Nicht nur Fußball kann den Deutschen begeistern – der Deutsche ist ein Sportfan, der auch gerne Eishockeyspiele verfolgt, sich Handballspiele und Boxkämpfe im Fernsehen ansieht und sich auch von Football-Spielen begeistern lässt. Aber nicht nur Sport begeistert den Deutschen. Er tippt auch gerne und hofft, mit seinen Tipps richtig zu liegen, damit er a) unter Beweis stellen kann, dass er sich mit Sport auskennt und b) seinen Kontostand verbessern kann.

Fußball ist und bleibt die Nummer 1

Es gibt viele Gründe, wieso der Deutsche Fußball liebt. Das liegt einerseits an den Erfolgen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten erzielt wurden, andererseits aber auch an der Einfachheit, immer und überall Fußball spielen zu können.

Vor allem gibt es in Deutschland eine hervorragende Infrastruktur: Wer selbst spielen will, bekommt in jedem Dorf die Gelegenheit, beim Verein mitmachen zu können – hat man dann das Talent, so beginnt sich das Rad zu drehen, sodass auf einmal bessere Vereine in höheren Ligen interessiert sind.

Selbstverständlich ist es aufregend, wenn man sein Lieblingsteam im Fernsehen oder live im Stadion beobachtet und hofft, dass der langersehnte Sieg eingefahren wird. Noch spannender wird es, wenn man Geld darauf gesetzt hat. Das Wetten auf Spiele oder auf bestimmte Ereignisse treibt den Adrenalinspiegel nach oben und sorgt am Ende auch dafür, dass auch der Kontostand steigt, sofern man mit seinen Tipps richtig liegt.

Dass Fußball die Nummer 1 ist, mag an dieser Stelle nicht überraschend sein. Das gesamte Land ist verrückt nach Fußball – schlussendlich konnten in der Vergangenheit auch viele Erfolge eingefahren werden. Ganz egal, ob es ein Europa- oder Weltmeisterschaftstitel war oder die Bayern die Champions League gewinnen konnten – deutsche Fußballteams waren immer wieder ganz vorne und haben ihre Fans im eigenen Land stolz gemacht.

Zudem findet im Jahr 2024 die Fußball Europameisterschaft in Deutschland statt. Nachdem 2006 die Weltmeisterschaft in Deutschland stattgefunden hat, gibt es nun wieder ein Großturnier in der Bundesrepublik, das dafür sorgen wird, dass Fußball noch stärker in den Mittelpunkt rückt.

Fußball wird nicht nur gespielt, auf Fußball wird auch gewettet

Bei Deutschland handelt es sich aber nicht nur um eine Fußballnation – die Bundesrepublik ist der drittgrößte Wettmarkt der Welt. Das ist auch der Grund, wieso es viele Online Buchmacher gibt, die explizit in Deutschland Werbung machen, um so noch mehr deutsche Kunden gewinnen zu können. Auch wenn die deutsche Glücksspielbehörde streng ist und Lizenzen vorwiegend bedeuten, dass der Spielspaß getrübt wird, so gibt es in Deutschland auch die Möglichkeit, das Angebot von Online Buchmachern annehmen zu können, die keine deutsche Lizenz haben.

Wichtig ist, dass der Anbieter eine Lizenz hat, damit man ihm das Vertrauen schenken kann. Fehlt die Lizenz, so spricht das nicht gerade dafür, dass der Anbieter zu 100 Prozent unseriös ist, man muss sich aber im Vorfeld vergewissern, ob er seriös und empfehlenswert ist. Das ist etwa über Erfahrungs- und Testberichte möglich, die im Internet zu finden sind.Test- und Erfahrungsberichte helfen auch, um die besten Wettanbieter für American Football Wetten zu finden.

Worauf beim Wetten zu achten ist

Der Deutsche setzt nicht nur gerne auf den Ausgang der Partie, hier besonders darauf, wer den Platz als Sieger verlässt, sondern auch auf bestimmte Ereignisse, die während eines Spiels stattfinden können. So etwa, wie viele Tore fallen, wer am Ende die Meisterschaft gewinnt oder auch darauf, wer das erste Tor erzielt.

Wichtig ist, nur Geld zu setzen, das frei zur Verfügung steht. Auch wenn man ausschließlich sein Geld auf Favoriten setzt, gibt es keine Garantie, dass man so auf lange Sicht erfolgreich bleibt.

Zudem sollte man auch die Bonusbedingungen des Online Buchmachers begutachten. Denn der Willkommens- oder Neukundenbonus kann attraktiv erscheinen, wenn jedoch die Konditionen sehr kundenfeindlich sind, ist es ratsam, sich gegen den Bonus zu entscheiden.

