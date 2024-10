Dänemark ist auch in der kalten Jahreszeit eine Reise wert

In Deutschland gibt es viele Leute, die in der Vergangenheit bereits in Dänemark Urlaub gemacht haben und dadurch zu absoluten Dänemarkfans geworden sind. Genauso gibt es aber auch viele Menschen, die über einen ersten Urlaub in Dänemark in der nahen Zukunft nachdenken. Zunächst einmal denkt man bei Dänemark sicher an einen Sommerurlaub an den traumhaften dänischen Stränden an Nord- und Ostsee. Schließlich laden die vielen Kilometer Strand in der warmen Jahreszeit zu einem erholsamen Urlaub mit Sonnenbaden und Schwimmen am Meer ein.

Allerdings hat Dänemark auch in der kälteren Jahreszeit viel zu bieten und ein Winterurlaub in Dänemark lohnt sich aus einer ganzen Reihe von Gründen für erholungssuchende Urlauber. Wenn man sich beispielsweise für einen Urlaub in diesem Winter in Dänemark entscheidet, kann man besonders bequem und einfach mit einer Fähre nach Dänemark reisen und dadurch bereits bei der Überfahrt das Meer genießen und bei der Einfahrt in einen der Häfen in Dänemark ganz entspannt an Land gehen.

Dänemark hat auch im Winter für Urlauber viel zu bieten

Bei deutschen Urlaubern erfreut sich Dänemark als Urlaubsziel einer großen Beliebtheit und gerade in den vergangenen Jahren machen sich immer mehr Urlauber in der Urlaubszeit auf den Weg nach Dänemark. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass man mit Fähre und Auto besonders stressfrei und angenehm beispielsweise von Flensburg nach Dänemark reisen kann.

Besonders Familien verbringen auch in den Wintermonaten gerne einen Urlaub in Dänemark. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass im Winter im Vergleich zu den Sommermonaten deutlich weniger Touristen in Dänemark unterwegs sind und man dadurch noch entspannter die schönste Zeit des Jahres genießen kann.

Bild: Die Strände von Dänemark in den Wintermonaten genießen

Bildquelle: Goykova74 via pixabay.com

Im Winter laden Nord- und Ostsee zugegebenermaßen eher weniger zum Schwimmen ein und man findet höchstens mal einige hartgesottene Leute für einige Minuten im Meer. Die Strände in Dänemark haben aber auch in den Wintermonaten jede Menge zu bieten und laden zu erholsamen Strandspaziergängen ein. Wenn man gemeinsam mit Hund in Dänemark einen Urlaub verbringt, dann kann man den Vierbeiner in der kalten Jahreszeit auch problemlos mit an die Strände nehmen und gemeinsam Zeit am Meer verbringen.

In den Wintermonaten kann man sich in Dänemark unter anderem auf eine hyggelige Urlaubszeit, wunderschöne Sonnenuntergänge und vor allem auch im Norden Dänemarks regelmäßig auf Abenteuer im Schnee freuen. In einem solchen Urlaub in der Winterzeit kann man hervorragend die sogenannte Hygge-Kultur der dänischen Bevölkerung kennenlernen und anschließend auch ein wenig in den eigenen Alltag integrieren.

Die Küste von Dänemark im Winter entdecken und genießen

Bei einem Urlaub in Dänemark zieht es viele Urlauberinnen und Urlauber auch immer wieder ans Meer. Insgesamt verfügt Dänemark über rund 7.400 Kilometer Küste und lädt an Nordsee und Ostsee gleichermaßen zu langen und erholsamen Strandspaziergängen ein. Wenn man im Winterurlaub Zeit an Nord- und Ostsee verbringen will, dann bietet sich Skagen im Norden von Dänemark an. Schließlich treffen in der Region Nordjütland und ganz im Norden von Dänemark die Nord- und Ostsee aufeinander. Dadurch kann man problemlos beide Meere genießen und bei den Spaziergängen die Unterschiede feststellen. Hierbei gilt die Nordsee als ein wenig rauer und bei der Ostsee handelt es sich im Vergleich um ein etwas ruhigeres Meer.

Kopenhagen im winterlichen Ambiente entdecken

Die Hauptstadt von Dänemark, Kopenhagen ist zu jeder Zeit im Jahr einen Besuch wert. Das gilt ebenfalls für den Winter, wenn man sich Kopenhagen besonders entspannt und mit deutlich weniger Touristen im Vergleich zu den Sommermonaten in Ruhe anschauen kann.

Unbedingt anschauen sollte man sich in Kopenhagen die berühmte kleine Meerjungfrau. Hierbei handelt es sich um eine bekannte Bronzefigur, die sich an der Uferpromenade von Kopenhagen befindet. Ebenfalls nicht entgehen lassen sollte man sich in der dänischen Hauptstadt das Schloss Amalienborg, das als eine der beeindruckendsten Rokoko-Bauten in Dänemark gilt und gleichzeitig die Stadtresidenz des dänischen Königshauses ist.

Familien mit Kindern sollten einen Aufenthalt in Billund einplanen

Familien mit Kindern sollten bei einem Urlaub in Dänemark auch in der Winterzeit einen Besuch der Stadt Billund einplanen. In dieser dänischen Stadt befindet sich der erste Legoland Park, der bereits im Jahr 1968 eröffnet wurde und seitdem vor allem auch die Herzen der Kinder bei einem Besuch höherschlagen lässt. Wobei sich Besucher in diesem Winter im Legoland noch auf besondere Events rund um Halloween und die Weihnachtszeit freuen können.

Titelfoto: Envato.com