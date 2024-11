Advent im Speicher Wanderup

Vielschichtiger Genuss, Begegnung und Kultur

Das urgemütliche, gastliche Haus im Zentrum von Wanderup lädt wieder mit seinem Café, der kunsthandwerklichen Adventsausstellung und einem kleinen, feinen Kulturprogramm zu einem stimmungsvollen Adventsausflug ein.

Als „erfrischend unmodisch“ bezeichnet Inhaber Ole Petersen-Rossi gerne das Erlebnis, dass sich den Besucher*innen in dem urigen alten Gebäude bietet: Schon beim Betreten empfängt der Duft von Kaffee, Backwaren, Kerzen und antikem Holz die Gäste – heimelig, warm und herzlich geht es hier zu: Überall im Haus sorgen vertraute und fröhliche Gesichter dafür, dass die hier verbrachte Zeit zu einem besinnlichen und erholsamen Ausflug aus einem teils immer hektischer werdenden Alltag wird.

Im Obergeschoss lädt die Adventsausstellung von Maren Petersen und ihren Aussteller*innen zu einem weihnachtlichen Bummel ein und bietet viele Inspirationen und Dekorationsideen für die kommende gemütlichste Zeit des Jahres: Über 40 Jahre ist es mittlerweile her, dass der erste Weihnachtsmarkt hier veranstaltet wurde – damals wie heute ist ein Besuch in dem über mehrere Etagen aufwendig dekorierten, alten Dachstuhl insbesondere in der Weihnachtszeit ein Erlebnis: Weihnachtsstimmung satt zum Stöbern und Mitnehmen… gute Gespräche mit den „Speicher-Damen“ gehören oft dazu.

„Vertraute Qualität in persönlicher, urgemütlicher Atmosphäre“ lautet das Motto in der Gastronomie des Hauses: In kuschelig warmen, liebevoll hergerichteten Räumen servieren die vielen bekannten Gesichter der „Speicher-Familie“ bei Kerzenschein die Spezialitäten der hauseigenen Backstube in gewohnter Qualität und Verbindlichkeit: klassisch-gastronomischer Genuss, wie die vielen Stammgäste des Hauses ihn seit Jahrzehnten kennen und schätzen. Besondere Leckerbissen in der Adventszeit sind hier neben den berühmten Torten und Waffeln ab dem 1. Advent Bratäpfel und Fliederpunsch – selbstverständlich ebenso aus eigener Herstellung. In den Abendstunden bei kulturellen Veranstaltungen werden als herzhafte Alternativen zusätzlich Flammkuchen- und Suppenspezialitäten serviert.

Ein besonderes Anliegen ist den Betreibern von jeher das Kulturprogramm, das ab Mitte Dezember weihnachtliche Veranstaltungen im Speicher-Café in den Nachmittags- und Abendstunden und in den folgenden Wintermonaten auch verschiedene Programme auf der Dachstuhlbühne bereithält.

Ein besonderer Leckerbissen wird am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr geboten: Die beiden Schauspieler Silke Roca und Peter G. Dirmeier (Echtzeit Entertainment Hamburg) sind wieder mit ihrer szenischen Weihnachtslesung „Lametta-Rauschen“ zu Gast. Das Besondere dabei: Sie lesen die Texte nicht nur, sie spielen sie… humorvoll und heiter, scharfsinnig und nachdenklich, besinnlich und feierlich. Neben beliebten Klassikern, die für zahlreiche Stammgäste in keinem Jahr fehlen dürfen, präsentieren die beiden Hamburger Künstler stets eine neue Komposition aus bekannten und weniger bekannten Texten, die unmittelbar vor dem Fest auf unnachahmliche Weise zum Innehalten und herzhaften Lachen einladen – zügige Reservierung ist wärmstens zu empfehlen.

Zu guter Letzt empfiehlt sich noch ein Besuch im „Weihnachtsdorf Wanderup“ am 1. Adventswochenende: An der außergewöhnlichen, dorfübergreifenden Großveranstaltung beteiligt sich selbstverständlich auch der Speicher mit seinem kompletten Angebot und bietet mit dem überdachten, stimmungsvollen Punschhof direkt an der „Weihnachtsdorf-Meile“, in dem wiederum nur Spezialitäten aus eigener Herstellung angeboten werden, eine weitere Attraktion.

Mehr Infos und das gesamte Programm: www.speicher-wanderup.de • Tel. 04606 1212

Geöffnet: Freitag + Samstag + Sonntag, 14 – 18 Uhr. Kulturtermine und Feiern auch zu Sonderzeiten. Reservierung und Vorverkauf zu den Veranstaltungen direkt im Speicher.