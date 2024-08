Die hohen Temperaturen während der Sommermonate machen vor allem alten und kranken Menschen zu schaffen – setzen aber auch Haustieren zu. Besonders Hunde, Katzen und Kleintiere wie Meerschweinchen oder Kaninchen haben schnell ernste Gesundheitsprobleme, wenn es zu heiß wird.

Für Hunde ist der Hitzschlag im Auto ein großes Risiko. Denn auch bei vermeintlich angenehmen Außentemperaturen heizt sich das Innere eines geparkten Pkw in kürzester Zeit auf. Bei einer Außentemperatur von 28° C herrschen im geschlossenen Auto nach fünf Minuten bereits 32° C, innerhalb einer halben Stunde erhitzt sich die Luft sogar auf 46° C. „Hunde regulieren ihre Körpertemperatur überwiegend durch Hecheln und über ihre Pfoten“, weiß Manuel Jäschke, Tierversicherungsexperte der Barmenia Versicherungen, „doch bei extremen Temperaturen stoßen sie damit schnell an ihre Grenzen. Ab 45° C besteht für sie akute Lebensgefahr, etwas darunter drohen bereits bleibende Schäden.“

Auch Dachgeschosswohnungen oder Räume ohne ausreichende Belüftung heizen sich im Hochsommer schnell auf und werden für Haustiere kritisch. Um dem vorzubeugen, ist es wichtig, dass sich die Tiere nicht ausschließlich in solchen Räumen aufhalten müssen. Spaziergänge mit dem Hund sollten auf die kühleren Morgen- und Abendstunden verlegt werden. Generell gilt, dass Haustieren schattige und gut durchlüftete Plätze zur Verfügung stehen sollten. In der Wohnung können Kühlmatten oder feuchte Handtücher für Abkühlung sorgen, und natürlich muss immer frisches Wasser für das Tier bereitstehen. Bei Verdacht auf Überhitzung sollte man schnell handeln. Symptome für einen gefährlichen Anstieg der Körpertemperatur eines Hundes können starkes Hecheln, Taumeln, Lethargie und Bewusstlosigkeit sein. Dann das Tier sofort an einen kühleren Ort bringen und mit feuchten Tüchern abkühlen.

Sollte es sich dann nicht schnell erholen, empfiehlt sich dringend ein Tierarztbesuch. Wer die möglichen Kosten scheut, sollte rechtzeitig eine Haustierversicherung abschließen – damit ist gewährleistet, dass die Gesundheit des Vierbeiners nicht von der eigenen finanziellen Situation abhängt. Moderne Versicherungen lassen sich außerdem individuell an die Bedürfnisse von Tier und Bezugspersonen anpassen.

