100 Jahre Bäckerei Hansen Mürwik

Ein 100-jähriges Firmenjubiläum ist in der heutigen Zeit wirklich bemerkenswert, schon fast historisch zu nennen, und verdient eine entsprechende Würdigung! Dieses „runde“ Jubiläum begeht in diesen Tagen die „Bäckerei Hansen Mürwik GmbH“! Seit 1924 existiert dieser stets moderne Handwerksbetrieb, der sich dem umfangreichen Strukturwandel in seinem Handwerk mutig stellt, im Bäckereiwesen neue Wege beschreitet und durchaus optimistisch in die Zukunft blickt.

Wie alles anfing

Firmengründer und Namensgeber der „Bäckerei Hansen Mürwik GmbH“ ist Johannes Matthias Hansen, geboren 1887 in Glücksburg als zweiter Sohn des Reepschlägers Johannes Hansen Jacob Hansen. Johannes lernte das Bäckerhandwerk bei Carl Martin Peetz in Glücksburg in der Collenburger Straße, und bestand im Jahre 1913 die Meisterprüfung. Nach Beendigung der Lehre in der Glücksburger Bäckerei am Schloss­teich erlebte er ein wie damals üblich hartes und abwechslungsreiches Berufsleben, das ihn sogar bis nach Hamburg führte. Nach dem Einsatz im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 arbeitete er bis 1924 als Bäcker in Flensburg, bevor er den Schritt in die Selbständigkeit wagte. Am 1. August 1924 machte er sich mit einer eigenen Bäckerei in Flensburg in der Fruerlunder Straße (die damals noch Mürwiker Straße hieß!) selbständig. Im Jahre 1928 begann Johannes mit dem Bau eines eigenen großen Hauses in der Mürwiker Straße 161 (die seinerzeit noch Kaiser-Wilhelm-Straße hieß). Zum Jahreswechsel 1930/1931 war das Gebäude bezugsfertig, und umgehend verlegte man Bäckerei und Laden dorthin. Sein Sohn Hans Hansen (geboren 2. Januar 1931) wurde in den noch baufeuchten Räumen des schmucken neuen Hauses geboren. Johannes Hansen stand jetzt ein für damalige Verhältnisse hochmoderner Backbetrieb zur Verfügung, und er hat schon frühzeitig erkannt, dass man mit seinen Leistungen, Qualitätsmerkmalen und Angeboten an die Öffentlichkeit gehen sollte. Es gab sogar schon einen Fernsprecher mit der dreistelligen Nummer 945, für die 30er Jahre nicht selbstverständlich! Der Zweite Weltkrieg veränderte das Leben vieler Menschen, und waren die ersten Kriegsjahre im Flensburger Alltag für viele Menschen noch halbwegs erträglich, ging es mit fortschreitender Kriegsdauer und dem sich abzeichnenden Kriegsende bald nur noch ums Überleben.

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg

Die Nachkriegsjahre bis hin zur Währungsreform 1948 waren mindestens genauso schwer zu überstehen für die Menschen wie die vielen Kriegsjahre. Am 1. August 1949 feierten die Hansens ihr 25jähriges Firmenjubiläum, zu dem viele Kunden, Freunde, Lieferanten, natürlich auch die Bäckerinnung und der Einzelhandelsverband, herzlich gratulierten. Der Junior sollte den Betrieb übernehmen, und folgerichtig erlernte er auch den Beruf des Bäckers. Hans war sich nicht zu schade, sich auch auswärts in diversen Kursen weiterbilden zu lassen. Im Jahre 1954 erhielt Hans Hansen schließlich seinen Meisterbrief.

Die Zweite Generation

Johannes Hansen, der Firmengründer, setzte sich schließlich mit Wirkung vom 31. Dezember 1957 zur Ruhe, und übergab gleichzeitig die Geschäftsleitung an seinen Junior Hans Hansen, der somit vom 1. Januar 1958 in der Pflicht stand. Dem „Neuen“ standen Vater und Mutter natürlich noch mit Rat und Tat zur Verfügung, so dass die Weitergabe des Betriebs innerhalb der Familie völlig reibungslos verlaufen konnte. Nach der Hochzeit 1959 war auch das private Glück des Hans Hansen dann vollkommen, erst recht, als am 3. April 1960 der Sohn Horst Hansen das Licht der Welt erblickte. 1967 eröffnete der seinerzeit als „erster Supermarkt Flensburgs“ bezeichnete P & Q seine Pforten (heute Famila), der jahrelang täglich von der „Bäckerei Hansen Mürwik“ mit einem Brot- und einem Gebäckstand beliefert wurde. Hans Hansen erkannte die Zeichen der Zeit, bewarb sich bei der Firma Tchibo als Frischdepot mit Gebietsschutz für Mürwik. Am 9. März 1969 fand dann die Eröffnung des neuen Ladens mit integrierter Tchibo-Frisch­depotabteilung statt. Überhaupt Tchibo: Der große überregionale Kaffeeröster Tchibo wollte zusammen mit einem Bäckerpartner sogenannte Kombiläden entwickeln, und bot deshalb der Bäckerei Hansen eine erste Filiale in Flensburg am Holm 38, in bester Lage, an. So kam es mit Eröffnung dieser ersten Filiale im Oktober 1971 zum Einstieg der Bäckerei Hansen Mürwik ins Filialgeschäft. Der Senior der Firma war anfangs skeptisch, die jungen Geschäftsleute Hans und Ella-Marie Hansen hatten es sich nicht leicht gemacht mit dieser Entscheidung, doch nachträglich betrachtet war diese Entscheidung mit dem Einstieg ins Filialgeschäft goldrichtig. In den 70er Jahren gewann die Firma immer mehr an Ansehen und Zuspruch. Am 1. August 1974 konnte die Bäckerei Hansen Mürwik auf 50 Jahre Firmengeschichte zurückblicken. Hans und Ella-Marie Hansen führten die Firma über viele Jahre und Jahrzehnte erfolgreich weiter.

Die Neuzeit

Mit der Übernahme der Backstube Emil Hansen (nicht verwandt mit den Hansens in diesem Artikel) in der Friesischen Straße wurde die Produktion im Jahre 1994 auf nunmehr zwei Standorte verteilt: In der Friesischen Straße wurden Feinbackwaren, und im Stammhaus Mürwik wurden Brote und Brötchen gebacken.

Im Jahre 1999 siedelte die „Bäckerei Hansen Mürwik GmbH“ in einen modernen und zeitgemäßen Neubau um: Ins Neubaugebiet Wees in die Straße Birk­land, Hausnummer 5. Seitdem ist das Unternehmen dort heimisch geworden, Geschäftsführer ist und war der Enkel des Gründers, Bäckermeister Horst Hansen (Jahrgang 1960), bis November 2023. Von dieser Firmenzentrale werden seitdem täglich die insgesamt 12 Verkaufsstellen und Filialen der „Bäckerei Hansen Mürwik GmbH“ in Flensburg und Umgebung mit Waren beliefert.

„Neue Wege beschreiten“ – Backcenter Twedter Plack

Als im Jahre 2014 mit der Umgestaltung des Twedter Placks an der Ecke Fördestraße und Friedheim begonnen wurde, fiel auch das Gebäude, das die einstige Filiale der Bäckerei Hansen beherbergte, der Abrissbirne zum Opfer. Doch hatte der Bäckermeister Horst Hansen schon damals die ersten Pläne für das neue Haus vorliegen, das „Backcenter Twedter Plack“ entstand. Heute, im Jahr 2024, kann man zurecht feststellen: Das „Backcenter Twedter Plack“ ist eine überaus gelungene (Back-)Mischung aus Bäckereigeschäft und angrenzender Ruhezone, die gern genutzte eindrucksvolle Begegnungsstätte inmitten des Twedter Placks!

Die Bäckerei ist wie die anderen Geschäfte des Gebäudekomplexes Mieter in diesem großzügigen und modernen Einkaufsareal, war allerdings von Anfang an mit in die Planung sowohl des Verkaufsraumes, des Cafés als auch der angrenzenden Funktionsräume mit mehreren großen Backautomaten sowie Kühlung, Personalräumen etc. eingebunden. Für die Doppelnutzung (Geschäft und Café) wurde die übliche Angebotspalette erweitert.

Eine weitere Chance, eine seiner Filialen zu erweitern und zu modernisieren, bot sich im Jahr 2019: Der Vermieter der Bäckerei-Filiale in der Straße Süderhofenden (vis-à-vis zum ZOB) bot ihm die Räumlichkeiten der gleich nebenan gelegenen Filiale von Restaurantketten-Betreiber „Subway“ an, denen gekündigt wurde.

Bäckerei-Café am ZOB

Die Grundfläche der Lokalität konnte durch die zusätzliche Anmietung auf jetzt rund 230 qm praktisch verdoppelt werden. Die gut zwei Monate dauernde Umbauzeit wurde optimal genutzt: Ähnlich wie beim Backcenter am Twedter Plack fällt dem Besucher beim Betreten des Geschäfts sofort die bemerkenswert freundliche und helle Atmosphäre auf, sowohl der Verkaufsbereich mit Tresen als auch der Sitzbereich des Cafés sind lichtdurchflutet, der Fußbodenbelag ist erneuert worden, ebenso der Deckenbereich. Eine nagelneue Klimaanlage sorgt für ein wohl temperiertes Raumklima. Die Familie Hansen hat in das neue Outfit der Filiale viel investiert, um ein zeitgemäßes und höchst ansprechendes Ambiente zu schaffen.

Das Verkaufsfenster zur Straße Süderhofenden wird gern und oft von der am ZOB vielfältigen Laufkundschaft genutzt.

„Danke!“

Seit dem 1. November 2023 ist der Bäckermeister Hakan Çolak neuer Eigentümer der „Bäckerei Hansen Mürwik GmbH“. „Wir möchten dem Bäckermeister Hakan Çolak alles Gute und viel Erfolg wünschen“, sagt Bäckermeister Horst Hansen. Hansen ergänzt: „Wir sagen ein großes Dankeschön an alle, teils bereits langjährige, Mitarbeiter, die durch ihren Einsatz maßgeblich zum Geschäftserfolg beigetragen haben! Ein ebenso großer Dank geht an unsere vielen, häufig auch langjährigen Kunden, die uns über die langen Jahre die Treue gehalten haben!“

„Es ist für uns ein gutes und beruhigendes Gefühl, den Familienbetrieb in kompetente Hände übergeben zu können“, sagt uns Horst Hansen. „Meine Frau und ich werden den Ruhestand genießen. Wir freuen uns darauf, endlich viele Dinge zu machen und Vorhaben zu verwirklichen, die wir zuvor aus betrieblichen Gründen stets aufgeschoben haben. Wir sind dankbar und zufrieden, freuen uns auf den neuen Lebensabschnitt!“

Text: Peter Feuerschütz

Fotos: Benjamin Nolte, privat