Kiel. Jetzt kommt die Osterzeit, alle Hasen machen sich bereit! In diesem Jahr ist in Schleswig-Holstein wieder richtig viel los an den Ostertagen. Von Osterrallyes über Theaterstücke, Ostermärkte und -läufe, Eiersuche bis hin zum traditionellen Osterfeuer – für die ganze Familie ist etwas dabei. Ob am Meer oder in den Regionen zwischen den Küsten – die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH verrät, wo es besonders österlich vonstattengeht.

NORDSEE

Ostern auf friesische Art

Die Nordseeinsel Föhr wartet zu Ostern mit einem bunten Programm für Einheimische und Gäste auf. So findet am 13. April von 10:00 bis 16:00 Uhr der Ostermarkt der Föhrer Hobbyhandwerker statt. Selbstangefertigte Produkte für Groß und Klein erwarten die Besucherinnen und Besucher in der urigen Wrixumer Mühle. Am Gründonnerstag ab 11:00 Uhr startet in Karins Landcafé in Süderende ein Ostermarkt mit allerlei Leckereien. Handwerkliches, Gebasteltes und Genähtes gibt es in den Heukojen sowie auf dem Gelände zu sehen und zu kaufen. Am Ostersonntag geht es in Wyk bei der Osterei(s) Stadtrallye ab 14:00 Uhr auf große Ostereiersuche. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre erhalten bei SUP Island eine Stempelkarte und machen sich in der Wyker Innenstadt auf die Suche nach sieben versteckten Eiern. Bei jedem Ei gibt es einen Stempel für die Stempelkarte. Sind alle Eier (und Stempel) gefunden, gibt es im Tausch gegen die volle Stempelkarte eine Kugel Eis im Eiscafé am Sandwall. Eltern dürfen ihre Kinder gerne begleiten und ein bisschen unterstützen. www.foehr.de

Ostern: Zeit des Aufbruchs auf Amrum

Mit dem Osterfest startet Amrum wie in jedem Jahr in die neue Saison. Musikalisch geht es am Ostersonntag los. Justus Frantz, der schon fast zum Inventar der Insel gehört, spielt am Ostersonntag Klavier im Norddorfer Gemeindehaus. Comedian Kai Magnus Sting wiederum kommt am 13. April zum ersten Mal auf die Insel und erfrischt die Friesen mit seinem Ruhrhochdeutsch-Programm „Hömm, so isset!“ Wer es bodenständig mag, geht in der Inselnatur Eier suchen: Ostersonntag am Leuchtturm ab 11:15 Uhr, im Nebeler Kurpark ab 15:00 Uhr und Ostermontag auf der Hüttmannwiese in Norddorf ab 11:00 Uhr. Was an Ostern noch besonders ist: die Frische der Insel, ihre Menschen und Ideen. Alle fangen an, brechen auf, probieren Neues und sind guter Stimmung. www.amrum.de

Biker zieht es an Ostern nach Husum!

Am Osterwochenende pilgern viele Motorradfahrende nach Husum, denn dann findet der bereits seit vielen Jahren fest in Husum etablierte MOGO (Motorrad-Gottesdienst) wieder statt. Hierzu kommen am Ostersonntag ab 13:00 Uhr tausende Motorradfahrende aus dem ganzen Norden zum Saison-Auftakt auf dem Husumer Marktplatz zusammen. Der große Corso startet ab 12:00 Uhr vom Biker Event Husum. www.husum-tourismus.de/Media/Veranstaltungen/MOGO-Husum-Gottesdienst-evangelisch

Kunterbunte Feiertage in St. Peter-Ording

Damit Klein und Groß an den Feiertagen auf ihre Kosten kommen, findet in diesem Jahr an Ostern wieder ein buntes Programm für die ganze Familie in St. Peter-Ording statt. Die Kleinen dürfen sich am Gründonnerstag in der Oster-Backwerkstatt im Kinderspielhaus austoben und leckere Frühlingskekse backen. Am Karsamstag wird es sportlich, wenn der Osterlauf und der Bambini-Ostereierlauf auf der Erlebnis-Promenade starten. Die Länge der Strecken entlang der Dünen und durch den Nordsee-Fitness-Park liegen zwischen 3,5 Kilometern für Hobbysportlerinnen und 10,5 Kilometern für trainierte Läufer. Eine halbe Stunde vor dem Start findet ebenfalls auf der Erlebnis-Promenade der Bambini-Ostereierlauf statt. Höhepunkt bei den Festlichkeiten zu Ostern ist das Osterfeuer am Karsamstag ab 20:00 Uhr an der Erlebnis-Promenade. Ostersonntag findet im Westküstenpark das große Osterfest ab 12:00 Uhr statt, mit Osterrallye, Besuch des Osterhasen, Basteleien und Puppentheater. Ein Ostermarkt auf dem Marktplatz in St. Peter-Dorf lädt vom 16. bis 18. April, jeweils von 11:00 bis 19:00 Uhr zum Stöbern ein. Kunsthandwerkende bieten außergewöhnliche Produkte wie handgefertigte Gürtel, handgefärbte Wolle, Gartenskulpturen, Glaskunst und vieles mehr an. Auch kulinarisch hat der Markt einiges zu bieten: Es gibt unter anderem Käse, Salami, Brot, Bratwurst und Räucherfisch. Bei der Osterschnitzeljagd im Nordsee-Fitness-Park am Ostermontag ab 11:00 Uhr kann die ganze Familie mitmachen und knifflige, sportliche und lustige Aufgaben bewältigen. Zum Abschluss geht es dann noch einmal lustig zu beim Kindertheater „OsterallerlEI mit Hase und Igel“ im DÜNEN-HUS am Ostermontag um 14:30 Uhr. Anmeldung, Preise und weitere Infos zum Kindertheater, dem Osterlauf und zur Oster-Backwerkstatt unter www.st-peter-ording.de/shop/erlebnisse.

Wasserspaß, Theater und bunte Drachen an Ostern in Büsum

Bunt und abwechslungsreich wird es am Osterwochenende im Nordseeheilbad Büsum. Mit den Drachenflugtagen am 16. und 17. April wird es besonders farbenfroh am Himmel. Jeweils ab 10:00 Uhr können Drachenfliegerfreunde kaum erwarten, im Nordseewind ihre Drachen steigen zu lassen. Passend zum traditionellen Osterfest steigen zum 8. Mal die neusten Großdrachen, riesige Windräder, Comicfiguren, Käfer, Fahnen und vieles mehr vom Drachenclub Paderborn e. V. und seinen Freunden in den Himmel. Die Watt´n Insel ist der perfekte Standort für diese Flugobjekte. Schon aus weiter Entfernung sind die riesigen bunten Drachen am Himmel zu sehen. Wer Interesse an einem eigenen Drachen hat, findet seinen Wunschdrachen im Drachenshop direkt vor Ort. Ein reichhaltiges gastronomisches Angebot rundet den Familienausflug ab. Darf es ein bisschen Theater sein? Die Büsumer Theotermoker präsentieren bei ihrer Premiere am Ostersamstag, um 20:00 Uhr im Watt’n Hus die plattdeutsche Komödie „Paradiesvogel in’n Fienripp-Schlüpfer“ in drei Akten. Karten sind auf der Büsumer Website erhältlich. Wem der Sinn nach Wasserspaß steht, besucht Ostersonntag die Meerzeit Büsum mit dem neu eröffneten Wellenbad. Große und kleine Gäste können im Meerwasserwellenbad toben und stündlich zu jeder halben Stunde in der Brandung planschen. Verschiedene Reisearrangements ermöglichen einen abwechslungsreichen, erholsamen Osterurlaub in Büsum. Infos unter www.buesum.de.

Friedrichstadt legt goldene Eier!

In diesen Tagen ist der Osterhase zusammen mit seinen helfenden Händen in der Stadt unterwegs. Der Tourismusverein Friedrichstadt hat sich zum Ziel gesetzt, über 400 goldene Eier zu verstecken. Es lohnt sich also für kleine Osterfreunde, vom 16. bis 24. April mit besonders offenen Augen durch die Altstadt zu gehen. Die gefundenen goldenen Eier können in der Tourist-Info gegen Schokoladen-Eier getauscht werden – und vielleicht sogar gegen einen der Hauptpreise. www.friedrichstadt.de/

Ostermarkt auf dem Charlottenhof im nordfriesischen Klanxbüll

Am 03. April zwischen 10:00 und 17:00 Uhr weht ein österliches Flair durch den Charlottenhof und die Zeichen stehen auf Frühling. Zu bewundern und zu kaufen gibt es eine Vielzahl handgefertigter Waren. Das Angebot reicht von Floristik, Textilhandwerk und Papierkunst über Schmuck und österliche Deko bis hin zu Seifen und Badesalzen. Und nicht zu vergessen: das kulinarische Angebot wie etwa Pesto, Fruchtessig, Wurstwaren, Käse, Marmeladen und Liköre. Für die kleinsten Gäste gibt es ein Bastelangebot sowie bei gutem Wetter eine Ostereiersuche. In der Scheune besteht die Möglichkeit, sich zu stärken, etwa mit deftigen Fleischgerichten oder süßen Backwaren. Der Eintritt ist frei! https://dercharlottenhof.de/

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

„Has, Has, Osterhas'“ am Ostseefjord Schlei

Kleine Langohren von vier bis acht Jahren treffen sich vom 05. bis 14. April auf Schloss Gottorf zum Ferienprogramm „Häschenschule“. Hier lernen sie unter anderem, wie sie sich richtig vor Förstern und Füchsen verstecken, wie viel Spaß kunterbunte Farben machen und wie schnell sich Haken schlagen lassen, damit beim Verstecken der Ostereier alles glatt geht. https://schloss-gottorf.de/de/programm

Zum traditionellen Osterfeuer am 16. April lädt das FLAGGSCHIFF-Team am Strandabschnitt im Ostsee Resort Olpenitz (ORO Beach) ab 19:00 Uhr ein. An mehreren Feuertonnen können Besuchende entspannen, schnacken und den Ausblick auf den Hafen des OstseeResorts genießen. Getränke und kleine Snacks gibt es am Beach Club zu kaufen. Anmeldung und weitere Infos unter: www.ferienhaus-agentur.de/de/events/imorowochenprogramm

Wie könnte der Ostersonntag gemütlicher anfangen als mit einer Osterbrunchfahrt auf der Schlei? Die etwa zweistündige Schleifahrt startet mit dem Raddampfer Schlei Princess um 11:45 Uhr im Kappelner Hafen. Direkt nach dem Ablegen erwartet die Gäste ein Brunchbuffet mit warmen und kalten Gerichten. Mit Blick auf die Uferlandschaften startet der Raddampfer Richtung Maasholm. Auf der Lotseninsel Schleimünde gibt es einen Landgang mit der Option, die Vogelwarte des Naturschutzvereins Jordsand im Rahmen einer kleinen Führung kennenzulernen und mehr über die hiesige Vogelwelt zu erfahren. Über Maasholm führt die Fahrt wieder an den Ausgangspunkt im Kappelner Hafen zurück. www.ostseefjordschlei.de

Ostern mal anders verbringen in Kiel

Zu Ostern bietet die Fördestadt gleich mehrere Specials an, wie etwa das Osterangebot „Kieler Kiez und Köstlichkeiten“. Nach einem reichhaltigen Frühstück im Welcome Café geht es los zu einem etwa zweistündigen Spaziergang durch die Stadt. Eine gute Gelegenheit für Kiel-Neulinge, den Mix aus moderner Architektur und historischen Gebäuden und die schönsten Spots am Wasser zu entdecken. Für Kiel-Kenner hält die Tour noch einige spannende Anekdoten und bestimmt die eine oder andere Überraschung bereit. Das Angebot ist buchbar von Karsamstag bis Ostermontag, Start ist jeweils ab 10:00 Uhr

im Welcome Café. Ostern und Kiel von oben erwartet Teilnehmende auf einem weiteren Oster-Spezial. Bei einer Rathausturmfahrt lässt sich die Landeshauptstadt aus einer anderen Perspektive entdecken. Im Anschluss wird im Welcome Café ausgiebig geschlemmt. Preise und Buchung unter: https://www.kiel-sailing-city.de/

Einstimmen auf Ostern auf dem Bauernhof

Ein buntes Osterferienprogramm erwartet Kinder ab sechs Jahre am 05. April auf dem Eichhof in Großbarkau. Hierher kommt die berühmte „rieckens Landmilch“. Die Kinder gehen Fragen wie etwa „Wieso gibt eine Kuh Milch?“ oder „Warum wird gemolken und wie oft?“ bei einer Hoferkundung auf den Grund. Nach einem spannenden Vormittag mit Pause in der Strohburg kochen die Kinder gemeinsam das Mittagessen. Im Anschluss erhalten die kleinen Besuchenden Einblicke in die Meierei und helfen beim Kühe melken. Eine Stippvisite bei den kleinen Kälbern darf nicht fehlen. Gummistiefel und Wechselkleidung sowie ein kleines Frühstück gehören in den Rucksack für den Bauernhofausflug. Seit Ende 2017 führt rieckens landmilch das Bio-Siegel, im letzten Jahr gewann der Betrieb den 1. Platz beim Nachhaltigkeitspreis Schleswig-Holstein. Zudem ist der Hof Mitglied bei FEINHEIMISCH – Genuss aus Schleswig-Holstein e.V. www.rieckens-landmilch.de; www.feinheimisch.de

Tierisch was los an Ostern in Neumünster

Der Osterhase ist überall – so auch im Tierpark Neumünster! Am Ostersonntag und Ostermontag werden Mutter Erde und ihre Freunde als Walking Acts durch den Tierpark wandeln und spannende Geschichten erzählen. Krefts Puppenbühne wird mehrmals pro Tag große und kleine Gäste mit dem Kasperle-Theater begeistern und natürlich darf die „Suche nach dem goldenen Ei“ in diesem Jahr nicht fehlen. Den Blick nach vorne und auf ins Grüne, finden auch die beliebten Schaufütterungen bei den Seehunden, Pinguinen, Ottern und Eisbären endlich wieder statt. https://tierparkneumuenster.de

Raus auf’s Wasser an Ostern in Glückstadt

Zu Ostern bietet sich gleich mehrfach die Gelegenheit, einen Ausflug raus auf das Wasser zu unternehmen. Am Karfreitag starten um 13:00 und 15:00 Uhr jeweils ab Hafen Kollmar, Bootstouren mit dem Wunschtörn. Zusätzlich startet um 19:00 Uhr eine Tour mit der Belle Amie nach Kiel-Holtenau. Die Ankunft ist für den 17. April um 16:00 Uhr geplant. Darüber hinaus bietet der Wunschtörn noch weitere Fahrten auf seinen Schiffen Tamia und Rilanha am Osterwochenende an. Mehr dazu: https://glueckstadt-tourismus.de/veranstaltungen

Osterbräuche auf dem Mönchsweg erleben

In einem Kurzurlaub per Rad bieten sich über die Ostertage auf dem Mönchsweg viele Möglichkeiten, Zeit in der Natur mit einer Osterveranstaltung zu verbinden. In den Kirchen finden vielerorts Familiengottesdienste, Ostermessen und Osterfrühstücke statt. Mit dem gemeinsamen Online-Suchdienst der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland www.ostergottesdienste.de sind Veranstaltungen in den Gemeinden zwischen Palmsonntag und dem ersten Sonntag nach Ostern abrufbar. Darüber hinaus knistern zur Osterzeit in Norddeutschland zahlreiche Osterfeuer. Dieser Brauch reicht in die vorchristliche Zeit zurück, in der mit Frühlingsfeuern die Sonne begrüßt wurde. Licht und Wärme sollten den Winter austreiben und für eine gute Ernte sorgen. Die Bedeutung der Frühlingsfeuer wurde im 8. Jahrhundert von den Christen übernommen und zu Osterfeuern gemacht. Viele dieser Veranstaltungen finden sich hier: www.moenchsweg.de/service/veranstaltungen/index.html

OSTSEE

Buntes Osterprogramm in Kellenhusen

Zum Auftakt der Ostertage startet am Gründonnerstag um 20:30 Uhr ein Lampionumzug durch das Ostseebad. Zum Abschluss gibt es kleine Geschenke. Karsamstag lädt der Tourismus-Service Kellenhusen Einheimische und Gäste zum traditionellen Eierpunschtrinken inklusive stimmungsvoller Live-Musik ein. Ab 18:00 Uhr wird dann das Osterfeuer auf der Südstrandwiese entzündet. Ein Getränke- und Speiseangebot sowie handgemachte Live-Musik laden zum Bleiben und geselligem Beisammensein ein. Am Ostersonntag erwartet die Kinder ab 14:00 die große Ostereiersuche im Kellenhusener Erholungswald. Kreative kleine Gäste dürfen sich zudem während der Feiertage auf Osterbasteln im Käpt’n Kelli Club freuen. www.kellenhusen.de

Viel Programm für Osterfreunde in Grömitz

Am Karsamstag geht das kunterbunte Ostervergnügen im Ostseebad Grömitz los, das von österlichen Mal- und Bastelaktionen im Strandhaus über ein Spielefest für die ganze Familie mit Spieleanimation bis hin zur Ballonmodellage reicht. Ostersonntag machen sich kleine und große Gäste ab 11:00 Uhr auf die Suche nach dem goldenen Ei am Strand von Grömitz. Daneben warten zahlreiche Gewinne und Überraschungen auf die Eiersuchenden. Beim Mitmachzirkus ab 13:00 Uhr sind die kleinen Gäste herzlich eingeladen, sich im Jonglieren, Diabolo sowie in Hochseil-Tanz und Trapez-Übungen zu versuchen. Osterbingo und eine Osterbäckerei sind weitere Höhepunkte am Ostersonntag. Mit Kinderschminken und Tattoos, Mitmachzirkus und Bastelaktionen im Strandhaus klingen die Festtage am Ostermontag aus. www.groemitz.de

Viel Oster-Spaß für die Kleinen auf Fehmarn

Viele unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen warten auf die kleinen Gäste auf der Sonneninsel Fehmarn. Dazu zählen etwa eine Fackelwanderung, Lagerfeuer mit Stockbrotbacken, ein Piratennachmittag und vieles mehr. Am Ostersonntag geht es dann auf große Ostereiersuche am Südstrand. Alle fleißigen „Eierfinder“ erhalten im Anschluss eine kleine Osterüberraschung. www.fehmarn.de/

AllerlEI Oster-Erlebnisse in der Lübecker Bucht

In der Lübecker Bucht gibt es rund um die Osterfeiertage Veranstaltungen und Erlebnisangebote für die ganze Familie. Den Auftakt macht die beliebte Veranstaltung „Ostern unplugged“ ab Gründonnerstag. Auf dem Seebrückenvorplatz in Scharbeutz treten auf der zentralen Osterbühne Livebands auf, verschiedene Foodstationen bieten Leckereien der internationalen Küche und für Kinder gibt es Osterbastelaktionen zum kreativen Mitmachen. Musikfreunde dürfen sich zudem auf Kammermusik zum Karfreitag in historischen Kirchengemäuern freuen. In der spätgotischen Basilika Altenkrempe lädt das Kreiskammerorchester Ostholstein am 15. April zur Musik zum Karfreitag ein. Unter der Leitung von Felix Lüttig präsentiert das Orchester Werke von Vivaldi, Bach, Nielsen, Ireland. Am 16. und 17. April lädt der Strand von Pelzerhaken zum Osterfeuer am Meer inklusive kulinarischer Leckereien ein. Und auch die Ostereiersuche darf unter keinen Umständen fehlen: Im zeiTTor-Museum in Neustadt in Holstein – dem Mitmachmuseum zum Anfassen – können sich Besuchende vom 16. bis 18. April auf eine spannende Spurensuche durch die Geschichte der Region begeben und dabei gleichzeitig bunte Osterleckereien entdecken. Zwischen den wertvollen Ausstellungsstücken sind süße Überraschungen, gespendet vom örtlichen eska Kaufhaus, für die Kinder versteckt.

Wer an den Feiertagen nach den Sternen greifen möchte, hat bei der Erlebnis Sternwarte XXL am Ostersamstag und -Sonntag die Gelegenheit dazu. Die Sternwarte Neustadt zeigt in einer XXL-Version, was sie macht, wie sie funktioniert und präsentiert die Schönheit der Sterne. Neben den Kostbarkeiten am Himmel erwartet Besuchende zudem das „Gold der Ostsee“ – etwa im Rahmen einer Bernsteinführung am Strand. Wie entsteht Bernstein? Woran lässt er sich erkennen und wo ist er am Strand von Pelzerhaken am ehesten zu finden? Gemeinsam mit Natur- und Landschaftsführer Axel Kramer geht es am Karsamstag am Strand auf die Bernsteinsuche. www.luebecker-bucht-ostsee.de

Travemünde verwandelt sich in Ostermünde

Das Seebad Travemünde putzt sich nach zwei Jahren Pause am langen Osterwochenende wieder heraus und startet mit einem bunten Osterfest für die ganze Familie vom 15. bis 18. April 2022 in den Frühling. Für Kinder verwandelt sich der Brügmanngarten am Ostersamstag und –sonntag in ein aufregendes Spieleparadies und der Osterhase läuft am Sonntag und Montag zur Höchstform auf. Travemünder Gastronomen verwöhnen ihre Gäste mit kulinarischen Gaumenfreuden. Stimmungsvolle Höhepunkte sind das große Osterfeuer am Strand am Samstagabend und die Riesenei-Parade am Ostersonntag. Live-Musik ist ebenfalls vor Ort, ebenso wie der Osterhase höchstpersönlich, der gratis Marzipaneier verteilt. Nach der Parade machen sich die Kinder ab 15:00 Uhr auf zur großen Ostereiersuche. Am Ostermontag sorgt ein Livekonzert ab 13:00 Uhr für gute Laune im Brügmanngarten. Der Eintritt ist frei! www.travemuende-tourismus.de

Osterfeuer in Flensburg

Die Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH nimmt das Osterfest zum Anlass, um gemeinsam mit Einheimischen und Urlaubsgästen die Tradition des Osterfeuers aufleben zu lassen. Am Ostersamstag ab 14:00 Uhr öffnet der Foodmarket seine Türen und hält kulinarische Highlights zum Schlemmen bereit. Zudem wartet ein buntes Mitmach-Programm auf Groß und Klein, um die Wartezeit bis zum Entzünden des Osterfeuers zu verkürzen. So können sich die Gäste etwa bei kreativen Bastelaktionen, beim Stockbrotbacken oder beim Lauschen von Live-Musik die Zeit vertreiben. Auch der Osterhase lässt sich das besondere Ereignis nicht entgehen und legt mit seinem Boot gegen 15:00 Uhr an der Hafenspitze an. Wenn sich um 18:00 Uhr alle Besuchenden um den großen Holzhaufen inmitten des Platzes versammeln, dann ist es Zeit für das große Osterfeuer. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Jürgensby wird das Feuer feierlich entzündet. www.flensburger-foerde.de

