Gürtel als persönliches Unikat? In der Gürtelmanufaktur Mohrmann werden edle und individuelle Gürtel mit viel Liebe zum Detail gefertigt – von klassisch bis extravagant

Natürliche Heilkunst aus der Löwen-Apotheke

Die historische Löwen-Apotheke in Lübeck bietet mit ihrer Löwen-Manufactur pflanzliche Rezepturen an, die Tradition und Innovation vereinen. Die Produkte verbinden natürliche Heilkunst mit modernen Ansprüchen und sind ideal als Wohlfühlgeschenke.

Das Sabbel-Wasser aus Heiligenhafen als Winteredition

Die kalte Jahreszeit ist da und Heiligenhafen bietet sein Sabbel-Wasser als limitierte Winter-Edition an. Den cremigen Toffee-Sahne-Likör gibt es nur in begrenzter Auflage; die Flaschen sind ab sofort für 13,95 Euro vor Ort im Tourismus-Service Heiligenhafen, sowie im Online-Shop unter www.heiligenhafen-touristik.de erhältlich. Für alle, die den Klassiker lieben, gibt es natürlich auch die bewährte Standard-Variante des Sabbel-Wassers: Ein rot leuchtender Grenadine-Likör. Hergestellt aus den reinsten Quellen und dem saftigen, roten Gold Heiligenhafens, ist er laut den Einheimischen eine norddeutsche Legende.

Regionale Produkte aus Kellenhusen

Der KEL 1872 Baltic Dry Gin aus Kellenhusen ist weit mehr als ein edles Getränk – er soll eine Hommage an die Geschichte Kellenhusens sein. Inspiriert von der verheerenden Sturmflut 1872, die die Ostseeküste heimsuchte, „erzählt“ der KEL 1872 Baltic Dry Gin von einer geretteten Schiffsladung Gin, die an diesem Ort an Land gebracht wurde. Mit seinen acht Botanicals wie Wacholder, Yuzu-Öl, Maracuja und Muskateller Salbei bietet der Gin ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis. Für die Festtage oder das Anstoßen auf ein neues Jahr eignet sich der Kellenhusener Kribbelköm. Beide Getränke und auch alkoholfreie Drinks lassen sich am besten in Gläsern mit Kellenhusen-Motiv genießen, die ebenfalls erworben werden können.

Socken als Weihnachtsgeschenk? Ja, wenn sie so farbenfroh und maritim inspiriert sind wie die Kellenhusen-Socken. Auch Mix und Match ist bei den vielen Motivsocken besonders beliebt. Auch der hochwertige Schlüsselanhänger ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein Alltagshelfer. Ausgestattet mit einem Einkaufswagenchip, der das Kellenhusen-Seestern-Motiv trägt, ist er perfekt für alle, die auch unterwegs ein Stück Ostsee bei sich tragen möchten. Alle Geschenkideen und weitere schöne Kellenhusen-Souvenirs können direkt im Shop in der Tourist-Information in Kellenhusen oder im Onlineshop „Shop-Ahoi“ gekauft werden.

Geschenke im Fehmarn-Design

Von individuellem Kunsthandwerk über leckere Spezialitäten wie Fehmarn-Honig und fruchtige Marmeladen bis hin zu auf Fehmarn produzierten Rapskissen – auf der Ostseeinsel lässt sich eine Vielzahl regionaler Produkte finden, die sich als kulinarische und liebevolle Weihnachtsgeschenke eignen. Eine Übersicht über die hiesigen Erzeugnisse gibt es im Blogartikel „Typisch Fehmarn – Lokale Produkte von der Insel“. Weitere Geschenkideen, wie ein Fehmarnsundbrücken-Stempel für die Weihnachtsplätzchen oder das Fehmarn-Spiel „Scharwenzel“ für den nächsten Spieleabend – im typischen Fehmarn-Design –, gibt es im Online-Shop.

Kiel: Monopoly, bezaubernde Weihnachtskugeln und ein KielGutschein

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit erscheint der Spieleklassiker „Monopoly“ in der Kiel-Edition. Mit Hein Daddel, dem THW-Kiel-Maskottchen, um das quadratische Spielfeld ziehen, Häuser und Hotels auf den schönsten Straßen Kiels bauen und die Kieler Nachrichten lesen: Das und mehr geht nun alles. Für 49,90 Euro gibt es das Spiel im Welcome Center Kieler Förde, in der Tourist Information Heikendorf und im Onlineshop zu kaufen. Bei jedem Kauf im Welcome Center gibt es ein THW-Kiel-Kartenspiel gratis dazu. Funkelnd schön wird es am Tannenbaum mit der Weihnachtskugel in Kiel-Optik. Die handbemalte Verzierung auf dem mundgeblasenen Glas stammt von einem bekannten Künstler. Mit ihrem besinnlichen Rot reiht sie sich gut in die eigene Weihnachtsdeko ein. Jedes Jahr ergänzt eine Kieler Christbaumkugel die Sammlung und füllt so nach und nach jeden Baum. Erhältlich ist die Kugel im Welcome Center Kieler Förde und im Onlineshop. Der KielGutschein (mit Geschenkbox) ist das ideale Geschenk für alle, die es sich einfach machen und trotzdem jeden Geschmack treffen möchten, denn Kiels Stadtgutschein ist universell bei über 120 Stellen im gesamten Stadtgebiet und Umland einlösbar. Der Besuch beim Lieblingsitaliener, die Kosmetikbehandlung im professionellen Studio, der Roman aus der charmanten Buchhandlung und viele weitere Geschenkideen sind mit einem einzigen Gutschein abgedeckt. Erhältlich ist der KielGutschein an verschiedenen Verkaufsstellen in Kiel wie dem Welcome Center Kieler Förde sowie 24/7 online unter www.kielgutschein.de, wo man den KielGutschein auch personalisieren kann. Während der Kieler Weihnachtsmärkte (bis 23.12.2024) ist der KielGutschein auch am Kiel-Souvenirs-Stand auf dem Rathausplatz erhältlich.

Rum und Süßwaren aus Flensburg

Heute gibt es noch zwei Rumhäuser in Flensburg, die die authentische Rum-Tradition weiterleben lassen: Eines davon ist das Wein- und Rumhaus Braasch in der Roten Straße mit seinem eigenen Museum. Das Braasch Rum Manufaktur Museum bietet einen Überblick über den transatlantischen Dreieckshandel, die Flensburger Rumgeschichte und die Produktion und Herstellung von Zucker und Rum. Die Produkte des Rumhauses können direkt vor Ort oder Online erworben werden. Das andere ist das Rumhaus Johannsen in der Marien Straße. Es ist das älteste noch aktive Rumhaus. Hier können Interessierte Rum verkosten und kaufen. Wer möchte, kann Führungen in der Produktion und im Speicher buchen.

Kulinarische süße Höhepunkte gibt es in der kleinen Süßwaren Werkstatt im Krusehof in Flensburg. Kai Oliver Hübner ist gebürtiger Flensburger und Schleswig-Holsteiner durch und durch. Hübner verbindet sein Talent für das Süßwaren-Handwerk mit seiner Liebe für Kreativität und Feingeschmack. Seinen Meistertitel führt er als „Geprüfter Industriemeister, Fachrichtung Süßwaren“, doch Hübner bevorzugt die Kurzform „Meister für Süßwarentechnik“. Alle Produkte können in der Werkstatt oder Online erworben werden.

Regionale Feinheimisch-Geschenke

Feinheimisch ist ein Verein, der ein Netzwerk zwischen Produzenten, Gastronomen, Förderern und Endverbrauchern schafft. Der Verein bietet Gutscheine als Geschenke an, die in ausgewählten feinheimischen Hofläden, Cafés, Restaurants und Hotels in ganz Schleswig-Holstein eingelöst werden können. Die Gutscheine können über die Feinheimisch-Webseite bestellt werden. Alternativ sind auch alle Produkte und Angebote der Feinheimisch-Mitglieder ideale regionale Geschenke zu Weihnachten und können jeweils direkt vor Ort erworben werden: Beispielsweise eine Bienenpatenschaft von Gut Drült, hochwertige Milch- und Fleischprodukte von der James Farm in Hörup, Weihnachtsgeschenkkörbe von Rieckens Landmilch oder Rosenmarmelade von Rosenfeines. Neben den Produkten bieten viele Feinheimisch-Mitglieder auch ein buntes Portfolio an Veranstaltungen an. Von Kochkursen und Verkostungen über Workshops bis hin zu Konzerten und Comedy-Veranstaltungen ist alles dabei.

