Schleitouren von Kappeln nach Schleimünde und Schleswig

Nicht nur für Urlauber ein cooler Freizeittipp!

Eine abwechslungsreiche und durchaus reizvolle Unternehmung hat sich unser Fotograf Bodo Nitsch an Bord der erst in diesem Jahr in Dienst gestellten „Stadt Kappeln“ kürzlich gegönnt: Eine Schleitour per Schiff von Kappeln über Schleimünde nach Maasholm, mit einem halbstündigen Landgang in Maasholm, anschließend geht es auf gleichem Wege zurück nach Kappeln. Besonders attraktiv für abenteuerlustige und interessierte Kids: Auf dieser Tour dürfen die Kinder das Schiff sogar selbst steuern und bekommen anschließend ein „Schlei-Patent“ mit der Unterschrift des Kapitäns überreicht! Und in Maasholm können sich die Kinder anschließend auf eine Schatzsuche mit dazugehöriger Schatzkarte begeben. An Bord bekommen sie dann zusätzlich noch eine Überraschung ausgehändigt.

„Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder in Schleimünde anlegen können, noch ist der dortige Steg wegen der Sturmflut vom Oktober 2023 kaputt – wie leider auch die Mole zum Leuchtturm. Auch der Kiosk, die „Giftbude“, hat leider aus dem gleichen Grund noch geschlossen“, informiert uns Frau Sebode von der Reederei.

Für interessierte Gäste und Urlauber: Maasholm ist eine sehr schöne und urige Gemeinde an der Schlei, die man alternativ auch mit dem Auto erreichen kann, über die Nordstraße B199.

Diese Schleitour findet täglich (außer dienstags und freitags) statt, Abfahrt in Kappeln jeweils um 11 und 14 Uhr, zurück in Kappeln entsprechend um 13.10 Uhr bzw. 16.10 Uhr. Jeden Dienstag und Freitag steht unsere Tagestour nach Schleswig an. Abfahrt in Kappeln ist um 10.30 Uhr, zurück sind wir um 17.40 Uhr.

„Wir fahren schon seit 1986 von Kappeln nach Schleimünde und Schleswig“, erzählt uns Frau Sebode von den „Schlei-Ausflugsfahrten“.

MS Stadt Kappeln

Am Hafen, 24376 Kappeln

Tel.: 0 46 42 - 61 84

flj