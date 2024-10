Ob auf Reisen oder in der Freizeit: Wandern ist längst eine unserer beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Natur erleben, Stress abbauen und sich beim Laufen entspannen – gute Gründe, warum Millionen regelmäßig den Rucksack packen und die Wanderschuhe schnüren. Von den idyllischen Pfaden durch die Binnenregionen bis zu den Küstenwegen entlang der Nord- und Ostsee hat der echte Norden viel für Outdoor-Aktive jeden Levels zu bieten. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat einige Strecken-Tipps für Wanderungen gesammelt, die maximal vier Stunden dauern.

NORDSEE

Wandern, wo die Schafe grasen

Der Dagebüller Deichwanderweg im Nationalpark Wattenmeer bietet eine wunderschöne Aussicht auf die Nordsee mit den vorgelagerten Halligen und Inseln. Die sechs Kilometer lange Strecke führt entlang des Deiches und in die weite, offene Landschaft dahinter: dem grünen Marschland. Dort, wo Schafen beim Grasen zugeguckt werden kann, lassen sich auch verschiedene Vogelarten beobachten. Außerdem bieten zwölf Infotafeln Wissenswertes über Küstenschutz und regionale Besonderheiten.

Meer erfahren und Horizonte sehen

„Klaar Kiming“– friesisch für „klarer Horizont“ – ist der treffende Name für die rund 15 Kilometer lange Rad- und Wandertour auf Föhr. Sie führt zu den schönsten Aussichtspunkten im Westen der Insel und bietet Panoramablicke auf die Nachbarinseln und Halligen sowie das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und die Godelniederung. Ob per Rad oder zu Fuß, die Naturkulisse Föhrs lässt sich auf dieser Tour aktiv erleben.

Losgehen und runterkommen

Wandern gehört auf Deutschlands nördlichster Insel zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten. Nicht weiter verwunderlich, denn schließlich macht Bewegung in frischer Luft und toller Umgebung doppelt Spaß. Auf Sylt können Aktive aus zwei Dutzend Radtouren und Wanderungen wählen, die zwischen Dünen und Deichen, Brandung und Wattenmeer für wechselnde Perspektiven sorgen. Zu den beliebtesten Wanderungen gehören die Keitumer Wattrunde, die Wanderung entlang des Roten Kliffs und die durch die Braderuper Heide.

Zwischen Gräbern und Dünen

Ankommen und gleich loswandern: Gerade für Tagesausflügler sind die Schautafeln am Anleger der Insel Amrum eine beliebte Informationsquelle. Es gibt vier Wanderrouten – für jedes größere Dorf und für den Strand. Die Strecken, die u.a. Leuchtturm, Hünengräber und Inselkirche miteinander verbinden, sind zwischen sieben und zwölf Kilometer lang. Dazu gibt es Themenwege, die sich auf Dünen, Nordsee, Archäologie und Wattenmeer spezialisiert haben.

Naturparadies auf Hochseeinsel

Auf eigene Faust oder mit fachkundiger Führung: Wer einen Ausflug auf die deutsche Hochseeinsel unternimmt, muss unbedingt das fast unberührte Oberland auf Helgoland entdecken! Hoch hinauf geht’s wahlweise mit dem Fahrstuhl oder – wer die sportliche Herausforderung sucht – über 184 Stufen. Eine sensationelle Aussicht auf die Düne und die Nordsee bleiben dabei nicht der einzige Lohn. Der knapp drei Kilometer lange Klippenrandweg führt zum Naturschutzgebiet Lummenfelsen und Helgolands berühmtem Wahrzeichen, der Langen Anna. Hier nisten Seevögel wie die Trottellumme und der Basstölpel, die herrliche Fotomotive abgeben.

Rund um Husum

Vier Kilometer lang und mit zwölf informativen Stationen: Die Küstenschutzroute Husum bietet sich für einen entspannten Spaziergang vom Stadtzentrum des nordfriesischen „Metropölchens“ zur Badestelle Dockkoogspitze an. An den einzelnen Stationen vermitteln Schautafeln Interessantes rund um Deichbau und Sturmfluten. Weitere Tipps für Wandertouren in der Husumer Bucht gibt’s auf husum-tourismus.de

Lecker Rundwanderweg

Wandern und ganz nebenbei noch interessante Fakten rund um Leck erfahren: Bei diesem 7,4 Kilometer langen Rundwanderweg erhalten Interessierte Einblicke in die Geschichte des grünen Herzens Nordfrieslands. Auf den Tafeln entlang des Weges stehen Infos zu Historie, Natur und Technik. So geht es beispielsweise um die Wasserwirtschaft der Deich- und Sielverbände. Aber auch Fragen über das Superfood der Bienen sowie dem Unterschied zwischen Geest und Marsch werden unterwegs beantwortet.

Natur pur zwischen Geest und Marsch

Dithmarschen bietet ideale Bedingungen für Wanderfreunde, die das Flachland schätzen. Zwischen Geest und Marsch warten weite Wiesen, malerische Wälder und beeindruckende Wasserwege auf aktive Naturliebhaber. So bietet beispielsweise der etwa fünfeinhalb Kilometer lange Wanderweg „Steinzeitpark, Lisbeth-Ehrn-Diek und Gieselautal“ eine faszinierende Reise durch Natur und Geschichte. Der zwölfeinhalb Kilometer lange Wanderweg „Flache Berge, Weites Moor“ führt durch eine schöne Landschaft, die von sanften Erhebungen und weitläufigen Moorgebieten geprägt ist. Zirka neun Kilometer misst die Strecke des Weges „Vom Donner Kleve zum Gudendorfer Forst“. Und der Wanderweg „Luftkurort Burg und der Burger Wald“ kombiniert das idyllische Flair des charmanten Ortes mit der Ruhe und Ursprünglichkeit des Waldes. Mehr Infos zu den Wegen, GPX-Dateien zum Herunterladen und die kostenlose Broschüre „Wandern in Dithmarschen“ gibt’s unter echt-dithmarschen.de

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Naturerlebnisse in Mittelholstein

Mittelholstein, eine idyllische Region im Herzen Schleswig-Holsteins, bietet zahlreiche Wander-Rundwege, die Naturfreunde und Erholungssuchende gleichermaßen begeistern. Einer davon ist der Eidertalwanderweg südlich von Kiel. Er führt durch das malerische, eiszeitlich geformte Tal der Oberen Eider zwischen Schulensee und Bordesholm. Die rund zehn Kilometer lange Strecke bietet einzigartige Einblicke in eine Kulturlandschaft, die durch die Gletscher der Weichsel-Kaltzeit geprägt wurde. Naturliebhaber können seltene Pflanzenarten und urige Wildtierrassen beobachten. Ein Highlight ist die historische Blaue Brücke über die Eider, die älteste Eisenkonstruktion ihrer Art in Schleswig-Holstein.

Ein neuer Rundweg entlang des Nord-Ostsee-Kanals ist die Wanderroute Borgstedt-Lehmbek-Büdelsdorf. Die 13,6 Kilometer lange Strecke entlang der Borgstedter Enge eignet sich sowohl für Wanderfreudige als auch für Radfahrende und bietet die attraktive Kombination aus idyllischen Wasserlandschaften und malerischen Knick- und Redderlandschaften. Weitere Highlights der Route sind der ökologisch wertvolle Eiderwald sowie der Blick auf die künstlich angelegte Rader Insel und den historischen Treidelweg.

Weitere empfehlenswerte Wanderwege in Mittelholstein sind beispielsweise die Wald-Route im Naturschutzgebiet Tönsheide oder die Sehestedter Dorfrunde.

Jörler Landschaftspfad

Der Jörler Landschaftspfad ist eine gut ausgeschilderte Wanderstrecke und informiert über die Geschichte und Entstehung dieser außergewöhnlichen und abwechslungsreichen Landschaft. An dreizehn Infotafeln können Interessierte Wissenswertes über diese Gegend erfahren. Die zehn Kilometer lange Strecke führt u.a. durch den Pobüller Bauernwald und an der Düne am Rimmelsberg vorbei. Eine Möglichkeit zum Abkürzen besteht zwischen Rupel und Großjörl.

Vom Schmalsee ins Hellbachtal

Buntes Blätterrascheln, eine süßlich-würzige Waldluft – das Hellbachtal im Herzogtum Lauenburg gleicht einem Paradies für die Sinne! Das Naturschutzgebiet mit drei einzigartigen und ganz unterschiedlichen Seen (Schmalsee, Krebssee und Lottsee) sowie seiner vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt verbirgt sich zwischen Mölln und Gudow. Vom nördlichsten Punkt des Schmalsees aus kann man auf zirka zwölf Kilometern eine Rundtour entlang der malerischen Ufer unternehmen. Zwischen schimmerndem Nass und rauschenden Wipfeln lädt das vom Schmelzwasser ausgespülte Tunneltal zum romantischen Naturerlebnis ein.

Wanderwege im Kreis Segeberg

Einmal rund um den Großen Segeberger See mit Abstecher auf den „wilden“ Kalkberg – das bietet der neuneinhalb Kilometer lange Rundweg „Großer Segeberger See“. Auf der Seepromenade am Westufer laden Sonnendeck und Kneippbecken als Schwimmsteg auf dem See zum Verweilen ein. Auf dem Moosberg bei Stipsdorf sollten Wandernde einfach mal innehalten und sich vom Blick auf den See verzaubern lassen.

Der Rundweg „Segeberger Flüsse und Seen“ zeigt auf 14 abwechslungsreichen Kilometern den Naturraum rund um Bad Segeberg mit dem Großen Segeberger See, Ihlsee und dem Travetal. Neben den genannten Gewässern warten das kleine Karstgebiet bei Stipsdorf und die Wassermühle in Klein Rönnau darauf, entdeckt zu werden.

Weitere empfehlenswerte Wanderwege in der Region sind beispielsweise die Moor-Osterau-Wanderung, die Märchenweg-Runde im Segeberger Forst, der Rundweg Nienwohlder Moor und der Rundweg Heidmoor.

Rund ums Haddebyer und Selker Noor

Der Begriff Noor leitet sich vom dänischen „Nor“ ab, bedeutet so viel wie Haff oder Strandsee und bezeichnet ein Gewässer, das bis auf einen kleinen Zugang vollständig vom Meer abgetrennt ist. Dementsprechend findet sich in den küstennahen Seen eine besondere Mischung aus Süß- und Salzwasser – ein einzigartiger Lebensraum für Wasservögel. Die schönsten Noore rund um die Schlei sind das Haddebyer und das Selker Noor, die auf einer etwa zehn Kilometer langen Wanderung umrundet werden können. Auf der Noorbrücke, die über die schmale Verbindung der beiden Gewässer führt, hat man einen wundervollen Blick auf die Stadt Schleswig. Als Start- und Endpunkt dieser Tour bietet sich das Wikinger-Museum Haithabu an. Weitere Informationen unter ostseefjordschlei.de

Fischerdorf mit Currywurst

Eine tolle Sicht auf die Ostsee, die Schleimündung und das Wormshöfter Noor bieten sich bei der Wanderung rund um Maasholm. Wanderbegeisterte starten direkt am Wormshöfter Noor und folgen der Küstenlinie. Durch die typischen Kahnstellen der Schleikähne, die heute unter Denkmalschutz stehen, gelangt man in das malerische Fischerdorf. Am Hafen in Maasholm, so sagen einige, gebe es die beste Currywurst in der Schlei-Region. Weiter entlang des Weges befindet sich das Naturerlebniszentrum Maasholm sowie das Vogelschutzgebiet Oehe-Schleimünde, wo ein Vogelwart regelmäßig Führungen anbietet. Übrigens: Die neun Kilometer lange Tour eignet sich auch als Familienausflug.

Von Riesen und Bienen

Wer hat schon vom Riesen von Ulsnis gehört? Auf dieser vier Kilometer langen Wanderung durch die idyllische Schlei-Landschaft am Gunnebyer Noor können alle seine Legende erfahren. Und den Riesen sogar sehen – in Gestalt einer Skulptur erschaffen vom Künstler Andi Feldmann. Ebenfalls am Wegesrand befindet sich die St. Willehad-Kirche, in deren Pastoratsgarten einst die Geschichte der Biene Maja entstanden sein soll. Fast märchenhaft wirkt auch der kleine Strand Hagab am Ufer der Schlei, der an warmen Tagen zum Baden lockt.

Immer wieder Neues entdecken

Das Holsteiner Auenland rund um Bad Bramstedt ist ein beliebtes Ziel für Outdoor-Aktive. Gerade im Herbst kann auf den abwechslungsreichen Wegen der bunte Zauber der Natur und die frische, klare Luft genossen werden. Weitere Ausflugstipps in der Region Holstein sind beispielsweise das Himmelmoor in Quickborn, der Naturpark Aukrug oder die Nordoer Heide.

OSTSEE

Vielseitige Inselrunden auf Fehmarn

Dank seiner abwechslungsreichen Natur und den vielen kleinen Highlights ist Fehmarn ein Paradies für Outdoor-Freunde. Eine schöne Tour – auch für Kinderbeine geeignet – ist die Familienwanderung zum Leuchtturm Staberhuk: Wanderlustige starten an der Marinestation bei Staberdorf und folgen dem Pfad Richtung Südostspitze der Insel. Hier gibt es jede Menge zu entdecken: lauschige Plätze unter knorrigen Bäumen oder die aufregende Steilküste mit ihren verschiedenen Formationen. Am Leuchtturm angekommen führt ein schmaler Pfad bis runter an die wilde Inselspitze.

Bei einer Runde durch die Inselhauptstadt Burg kann man auf den Spuren des bekannten Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner wandeln. Im Obergeschoss der Burger Stadtbücherei befindet sich eine Dokumentation, in der es Interessantes über den Künstler, seine Werke und seine Zeit auf der Sonneninsel zu erfahren gibt. Weitere Stationen der kurzen Wanderung sind u.a. die St. Nikolai-Kirche und das schmucke Rathaus von Burg auf Fehmarn.

Natur pur im Schellbruch

Ein weiteres Paradies für Naturmenschen ist das Naturschutzgebiet Schellbruch bei Lübeck. Auf einer Rundwanderung durch das 146 Hektar große Gebiet bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, die reiche Vogelwelt und die ursprüngliche Landschaft zu erkunden. Die Route führt durch das malerische Fischerdorf Gothmund bis hin zum charmanten Ortsteil Israelsdorf, wo das Hofcafé Landschätzchen zur Einkehr einlädt.

Priwallwanderung: Entdeckungstour auf der Halbinsel

Auf der Halbinsel Priwall erwartet Wanderfreunde eine abwechslungsreiche Route entlang der Trave und der Ostsee. Die neun Kilometer lange Tour führt vom Priwall über den südlichen Teil der Halbinsel, vorbei an Rosenhof und Yachthafen, bis hin zur Mecklenburger Landstraße. Von hier aus verläuft der Weg durch den Dünenpark bis zur Landesgrenze und schließlich zurück zur Travepromenade.

Erst ins Netz, dann an die Förde

Wer in oder rund um Flensburg eine Wanderung plant, der kann das ganz bequem mit dem Tourguide auf der Website der Tourismus Agentur Flensburger Förde tun. Dort sind verschiedene Tourenvorschläge oder auch einzelne Sehenswürdigkeiten nach Rubriken, wie „Natur & Garten“, „Action“, „Familie“ oder „Kultur“, aufgelistet. Oder man klickt direkt auf den knapp fünf Kilometer langen Kapitänsweg, der am Schifffahrtsmuseum startet und einen maritimen Stadtrundgang verspricht.

Wandern durch den Dänischen Wohld

Im Dänischen Wohld zwischen Kiel und Eckernförde können zwölf Routen erwandert werden – die meisten sind als Rundwege konzipiert. Eine mittelschwere Runde verläuft über rund sieben Kilometer zwischen Dänisch-Nienhof und Stohl. Dabei geht es u.a. direkt an der Steilküste entlang.

Wandern zwischen Wald und Meer

Das Ostseebad Kellenhusen, welches zwischen Wald und Meer liegt, bietet eine beeindruckende Auswahl an Wander- und Laufstrecken, die für jeden Naturfreund das Richtige bereithalten. Auf sechs ausgeschilderten Rundwegen können die wunderschöne Küstenlandschaft und Sehenswürdigkeiten entdeckt werden. Dazu gehören die Wald-Routen (ca. 3,1 oder 7,3 Kilometer), die einen Abstecher zu dem Wildschweingehege ermöglichen, das besonders bei Familien für Begeisterung sorgt. Wer das Meer liebt, kann sich auf die Beach-Route freuen. Entlang der rund sechs Kilometer langen Strecke sind die Klosterseeschleuse und der Deich zu sehen, während der Weg über die Promenade schließlich am Strand direkt an der Ostsee mündet. Perfekt für einen entspannten Tag am Wasser mit viel frischer Ostseeluft. Weitere Informationen zu den Rundwegen oder geführten Wanderungen gibt es unter kellenhusen.de

Foto: © Ostseefjord Schlei – Polte